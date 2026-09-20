Record mondial impresionant! Un irlandez a mers desculț 6.805 kilometri, din Istanbul până acasă. A trecut și prin România

Un irlandez a stabilit un nou record mondial după ce a parcurs 6.805 kilometri mergând desculţ, din Istanbul, Turcia, până în oraşul său natal, Claremorris, din comitatul Mayo, Irlanda. Eamonn Keaveney (34 de ani), de profesie funcţionar public, a pornit din Istanbul şi a ajuns acasă pe 7 martie, după 369 de zile petrecute pe drum.

Eamonn Keaveney a ajuns în Cartea Recordurilor Foto: Guinness World Records

Traseul său a trecut prin România, Bulgaria, Ungaria şi Austria, apoi prin Germania şi Franţa, înainte de a traversa Anglia şi Ţara Galilor şi de a ajunge, în cele din urmă, în Irlanda. În 2016, Eamonn stabilise pentru prima dată recordul, după ce traversase Irlanda desculţ, parcurgând 2.080 de kilometri.

Recordul a fost depăşit ulterior, în 2024, de polonezul Pawel Durakiewicz, care a parcurs 3.409 kilometri. Acum, irlandezul a revenit în frunte cu o distanţă aproape dublă faţă de performanţa lui Durakiewicz. Drumul nu a fost deloc uşor. Pielea de pe tălpi s-a subţiat uneori până la sângerare, iar spinii şi cioburile i-au intrat în picioare. La un moment dat, un spin i-a provocat o infecţie, obligându-l să stea o săptămână la pat. Şi vremea i-a dat bătăi de cap.

A trecut şi prin România

Bărbatul a avut cu el doar un rucsac Foto: Guinness World Records

„A fost brutal de cald vara, mai ales când traversam Ungaria, iar uneori trebuia să mă opresc pentru o zi sau două din cauza căldurii. Mai târziu, am ajuns să merg pe timpul iernii şi am avut problema opusă!”, a declarat Eamonn Keaveney pentru Cartea Recordurilor Guinness. Cu toate acestea, tălpile sale s-au adaptat surprinzător de bine, iar pielea s-a refăcut în aproximativ o săptămână.

Pe traseu, irlandezul a avut parte şi de gesturi neaşteptate de bunătate. Unul dintre momentele pe care Eamonn şi le aminteşte cu drag s-a petrecut în oraşul Süloglu, din nord-vestul Turciei. Cu o zi înainte, fusese muşcat de un câine şi avea nevoie de un vaccin antirabic, iar în oraş exista un mic spital. Când a ajuns acolo, un localnic l-a invitat în casă la cafea şi micul-dejun. „Înainte să plec, nepoata lui mi-a desenat o mică hartă a oraşului, arătându-mi unde era spitalul”, a povestit Eamonn. Bărbatul mai deţine un record: în 2023, a traversat Irlanda cu monociclul în 5 zile, 5 ore şi 23 de minute.