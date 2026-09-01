Scandal la un hotel de lux din Oxford. O angajată cu ADHD a primit peste 230.000 de euro după concediere

O fostă angajată a unui hotel de cinci stele din Oxford a obținut despăgubiri de 200.252 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 233.745 de euro, după ce a câștigat un proces privind discriminarea pe criteriul dizabilității și lipsa unor adaptări rezonabile la locul de muncă.

Loc de muncă Foto: Shutterstock

Roberta Ghiotto a lucrat la Hawkwell House din Iffley, Oxford, între octombrie 2023 și martie 2024. Aceasta ocupa funcția de coordonator pentru talent și cultură și fusese angajată inițial pentru a înlocui o colegă aflată în concediu de maternitate, potrivit The Independent. .

Problemele au apărut în perioada de probă

Ghiotto se afla într-o perioadă de probă de trei luni. Postul ei presupunea mai multe responsabilități în zona resurselor umane, însă aproximativ un sfert din timpul de lucru era dedicat activităților de salarizare.

Angajata le-a spus superiorilor că are ADHD și că întâmpină dificultăți de concentrare într-un mediu de lucru aglomerat. Problemele deveneau mai pronunțate atunci când trebuia să efectueze sarcini care presupuneau un nivel ridicat de atenție la detalii.

Activitatea de salarizare era, potrivit relatărilor sale, una dintre cele mai dificile componente ale postului. După ce a făcut mai multe greșeli în acest domeniu, perioada de probă i-a fost prelungită cu alte trei luni.

Ulterior, situația s-a complicat după numirea unui nou director general, Anuj Sagar. În cadrul procesului, tribunalului i s-a spus că acesta ar fi interpretat problemele de concentrare ale femeii drept o posibilă „insubordonare deliberată”.

A fost trimisă într-o fostă debara

În februarie 2024, Ghiotto a primit sarcina de a se ocupa exclusiv de activitățile de salarizare timp de trei zile.

Pentru a lucra la această sarcină, femeia a fost mutată într-o încăpere separată, care fusese anterior folosită drept debara. Spațiul nu avea ferestre și nici telefon.

Ghiotto a explicat că nu avea calificări sau experiență în domeniul salarizării și că nu primise instruirea necesară pentru a îndeplini această activitate. În plus, ea a susținut că tocmai această componentă a muncii îi provoca cele mai mari dificultăți în contextul ADHD-ului.

În cele trei zile, angajata a apelat la ajutorul unui contabil și a cerut încă o zi pentru a putea finaliza sarcina. Ea a spus că presiunea era foarte mare și că se temea că își va pierde locul de muncă dacă nu reușea să se ridice la nivelul așteptărilor.

Tribunalul pentru litigii de muncă din Reading a ajuns ulterior la concluzia că modul în care a fost organizată situația a făcut ca femeia să fie „pregătită pentru eșec”.

Tribunalul a considerat că ADHD-ul era cunoscut de angajator

După ce a discutat cu managerul despre problemele pe care le întâmpina, Ghiotto a confirmat din nou că are ADHD. Ea a precizat însă că, la acel moment, nu avea un diagnostic formal.

Directorul general a cerut ulterior consultanță în privința posibilității de a o concedia. În martie 2024, femeia a primit o scrisoare prin care era anunțată că își pierde locul de muncă deoarece nu atinsese standardele considerate necesare în perioada de probă.

Judecătoarea Akua Reindorf KC a stabilit însă că Ghiotto avea ADHD, chiar dacă nu exista un diagnostic formal, și că angajatorul cunoștea dificultățile cu care aceasta se confrunta.

Tribunalul a considerat că managerul pornise de la o premisă greșită, potrivit căreia absența unui diagnostic oficial însemna că angajata nu era protejată de legislația britanică privind egalitatea.

„Intenția a fost, prin urmare, de a o concedia pentru că avea ADHD, în convingerea că nu era protejată de Legea privind egalitatea”, a arătat tribunalul.

„Nu i-a fost oferită instruire sau asistență suplimentară”

Instanța nu a acceptat explicația potrivit căreia mutarea angajatei într-o încăpere separată fusese făcută pentru a-i crea condiții mai bune de concentrare.

Judecătoarea a concluzionat că, în realitate, angajatorul a procedat invers: a îndepărtat responsabilitățile la care Ghiotto se descurca bine și i-a lăsat tocmai sarcina care îi crea cele mai mari probleme.

„Nu i-a fost oferită instruire sau asistență suplimentară, ci doar a fost plasată singură într-o cameră mică, izolată și fără ferestre”, a constatat tribunalul.

Potrivit instanței, dificultățile femeii nu au avut o singură cauză. Printre factorii identificați s-au numărat ADHD-ul, presiunea exercitată de manager, lipsa experienței și a instruirii, dar și problemele existente în procesul de salarizare, precum date incomplete și proceduri neclare.

A descris concedierea drept devastatoare

După pierderea locului de muncă, Ghiotto a spus că a intrat într-o „depresie profundă” și că a avut nevoie de tratament medical.

Femeia a susținut că experiența a fost una devastatoare și că, deși își informase superiorul cu privire la nevoia de sprijin, vulnerabilitatea sa a fost ulterior folosită împotriva ei.

„Sentimentul de trădare este îngrozitor. Îți distruge încrederea și îți afectează profund imaginea despre tine și sentimentul propriei valori”, a declarat aceasta.

În urma procesului, fostei angajate i-au fost acordate despăgubiri în valoare de 200.252 de lire sterline, adică aproximativ 233.745 de euro.