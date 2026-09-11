 Cât de simplă este, de fapt? Problema pentru elevii de 15 ani care îi încurcă pe adulți
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Cât de simplă este, de fapt? Problema pentru elevii de 15 ani care îi încurcă pe adulți

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

La prima vedere, această problemă de matematică poate părea a fi una complet banală. Cu toate acestea, ea pune în dificultate mulți elevi din țara noastră, iar numai jumătate dintre tinerii în vârstă de 15 ani ar putea să rezolve exerciții de acest fel.

Mulți elevi nu pot rezolva această problemă
Mulți elevi nu pot rezolva această problemă Foto: Shutterstock

Chiar dacă pare a fi o problemă cotidiană simplă, profesorul și expertul în educație Dragoș Iliescu spune că ea pune în dificultate mulți elevi români. Potrivit adevarul.ro, specialistul spune că aproximativ jumătate dintre tinerii de 15 ani nu pot să rezolve astfel de exerciții, chiar dacă sunt formulate într-un limbaj cotidian.

Profesorul a dat ca exemplu o problemă de tip PISA care nu presupune folosirea unor calcule complicate. În schimb, această problemă îi obligă pe elevi să înțeleagă o situație banală din viața de zi cu zi și să o transforme într-un calcul matematic.

„În Galați au fost 6 grade dimineață. La Târgoviște au fost -3 grade. Care este diferența de temperatură dintre Galați și Târgoviște?”, a spus profesorul, conform Republica.

Problema pune în dificultate mulți elevi

„Și sigur, ar trebui să spună 9 grade și o cantitate imensă din școlarii noștri nu pot să rezolve această problemă. Dacă tu spui 6 minus -3, vor putea să rezolve ecuația. Dacă o pui în limbaj natural, nu o să poată”, a adăugat prof. Iliescu.

Expertul spune că problema survine atunci când elevul trebuie să identifice de unul singur operația matematică pornind de la o situație reală. Testele PISA urmăresc precis această abilitate de a folosi cunoștințe dobândite la școală în viața de zi cu zi.

Rezultatele din România sunt sub media țărilor membre OCDE

La acest moment, România rămâne sub media ţărilor membre ale OCDE la toate domeniile evaluate de către PISA 2025. Datele PISA arată faptul că mai puțin de jumătate dintre elevii români ating nivelul minim de competență, definit ca nivelul 2, la Matematică. Mai precis, 48% din elevi ating acest nivel la Matematică, 52% la Lectură și 54% la Științe.

La PISA, nu se măsoară doar diferența dintre analfabetismul funcțional și funcțional, ci sunt 6 niveluri pe care le măsurăm. Sub nivelul 2 înseamnă analfabetism și asta este zona despre care vorbeam înainte”, mai spune expertul.

Ghid de cumpărături

sat prahova jpg
Satul din Prahova care i-a făcut pe bucureșteni să se mute la țară. Au cumpărat aproape toate casele disponibile Fapt divers
andreea si victor
Ce s-a întâmplat cu Andreea Bălan și Victor Cornea după căsătorie. În ce stadiu este relația lor? Vedete românești
image
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției adevarul.ro
image
De ce sunt tinerii nostalgici după Ceaușescu, deși nu au trăit comunismul. „Măcar îți dădeau ceva” adevarul.ro

Parteneri

image
Relația naș-fin, Șumudică – Drăguș, „avariată” de FCSB: „E ciudat să fim adversari”. Vine și Șumi? Exclusiv www.fanatik.ro
image
Şi-a bătut amanta, s-a ales cu ordin şi s-a sinucis. Ea este iubita secretă a generalul Dorin Ioniță observatornews.ro
image
Un general din România a fost găsit împușcat în cap. Joi seară ar fi agresat o femeie și a fost emis un ordin de restricție www.antena3.ro
image
Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi” www.gandul.ro
image
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur” www.wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Tânăra din imagine este căutată de POLIȚIE după ce a... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Satul din România unde s-a născut Cristi Borcea. „E frumos, dă-l moartii, de asta e iubăreţ” as.ro
image
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine playtech.ro
image
Avertisment pentru Edi Iordănescu, înainte de a semna cu Dinamo Kiev: „Îi va fi greu, va avea de muncă!” www.fanatik.ro
image
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim! www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat okmagazine.ro
image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Istorie recentă
Ce uită americanii atunci când își amintesc de 11 septembrie? historia.ro
image
#Istorie recentă
Cum s-au prăbușit turnurile gemene? Teoriile conspirației despre atentatele din 11 septembrie, demontate de experți historia.ro
different fuel pistols somewhere amsterdam city jpg
#Exclusiv Click!
Localitatea din România unde motorina se găsește sub 10 lei. Cât costă litrul și ce spun șoferii Național
Telecomanda televizor posturi TV FOTO Unsplash Jonas Leupe jpg
Ai Smart TV acasă? Televizorul poate colecta informații despre tine. Cum oprești „spionarea” Fapt divers
masina politie foto: pexels
Un general român în vârstă de 61 de ani, găsit împușcat în cap. Pe numele lui fusese emis un ordin de restricție. Ce se întâmplase cu o seară înaintea morții Național
foto 1 jpeg
#Exclusiv Click!
Cât se câștigă la culesul strugurilor: „Se munceşte zilnic, câte şapte ore”. Cu ce problemă se confruntă viticultorii, în ciuda producției bune Național
Borcane pentru condimente jpg
Condimentele care pot ajuta ficatul să rămână sănătos. Sunt ușor de inclus în dietă Fapt divers
Chip cu inteligență artificială AI FOTO Shutterstock jpg
Inteligența artificială a fost întrebată cum ar putea distruge omenirea. Iată ce a răspuns Fapt divers
dieta fructe fibre depositphotos1 jpeg
4 fructe ideale pentru glicemie. Sunt bogate în fibre și au indice glicemic scăzut Fapt divers
ajutor incalzire bani calorifer jpeg
Lovitură pentru românii de la bloc! Facturile la întreținere ar putea să sară de 1.000 de lei în această iarnă. Avertismentul unui economist Național
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine” actualitate.net