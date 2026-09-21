 Andreea Popescu, reacție după ce Rareș Cojoc s-a mutat cu iubita în casa în care au stat împreună. „Lucrurile în viață nu sunt ușoare.”
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Andreea Popescu, reacție după ce Rareș Cojoc s-a mutat cu iubita în casa în care au stat împreună. „Lucrurile în viață nu sunt ușoare.”

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Andreea Popescu a vorbit despre fostul soț, Rareș Cojoc, după ce acesta s-a mutat cu noua iubită în casa în care a stat și cu ea. Influencera a spus și ce decizie a luat pentru a le fi bine copiilor ei, dar și ce compromis face în acest sens.

Andreea Cojoc.
Andreea Cojoc. Foto: Instagram

Andreea Popescu a vorbit despre cum gestionează ea lucrurile, de când Rareș Cojoc s-a mutat cu noua lui iubită, fotomodelul Claudia Dumitru. Influencera le-a răspuns urmăritorilor ei și a explicat cum privește această situație.

Andreea Popescu, reacție după ce Rareș Cojoc s-a mutat cu iubita lui

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru au făcut următorul pas în relația lor. La câteva luni după ce au apărut primele informații despre povestea lor de iubire, cei doi au trecut la următorul nivel și au decis să locuiască împreună.

Andreea Popescu, fosta soție a lui Rareș Cojoc, a fost întrebată de către un urmăritor cum se simte în contextul în care actuala parteneră locuiește în casa în care a stat și ea. Astfel, influencerița a spus că păstrează o relație bună cu acesta, subliniind că între ea și fostul soț există comunicare și respect, lucruri extrem de importante pentru echilibrul emoțional al celor trei copii pe care îi au împreună. 

„Ce pot să vă zic eu foarte, foarte sincer este că eu am ales liniștea copiilor mei și asta înseamnă liniștea dintre mine și tatăl lor. Atâta timp cât între mine și Rareș există o comunicare extraordinară, prietenie și relație bazată pe respect, cred că trebuie să faci niște compromisuri”, a explicat Andreea Popescu pe Instagram.

De asemenea, aceasta a povestit cum și părinții ei au divorțat pe când ea avea aproximativ 14-15 ani și încearcă să nu repete anumite greșeli ce îi vor afecta mai târziu copiii pe plan emoțional.

„Să vă dau context: tatăl și mama mea au divorțat când eu aveam 14-15 ani. Situația nu a fost roz. Am zis că eu vreau să fiu diferită. Ce înseamnă diferită? Că tu ajungi să fii OK cu o astfel de situație pentru liniștea copiilor tăi pe termen lung”, a mai spus ea.

Compromisul făcut de influenceriță de dragul copiilor ei

Andreea Popescu a recunoscut că încă mai există sentimente, însă este nevoită să accepte situația. Cu toate acestea, ea este dispusă să lege o relație de prietenie cu actuala iubită a fostului soț ca toată lumea să fie liniștită.

E normal, sunt sentimente firești. Dacă nu ar fi existat, mi-aș fi pus niște semne de întrebare și vis-a-vis de mine ca om, ca persoană. Lucrurile în viață nu sunt, în general, ușoare. Trebuie să le acceptăm și să nu ne gândim doar la noi. Să ajungi să fii ok într-o treabă de genul, să poți să vorbești cu iubita fostului soț într-un mod civilizat și frumos, de ce nu, și chiar să legați o relație de amiciție pentru confortul tuturor. E foarte important și foarte simplu: pe termen lung, copiii vor fi mult mai în siguranță emoțional așa”, a concluzionat Andreea Popescu.

Andreea Popescu, primul drum cu mașina după ce și-a luat permisul

Andreea Popescu a luat permisul de conducere și a făcut primul ei drum mai lung. De aceea, a mărturisit pe pagina sa de Instagram că a fost prima oară când a alimentat. Aceasta s-a oprit la o benzinărie înainte de a pleca spre Mamaia, acolo unde a fost invitată la un eveniment. Mai mult decât atât, a menționat că nu a simțit teamă și a spus ce mașină conduce până o va primi pe cea pe care și-o dorește. În tot acest timp, copiii au rămas la Rareș.

„Astăzi am fost să iau mașina provizorie până vine mașina mea. Eu mi-am luat un GLC 300 din 2023, iar ei mi-au dat, până îmi vine mașina mea, un E-Class din 2025, arată țiplă, e top. Am fost super entuziasmată. I-am întrebat pe băieți: „Voi chiar aveți încredere în mine: Am condus de patru ori”. Mi-au spus: „Stai liniștită, avem și Casco”, deci all good.

Mă bucur foarte tare că mi-au dat această mașină până ajunge a mea. Am făcut primul meu drum lung, București - Mamaia, și a fost foarte ok, nu am avut niciun fel de emoție, am condus bine, am ajuns în două ore și un sfert, am ajuns foarte repede. Îmi place foarte mult să conduc”, a spus influencerița pe Story.

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