5 trucuri care fac orice cameră să pară mai mare. Recomandările experților în design interior

Mulți dintre noi ne-am dori să locuim în case măcar și puțin mai mari. Însă, de multe ori, există unele trucuri de design interior care vor face un spațiu să pară mai mare decât este în realitate.

Culorile deschise sunt foarte importante Foto: IStock

Dacă ne numărăm printre cei care simt că spațiul în care locuiesc este prea mic, nu trebuie să ne simțim descurajați. De multe ori, câteva trucuri ingenioase recomandate de experții în design interior vor fi de ajuns pentru a transforma complet aspectul unei camere. Iar, potrivit thespruce.com, aceste detalii aparent minore au un impact masiv asupra percepției pe care o vom avea atunci când vine vorba despre propria noastră locuință.

Maximizează lumina naturală

Deși poate părea a fi un detaliu minor, lumina naturală poate face un spațiu să pară mult mai mare și mai primitor decât am avea impresia inițială.

„Oglinzile de perete sunt o modalitate excelentă de a adăuga lumină și profunzime și le puteți folosi și ca element decorativ de sine stătător. Dacă folosiți lumina în avantajul vostru, o încăpere mică va părea mai aerisită și mai primitoare”, spune experta în design interior Kathy Kuo.

Folosește culori deschise

Indiferent despre ce nuanță precisă ar fi vorba, o modalitate simplă de a face un spațiu să pară mai mare este să-l vopsim într-o culoare deschisă.

„Culorile mai deschise ale pereților vor contribui la crearea unei iluzii de profunzime și spațialitate”, mai spune Kuo.

Aranjează mobilierul cu grijă

Mărimea mobilierului, cât și modul în care acesta este aranjat în cameră, vor contribui la senzația de spațiu mai extins pe care o cameră poate avea.

„Alegeți mobilierul proporțional cu dimensiunea încăperii și evitați piesele supradimensionate, care pot domina spațiul. De asemenea, este important să aranjați mobilierul astfel încât să facilitați circulația și să păstrați căile de acces libere. Mutarea unei canapele sau a unui fotoliu mai departe de perete va permite o circulație mai bună”, explică expertul în design interior Elizabeth Vergara.

Folosește piese de mobilier multifuncționale

Este ideal să folosim o canapea și ca spațiu de depozitare. În plus, o canapea sau un fotoliu extensibil ne va oferi și opțiuni pentru somn, fără a ocupa la fel de mult spațiu precum un pat.

„Ori de câte ori poți introduce ceva care îndeplinește mai multe funcții, este un mare avantaj într-un spațiu mic”, spune Kuo.

Folosește spațiile neobișnuite din cameră

O cameră poate avea unele spații verticale ceva mai neobișnuite, unde nu vom ști niciodată ce fel de piesă de mobilier sau tip de decorațiune să folosim. Potrivit experților, aceste spații pot fi foarte importante.

„Îmi place ca clienții să gândească neconvențional, să învețe cum să folosească fiecare nișă și fiecare colțișor. Este o adevărată artă atunci când vine vorba despre spațiile mici. De exemplu, consolele nu trebuie să fie amplasate întotdeauna pe holul de la intrare, iar etajerele tip scară pot găzdui obiecte de ceramică și tacâmuri, în timp ce dau mai multă înălțime spațiului și creează soluții de depozitare pe verticală”, mai spune și experta Arin Agase.