Cum faci buchetele de flori să reziste mai mult. Trucul florarilor care te ajută să le păstrezi proaspete zile întregi

Atunci când vrem să aducem un strop de culoare în casa noastră, cei mai mulți dintre noi vom apela la un buchet de flori. Iar, potrivit florarilor cu experiență, există câteva trucuri simple la care putem apela pentru a ne asigura că buchetele vor rămâne proaspete pentru mai mult timp.

Florile vor rămâne proaspete mai mult timp Foto: Adobe Stock

Cu toții cumpărăm ocazional buchete de flori, dar problema recurentă în legătură cu acestea este faptul că se vor ofili destul de rapid. Din fericire, potrivit evatrio.com, există câteva trucuri recomandate de către florarii cu experiență și care ne vor ajuta să scăpăm de această problemă.

De exemplu, este foarte important să ne asigurăm că buchetul este pus într-o vază cât mai curată. În plus, atunci când clătim vaza, ea trebuie spălată cât mai bine și clătită de mai multe ori înainte de a pune florile la loc.

Buchetul de flori va rămâne proaspăt mai mult timp

De asemenea, frunzele care deja se ofilesc nu trebuie să ajungă în apă. Aceste frunze vor produce bacterii, motiv pentru care trebuie înlăturate din timp. Deși poate părea a fi un detaliu minor, acest lucru va ajuta florile să se mențină proaspete pentru mai mult timp.

La fel de important este să ne asigurăm că buchetul de flori este ținut la o temperatură optimă. Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că plantele au diverse preferințe în materie de temperaturi, iar acest lucru le va afecta enorm.

Temperatura este foarte importantă

În general, dacă este vorba despre o plantă care înflorește în perioada de vară, putem presupune faptul că ea va prefera temperaturi și o apă ceva mai caldă. În același timp, dacă este vorba despre o plantă care înflorește iarna, ea poate să se mențină mai bine atunci când temperaturile din jur sunt mai reci.

Cu ajutorul acestor metode, buchetele de flori se vor menține proaspete pentru mai mult timp, iar casele noastre vor arăta mai bine ca oricând.