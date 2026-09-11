 Un general român în vârstă de 61 de ani, găsit împușcat în cap. Pe numele lui fusese emis un ordin de restricție. Ce se întâmplase cu o seară înaintea morții
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Un general român în vârstă de 61 de ani, găsit împușcat în cap. Pe numele lui fusese emis un ordin de restricție. Ce se întâmplase cu o seară înaintea morții

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În cursul dimineții de vineri, un general român în vârstă de 61 de ani a fost găsit împușcat în casă, cu pistolul lângă el. Potrivit autorităților, bărbatul a fost reclamat chiar cu o seară înainte deoarece ar fi agresat o femeie.

A fost demarată o anchetă
A fost demarată o anchetă Foto: Pexels

Chiar cu o zi înainte de producerea acestui incident șocant, generalul în vârstă de 61 de ani a fost reclamat la poliție deoarece ar fi agresat o femeie. Un ordin de restricție a fost emis pe numele lui, iar ulterior soția generalului a reclamat faptul că bărbatul ar fi plecat de acasă în miezul nopții cu un pistol.

Potrivit informațiilor de la Antena 3 CNN, ar fi vorba despre generalul Dorin Ioniță, comandant al forțelor întrunite „General loan Emanoil Florescu", în rezervă din anul 2023. În cursul dimineții de vineri, el a fost găsit împușcat de către cumnatul lui, în Păulești, Prahova, cu pistolul lângă el.

Generalul a fost găsit de cumnatul lui

La acest moment, prima ipoteză a autorităților este sinuciderea. Joi, în jurul orei 20:17, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, care a reclamat faptul că ar fi fost agresată fizic de către un bărbat.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că există un risc iminent pentru femeia în vârstă de 46 de ani, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile.

Fusese emis un ordin de protecție

Peste câteva ore, la ora 01:24, soția generalului, o femeie în vârstă de 60 de ani, a anunțat autoritățile că soțul ei a plecat de acasă cu un pistol. Autoritățile au pornit imediat în căutarea lui, dar bărbatul a fost găsit vineri dimineață, mort, într-un imobil din județul Prahova.

Trupul neînsuflețit a fost descoperit chiar de către cumnatul bărbatului în cursul dimineții de vineri. Acum, autoritățile au început o anchetă pentru a stabili precis circumstanțele din jurul acestui episod.

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