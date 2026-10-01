La numai 25 de ani, un tânăr a murit de la o supradoză de cofeină. A fost găsit desculț pe stradă! Ce cumpărase de pe internet?

Un tânăr de numai 25 de ani și-a pierdut viața după ce a consumat o cantitate foarte mare de cofeină sub formă de capsule cumpărate de pe internet. Alfie Goddard a fost găsit într-o stare gravă, mergând desculț pe stradă și vomitând sânge. A fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să îl salveze.

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Cazul s-a petrecut în Colchester, Essex, iar circumstanțele morții tânărului au fost analizate în cadrul unei anchete medico-legale. Potrivit The Sun, testele toxicologice au arătat că în organismul lui Alfie exista o concentrație de cofeină încadrată în intervalul asociat deceselor provocate de această substanță.

Tânărul cumpărase capsulele cu cofeină de pe internet

Alfie Goddard locuia într-un centru rezidențial cu sprijin. În ziua în care a murit, comportamentul său devenise extrem de neobișnuit. Tânărul a fost văzut mergând prin fața mașinilor aflate în mișcare, desculț și vomitând sânge. A încercat chiar să sune la serviciul de urgență, însă nu a reușit să vorbească suficient de clar pentru a explica ce i se întâmpla.

Personalul centrului în care locuia a cerut ajutor, iar la fața locului au ajuns polițiști și paramedici. Alfie a fost transportat la spital, unde a suferit un stop cardiac și a murit.

În urma unei percheziții efectuate ulterior în camera sa, polițiștii au descoperit mai multe capsule care conțineau cofeină. Anchetatorii au ajuns la concluzia că acestea ar fi stat la baza comportamentului său haotic din acea zi.

Analizele au indicat un nivel de cofeină asociat cazurilor mortale

Rezultatele toxicologice au oferit ulterior o explicație pentru tragedie. Concentrația de cofeină identificată în organismul tânărului se afla în intervalul întâlnit în cazurile de intoxicație fatală.

Ancheta a stabilit că Alfie consumase un număr mare de comprimate cu cofeină în locuința sa în cursul aceleiași zile. Medicul legist Lincoln Brookes a concluzionat că tânărul a murit accidental în urma toxicității provocate de cofeină.

Alfie avea, de asemenea, un istoric medical complex și fusese diagnosticat cu schizofrenie paranoidă, tulburare din spectrul autist și ADHD, pe fondul unui istoric de consum de mai multe substanțe.

Sora tânărului trage un semnal de alarmă

Familia sa susține că Alfie devenise preocupat de diferite suplimente și produse pentru sănătate pe care le putea comanda cu ușurință de pe internet.

Sora sa, Daisy, a explicat în timpul anchetei că vulnerabilitățile fratelui său deveneau deosebit de periculoase atunci când acesta putea cumpăra fără dificultate cantități mari din produsele asupra cărora ajungea să se fixeze.

Familia încercase să îi limiteze consumul, însă Alfie obișnuia să comande suplimente în cantități mari. După încheierea anchetei, Daisy și-a descris fratele drept un tânăr bun și sensibil, căruia îi plăcea să-și facă familia și prietenii să râdă.

Ea a atras însă atenția asupra pericolului reprezentat de produsele foarte concentrate cu cofeină care pot fi cumpărate online. Faptul că sunt legale îi poate determina pe cumpărători să subestimeze riscurile pe care le implică.