 Ce să faci în prima oră după ce te trezești ca să ai mai multă energie. Cele 4 obiceiuri recomandate de experți
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Ce să faci în prima oră după ce te trezești ca să ai mai multă energie. Cele 4 obiceiuri recomandate de experți

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Dacă ne dorim să ne simțim plini de energie și de optimism de-a lungul întregii zile, este important să știm precis ce să facem dimineața, imediat după ce ne trezim. Potrivit experților, există patru obiceiuri matinale pe care nu trebuie să le ignorăm.

Aceste obiceiuri matinale nu trebuie ignorate
Aceste obiceiuri matinale nu trebuie ignorate Foto: Shutterstock

Ce facem în prima oră după ce ne-am trezit este mult mai important decât am crede. Iar, potrivit EatingWell, există patru obiceiuri matinale de la care nu trebuie să ne abatem niciodată! Aceste obiceiuri ne vor ajuta să ne simțim mai bine și mai plini de energie pe parcursul întregii zile.

Activitatea fizică este importantă

Cu toții știm cât de important este sportul pentru buna funcționare a organismului. Dar chiar și o scurtă plimbare matinală ne poate ajuta să ne simțim mai bine.

„Lumina de dimineață stimulează producția de serotonină, îmbunătățind starea de spirit și capacitatea de concentrare și reducând riscul de depresie. Petrecerea a 10 până la 30 de minute în aer liber în primele două ore după trezire este un obiectiv rezonabil”, spune expertul Daniel Kellman.

Nu folosi telefonul mobil

Mulți dintre noi avem tendința de a verifica imediat telefonul mobil, atunci când ne trezim. Însă, acest obicei poate avea un impact negativ asupra sănătății noastre mintale.

„A rezista tentației de a-ți verifica telefonul imediat ce te trezești te ajută să fii tu cel care își controlează ziua, în loc să intri imediat într-un tipar în care devii sclavul notificărilor”, a spus specialista Deborah Vinall.

Nu sta în același loc

Chiar dacă nu vom ieși la plimbare, tot este important să nu stăm în același loc pentru prea mult timp.

„Exercițiile fizice stimulează producerea de endorfine, serotonină, dopamină, norepinefrină, GABA, glutamat și endocanabinoizi, neurotransmițători care generează stări de fericire, motivație, calm, energie și vigilență și contribuie la reducerea stresului”, spune Vinall.

Servește alimente bogate în proteine

Un mic dejun echilibrat și sănătos este crucial pentru a ne menține o stare cât mai bună de spirit de-a lungul zilei. Iar indiferent de ce alimente am servi, este important ca ele să fie bogate în proteine.

„În general, îi îndrum pe oameni să consume aproximativ 25–30 de grame de proteine la micul dejun. Chiar și porțiile mici de alimente simple, bogate în proteine, precum iaurtul grecesc, brânza de vaci sau carnea de pui rămasă de la masa anterioară, fac diferența”, explică specialista Elaine Smith.

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