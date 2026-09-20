Motivul pentru care un chirurg și-a dat demisia după un deceniu. S-a angajat pe un vas de croazieră: „O experiență complet diferită”

După un deceniu întreg petrecut ca medic chirurg în Germania, o femeie a decis să facă o schimbare radicală în viața ei. Ea și-a dat demisia și a renunțat la întreg stilul de viață pe care îl avea până la acest moment, pentru a se angaja ca medic pe un vas de croazieră.

Femeia s-a angajat pe un vas de croazieră Foto: Pixabay

În vârstă de numai 39 de ani, Maike Derenbach a petrecut un deceniu întreg lucrând ca medic chirurg și de urgență la Spitalul Johanniter din Bonn. Însă, din iulie 2026, ea lucrează pe un vas de croazieră care circulă de-a lungul Mării Adriatice.

Femeia a povestit că, până să se decidă să facă această schimbare radicală, nu mai fusese niciodată pe un vas de croazieră. În plus, deși a recunoscut că meseria de chirurg era una extenuantă, Derenbach a spus că i-a plăcut mereu meseria pe care o avea.

A renunțat la tot pentru a obține jobul de vis

Acum, ea lucrează pe un vas de croazieră și este subordonată direct căpitanului.

„Colegii din echipaj îmi fac loc pe coridoare din respect pentru statutul meu de ofițer. Este ceva cu care încă mă obișnuiesc”, a povestit ea, potrivit informațiilor de la General-Anzeiger.

Pe vas, rutina ei zilnică este una cu totul diferită. Are două ture de consultații, dimineața și seara, iar între acestea are timp să se bucure de experiențele de pe vas.

„Este incredibil să ai timp să respiri, să te relaxezi și să te întorci la muncă odihnită. Este o experiență complet diferită”, a mai spus doctorița.

„Este o experiență complet diferită”

Atunci când este la bord, ea are grijă, în general, de aproximativ 2.500 de pasageri. Derenbach spune că, practic, lucrează mai mult ca un medic de familie, dar poate fi chemată oricând să intervină în cazuri de urgență.

Munca pe un vas de croazieră are și provocări, iar pentru unele poziții din cadrul echipajului, orele de lucru pot fi mult mai dificile. De acest lucru s-a convins și britanicul Sam Catling, care s-a angajat pe un vas de croazieră la numai 18 ani ca animator.

„Între diferitele activități pe care le organizam, coboram în cabină și trăgeam un pui de somn. Dacă aveam o cabină interioară, închideam ușa și era beznă totală, așa că era foarte ușor să dormi 30 de minute. Nu mai știai în ce moment al zilei te afli, pentru că nu mai vedeai deloc lumina soarelui”, a povestit britanicul.