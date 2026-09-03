 Cine ar fi făcut publice informațiile despre idila dintre Andreea Popescu și Dan Alexa? Vedeta a dat cărțile pe față
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Cine ar fi făcut publice informațiile despre idila dintre Andreea Popescu și Dan Alexa? Vedeta a dat cărțile pe față

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Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Andreea Popescu a vorbit despre divorțul de Rareș Cojoc și scandalul privind presupusa idilă cu Dan Alexa. Fosta dansatoare a Deliei a dezvăluit că informații din viața ei privată ar fi ajuns în presă prin intermediul unei femei cunoscute din showbiz.

Fosta dansatoare a Deliei a dezvăluit că informații din viața ei privată
Fosta dansatoare a Deliei a dezvăluit că informații din viața ei privată Foto: Facebook & Captură YouTube

Andreea Popescu dă cărțile pe față și acuză că o femeie extrem de celebră din România a livrat presei detaliile picante despre legătura sa cu Dan Alexa, declanșând un val uriaș de speculații în mediul online.

 „La două zile a fost cineva dornic să dea totul la presă”

Discuția din podcast a debutat cu lămuriri privind separarea de tatăl copiilor săi, Rareș Cojoc. Andreea Popescu a ținut să clarifice că tensiunile majore în căsnicie s-au declanșat încă din luna ianuarie, deși semnarea oficială a actelor de divorț a avut loc patru luni mai târziu.

La scurt timp după ce vestea a devenit publică, presa a fost alimentată cu zvonuri legate de o relație amoroasă între ea și antrenorul Dan Alexa.

Fosta dansatoare a explicat că scurgerea de informații a fost un act deliberat.

„La două zile a fost cineva dornic… care a dat. O femeie foarte cunoscută. O cunoaștem foarte bine și a stat pe scaunul acesta. Noi nu ne cunoșteam” a spus Andreea Popescu.

Fanii au speculat în comentarii

Deși Andreea s-a oprit la aceste detalii și a evitat o nominalizare directă, indiciile oferite au aprins imaginația comunității online.

Utilizatorii au început să facă legături cu episoade și speculații mai vechi din spațiul public legate de Dan Alexa, iar numele cel mai des pomenit de internauți a fost cel al prezentatoarei Denise Rifai.

Secțiunea de comentarii a fost inundată de mesaje acide și acuzații nesusținute oficial:

„Iar sifonul din presă a fost Denise Rifai care nu și-a asumat aventura cu Dan Alexa. Stai liniștită Andreea, ești peste ea în absolut tot!” spune un urmăritor. 

„Am înțeles că zvonurile despre ea au plecat de la Denise Rifai. Tare m-a întristat acest lucru. Niciodată, dar NICIODATĂ, Denise nu va fi așa FEMEIE, din toate punctele de vedere, cum e Andreea. Iar răutățile astea gratuite sper să i se întoarcă și ei în viață.” spune altcineva.

Concluziile virale aparțin exclusiv fanilor care au comentat episodul, în contextul în care Andreea Popescu nu a confirmat niciun moment identitatea persoanei la care a făcut trimitere, lăsând misterul să plutească peste întregul scandal.

Dan Alexa a vorbit pentru prima dată după dezvăluirile din podcast

La scurt timp după ce Andreea Popescu a vorbit deschis despre apropierea dintre ei și motivele care au atras-o în acea perioadă delicată a vieții sale, a venit și reacția directă a lui Dan Alexa.

Fără să intre în dispute sau să alimenteze tensiunile din jurul subiectului, antrenorul a avut exclusiv cuvinte apreciative la adresa fostei partenere a lui Rareș Cojoc, mărturisind că sinceritatea fără ocolișuri este trăsătura care o distinge categoric în peisajul monden.

Deși a refuzat categoric să analizeze public amănuntele intime ale trecutului amoros, acesta nu și-a ascuns respectul și admirația profundă pe care i le poartă:

Tocmai, având sinceritatea asta debordantă, o face atât de specială. Andreea pentru mine e un om special!” spune acesta.

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