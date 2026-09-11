Cât de simplă este, de fapt? Problema pentru elevii de 15 ani care îi încurcă pe adulți

La prima vedere, această problemă de matematică poate părea a fi una complet banală. Cu toate acestea, ea pune în dificultate mulți elevi din țara noastră, iar numai jumătate dintre tinerii în vârstă de 15 ani ar putea să rezolve exerciții de acest fel.

Mulți elevi nu pot rezolva această problemă Foto: Shutterstock

Chiar dacă pare a fi o problemă cotidiană simplă, profesorul și expertul în educație Dragoș Iliescu spune că ea pune în dificultate mulți elevi români. Potrivit adevarul.ro, specialistul spune că aproximativ jumătate dintre tinerii de 15 ani nu pot să rezolve astfel de exerciții, chiar dacă sunt formulate într-un limbaj cotidian.

Profesorul a dat ca exemplu o problemă de tip PISA care nu presupune folosirea unor calcule complicate. În schimb, această problemă îi obligă pe elevi să înțeleagă o situație banală din viața de zi cu zi și să o transforme într-un calcul matematic.

„În Galați au fost 6 grade dimineață. La Târgoviște au fost -3 grade. Care este diferența de temperatură dintre Galați și Târgoviște?”, a spus profesorul, conform Republica.

Problema pune în dificultate mulți elevi

„Și sigur, ar trebui să spună 9 grade și o cantitate imensă din școlarii noștri nu pot să rezolve această problemă. Dacă tu spui 6 minus -3, vor putea să rezolve ecuația. Dacă o pui în limbaj natural, nu o să poată”, a adăugat prof. Iliescu.

Expertul spune că problema survine atunci când elevul trebuie să identifice de unul singur operația matematică pornind de la o situație reală. Testele PISA urmăresc precis această abilitate de a folosi cunoștințe dobândite la școală în viața de zi cu zi.

Rezultatele din România sunt sub media țărilor membre OCDE

La acest moment, România rămâne sub media ţărilor membre ale OCDE la toate domeniile evaluate de către PISA 2025. Datele PISA arată faptul că mai puțin de jumătate dintre elevii români ating nivelul minim de competență, definit ca nivelul 2, la Matematică. Mai precis, 48% din elevi ating acest nivel la Matematică, 52% la Lectură și 54% la Științe.

„La PISA, nu se măsoară doar diferența dintre analfabetismul funcțional și funcțional, ci sunt 6 niveluri pe care le măsurăm. Sub nivelul 2 înseamnă analfabetism și asta este zona despre care vorbeam înainte”, mai spune expertul.