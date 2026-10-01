 Kate Middleton, mărturisiri despre viața alături de Prințul William. Cum își împart treburile casnice: „Suntem o echipă”
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Kate Middleton, mărturisiri despre viața alături de Prințul William. Cum își împart treburile casnice: „Suntem o echipă”

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În timpul unei vizite oficiale în Sussex, Prințesa de Wales a urcat într-un autobuz comunitar al organizației West Sussex Minibus, care sărbătorește anul acesta 50 de ani de activitate. În cadrul evenimentului, Kate Middleton a făcut o mărturisire surprinzătoare despre viața ei alături de William.

Kate Middleton, mărturisiri despre viața alături de Prințul William
Kate Middleton, mărturisiri despre viața alături de Prințul William Foto: Profimedia

Confesiunile făcute de Prințesa de Wales, Kate Middleton

Serviciul, operat de voluntarii West Sussex Minibus, ajută persoanele în vârstă să rămână conectate și să combată izolarea socială. Kate Middleton a însoțit voluntarii în timp ce aceștia preluau pasagerii de la domiciliu. 

Pentru Stella, întâlnirea cu Prințesa de Wales a fost neașteptată: „Când mi-au spus că vine o celebritate, am zis că nu cunosc niciuna”, a povestit ea ulterior. Cele două au urcat împreună în autobuz, discutând despre rutina săptămânală și despre prânzul comunitar organizat la Pulborough Village Hall. 

„O zi în care nu trebuie să gătesc”, a glumit femeia.

La sosirea în sala de evenimente, Prințesa de Wales s-a alăturat participanților la clubul de prânz, unde a stat la masă cu Lynda Jones, în vârstă de 75 de ani. Conversația lor a fost presărată cu râsete, iar Kate Middleton a făcut o mărturisire care a surprins pe toată lumea: „Iubesc să spăl vasele. Chiar îmi place”.

Întrebată dacă Prințul William o ajută, Kate Middleton a răspuns cu aceeași naturalețe: „El se ocupă de uscat. Suntem o echipă bună. Și îi implicăm și pe copii.”

Cei doi au trei copii: Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

Prințesa a recunoscut și că are momente de neatenție: „Toată lumea aleargă după mine strigând: „Ți-ai uitat geanta!’”. În timpul vizitei, și-a lăsat geanta vișinie pe jos în timp ce vorbea cu un copil, stârnind zâmbete - dar de data aceasta și-a amintit să o ia.

Cum s-a afișat Prințesa Kate Middleton

Pentru vizita din Sussex, Prințesa de Wales a purtat un palton lung gri, o bluză cu fundă și pantofi cu toc înalt, completând ținuta cu o coafură simplă. Deși apariția a fost elegantă, atmosfera a fost una relaxată, plină de conversații spontane, glume și momente autentice.

Prințesa a explicat că a dorit să participe la prânzul comunitar „pentru a vedea ce înseamnă cu adevărat acest club”, subliniind importanța activităților care combat singurătatea și creează legături între oameni.

O tradiție regală: spălatul vaselor la Balmoral

Confesiunea lui Kate Middleton despre treburile casnice a readus în atenție o tradiție bine cunoscută a regretatei Regine Elisabeta a II‑a. Potrivit autorului Valentine Low, suverana obișnuia să spele vasele după mesele de la Balmoral, chiar și atunci când invitații încercau să o ajute. „Le era spus că regina se bucură să facă asta”, a relatat Low.

Într-un caz, o doamnă de onoare a dezvăluit că vasele spălate de regină erau puse ulterior în mașina de spălat pentru o a doua rundă, din dorința staffului de a se asigura că sunt perfect curate.

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