Ce amendă riscă șoferii care opresc în mod nejustificat pe banda de urgență a autostrăzii. Își pot pierde permisul

Banda de urgență de pe autostradă are un rol foarte important, dar mulți șoferi, fie din dorința de a evita aglomerația, fie deoarece nu cunosc suficient legea, o folosesc greșit. Indiferent de cauză, cei care sunt surprinși în mod nejustificat pe banda de urgență riscă amenzi usturătoare.

Șoferii riscă amenzi usturătoare Foto: Pixabay

Indiferent dacă problema se datorează simplului fapt că șoferul nu cunoaște suficient de bine legea sau dacă acesta a încercat, în mod intenționat, să evite aglomerația, utilizarea abuzivă a benzii de urgență este pedepsită aspru de către autoritățile din țara noastră.

Șoferii trebuie să știe că verificarea GPS-ului, oboseala și nici chiar aprinderea unui martor minor la bord nu reprezintă motive justificate de a opri pe banda de urgență. Potrivit legislației din țara noastră, această bandă a autostrăzii este folosită doar de autovehiculele care trebuie să staționeze din motive justificate sau de către vehiculele cu regim prioritar care se deplasează către intervenții.

Ce spune legea despre banda de urgență a autostrăzii

Codul Rutier din țara noastră definește banda de urgență ca fiind „subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv staţionării autovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplasează la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenţă.”

Oprirea nejustificată pe această bandă, dar și pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naționale europene este o contravenție și este pedepsită sever.

Ce riscă șoferii care ignoră Codul Rutier

Mai precis, șoferii care opresc în mod nejustificat pe această bandă vor primi o amendă din clasa a II-a de sancțiuni. În termeni practici, acest lucru înseamnă o sancțiune cuprinsă între 865 și 1.081,25 lei, dar și 3 puncte de penalizare.

Potrivit legislației, „oprirea” este definită ca oprirea intenționată a vehiculului pentru cel mult cinci minute. După pragul de cinci minute, legea consideră că este vorba despre „staționare”.

Staționarea nejustificată pe această bandă se sancționează cu o amendă din clasa a IV-a de sancțiuni și se dă o amendă cuprinsă între 1.946,25 și 4.325 lei. În plus, permisul este suspendat pentru 90 de zile. Deplasarea pe această bandă se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.946,25 și 4.325 de lei, iar permisul se suspendă pentru 90 de zile.

Șoferii nu pot opri pe această bandă decât în cazul unei defecțiuni tehnice grave, în cazul unei urgențe medicale sau în urma unui accident.