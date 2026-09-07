 Andreea Popescu, distracție la mare alături de un bărbat misterios. Indiciul din fotografie care a stârnit speculații: „Este superb!”
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VideoAndreea Popescu, distracție la mare alături de un bărbat misterios. Indiciul din fotografie care a stârnit speculații: „Este superb!”

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Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, a publicat pe rețelele de socializare imagini cu un bărbat misterios, vedeta pozându-i doar mâna și ceasul. Aceștia se aflau pe o barcă în largul mării și păreau să savureze un pahar de șampanie. Speculațiile privind identitatea acestuia au circulat în online, mai multe nume din showbiz fiind aduse în discuție.

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Foto: Instagram

Andreea Popescu, la Mamaia la început de toamnă

În imaginile distribuite pe rețelele de socializare, fosta dansatoare a Deliei apare relaxată, bucurându-se de o ieșire pe apă. Un detaliu a atras imediat atenția urmăritorilor: mâna unui bărbat care poartă un ceas Rolex și ține un pahar de șampanie. Acest cadru a declanșat o serie de speculații despre identitatea celui care o însoțește pe Andreea în vacanță.

Andreea Popescu, în vacanță cu un bărbat
Andreea Popescu, în vacanță cu un bărbat Foto: instagram

Au fost vehiculate inițial mai multe nume, printre care Dan Alexa și Radu Ciucă, însă niciunul nu pare să corespundă bărbatului surprins în fotografii. În cazul lui Alexa, lipsa ceasului și programul unui meci la Satu Mare au exclus varianta, iar Ciucă fusese văzut recent în alt context alături de vedetă.

Cine era bărbatul din imagine

După ce imaginile au circulat intens online, atenția s-a mutat asupra lui Radu Mazăre Junior, cel despre care s-a speculat că ar fi bărbatul din fotografii.

Însă, imediat după, fiul fostului primar al municipiului Constanța, Radu Mazăre, a postat un videoclip pe Instagram. În imagini, Radu Mazăre Jr și Andreea Popescu se află pe un jetski la Mamaia. În descrierea postării, bărbatul a scris:

„Am invitat-o pe prietena mea @andreeaoanapopescu să vedem împreună cum e Mamaia la final de vară: întâi o plimbare cu jetul, apoi direct pe yacht. Și concluzia? E super și în septembrie!”. 

Ce a găsit Andreea Popescu în Dan Alexa, diferit de fosta relație

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat în urmă cu câteva luni, după 15 ani de relație și 10 ani de căsnicie. Chiar dacă despărțirea lor a fost intens mediatizată, cei doi au încercat să păstreze discreția și să nu ofere foarte multe detalii despre motivele care au dus la separare.

În perioada în care au apărut informații despre divorț, în spațiul public au circulat și mai multe zvonuri referitoare la o presupusă idilă între Andreea Popescu și Dan Alexa. Recent, bruneta a ales să ofere câteva detalii despre ceea ce s-ar fi întâmplat între ea și antrenor, în cadrul podcastului „Sosurile lui Măruță”.

Fără să intre în foarte multe amănunte, fosta dansatoare a Deliei Matache a vorbit deschis despre apropierea dintre ea și Dan Alexa și despre lucrurile care au atras-o la acesta. Andreea Popescu a dezvăluit și ce a apreciat la antrenor și felul în care acesta a făcut-o să se simtă în perioada în care au fost apropiați.

„Timp și faptul că m-am simțit femeie și… Doamne ajută, că ce o să iasă de aici… nu știu! Mi-a oferit timp, prezență. Rareș s-a afundat foarte mult în muncă, ceea ce este ok, nu asta era problema, pentru că eu am fost acolo, l-am susținut, am fost cel mai mare suporter (…) doar că atunci când era acasă, nu era acasă, asta era problema”, a declarat Andreea Popescu, la „Sosurile lui Măruță”.

Andreea Popescu a mai declarat într-un interviu exclusiv Click! faptul că deși vrea să țină această parte a vieții sale privată, nu s-ar împotrivi unei noi relații.

Nu mai zic nimic, nu mai comentez. A fost vizat destul în ultima perioadă. Nu mai vreau să mai pun pe nimeni în nicio lumină. Vreau să mă axez pe mine, pe Rareș, pe copii. Bineînțeles că vreau să-mi mai refac viața”, a povestit influencerul.

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