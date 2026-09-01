Au furat un camion cu bere, iar compania a pornit cronometrul. Cât timp au hoții să returneze marfa?

Pabst Blue Ribbon oferă o recompensă după ce zeci de mii de doze de bere au fost furate din depozitul companiei din sudul Californiei, în urmă cu două săptămâni, cu condiția ca întreaga cantitate să fie returnată în siguranță. Într-o serie de postări pe Instagram, compania a anunțat că încărcătura dispărută cântărește aproximativ 40.000 de livre (18.000 kg) și a lansat un „countdown” pentru recuperarea ei.

Camion de bere furat în SUA Foto: alamy

Cum s-a produs incidentul

Aproximativ 25.000 de dolari în produse Anheuser‑Busch și Pabst Blue Ribbon au dispărut pe 17 august dintr-un centru de distribuție din Montclair, California, a anunțat Poliția din Montclair într-un comunicat. Furtul a avut loc în jurul orei 11:00, la doar o oră după un alt incident similar, posibil legat de același mod de operare.

Potrivit People, cazul ar putea fi unul dintre cele mai mari furturi de bere din SUA. După ce informația a devenit publică, Pabst Blue Ribbon a început să posteze pe rețelele sociale, cerând hoților să returneze marfa și oferind chiar o recompensă.

Pe 21 august, compania a publicat pe Instagram o imagine cu un camion de transport pe care scria „STOLEN”, însoțită de mesajul: „Ajutați-ne să găsim camionul plin cu bere!”. În descriere, Pabst a transmis hoților că nu îi judecă pentru dorința de a se lăuda cu cantitatea de bere, dar ar fi preferat ca aceasta să fie obținută „pe cale onorabilă”.

Compania a anunțat că pornește un „cronometru” de 18 zile și 44 de minute în care marfa poate fi returnată fără întrebări, iar până la expirarea termenului va oferi o recompensă celor care pot ajuta la rezolvarea cazului. „Aceasta este o situație reală și suntem extrem de serioși”, a subliniat Pabst.

Poliția din Montclair a clarificat ulterior, într-o declarație pentru The New York Times, că în incidentul din 17 august nu a fost furat niciun camion, ci doar încărcătura. „Lucrăm la acest caz, dar nu au fost furate vehicule. Doar marfa”, au precizat autoritățile

Investigația continuă

Cu toate acestea, Pabst a continuat să posteze pe Instagram afișe cu mesajul „MISSING TRUCK” (Camion pierdut), insistând asupra recuperării vehiculului. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru ABC 11 că Pabst colaborează cu autoritățile locale și apreciază eforturile acestora. „Sperăm că persoana care a reușit să fure camionul știe cât de important este ca berea să fie păstrată rece”, a adăugat reprezentantul companiei.

Între timp, poliția investighează dacă cele două furturi din aceeași zi fac parte dintr-o operațiune mai amplă de sustragere frauduloasă de mărfuri. Primul transport, în valoare de aproximativ 45.000 de dolari și destinat orașului Tucson, Arizona, a fost ridicat la ora 10:00, dar nu a mai ajuns la destinație.

O oră mai târziu, o firmă care s-a prezentat drept subcontractor a depus documente falsificate pentru a ridica încă 25.000 de dolari în produse PBR.

În total, au fost furate aproximativ 34.000 de doze de Pabst Blue Ribbon și Old Milwaukee fără alcool – peste 1.500 de baxuri –, potrivit unui raport polițienesc obținut de Los Angeles Times.