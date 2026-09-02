 Reacția lui Rareș Cojoc după podcastul Andreei Popescu. Fosta dansatoare l-a întrebat direct
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VideoReacția lui Rareș Cojoc după podcastul Andreei Popescu. Fosta dansatoare l-a întrebat direct

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Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au revăzut la scurt timp după apariția podcastului în care bruneta a vorbit cu sinceritate despre viața sa personală și despre motivele care au dus la divorț. Fosta dansatoare a făcut dezvăluiri și despre relația cu Dan Alexa și despre ceea ce s-a întâmplat între cei doi. La scurt timp după apariția podcastului, Andreea și Rareș au apărut împreună pe rețelele de socializare, iar aceasta a fost curioasă să afle părerea fostului soț despre declarațiile sale.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au revăzut la scurt timp după apariția podcastului lui Măruță.
Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au revăzut la scurt timp după apariția podcastului lui Măruță. Foto: Instagram & YouTube

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 15 ani de relație și 10 ani de căsnicie. Despărțirea lor a fost una dintre cele mai mediatizate din acest an în showbizul românesc. Cei doi au împreună trei copii, de care continuă să se ocupe și după separare și pentru care au ales să păstreze o relație civilizată.

Ce părere a avut Rareș Cojoc despre dezvăluirile Andreei Popescu 

Andreea Popescu a acceptat să vorbească, în cadrul podcastului „Sosurile lui Măruță”, despre viața sa personală, divorțul de Rareș Cojoc, relația cu Dan Alexa, dar și despre regretele și dorințele sale. În urma dezvăluirilor făcute, vedeta și-a dorit să afle și părerea fostului soț, căruia i-a cerut-o chiar în timp ce se aflau în spital, așteptând ca Ioachim, fiul lor cel mare să iasă din operație.

„Ți-a plăcut podcastul meu?”, a întrebat Andreea Popescu.

Rareș a răspuns printr-o simplă interjecție: „Îhm...”.

Sursă video: Instagram.

Ce regretă vedeta, după divorțul de campionul mondial la dans sportiv

Andreea Popescu a recunoscut că una dintre cele mai mari greșeli pe care consideră că le-a făcut a fost faptul că l-a făcut pe fostul soț să sufere. Vedeta a mărturisit că i-a cerut iertare lui Rareș Cojoc pentru acest lucru.

„Cea mai mare greșeală a fost că l-am făcut să sufere foarte tare. Regret și i-am spus și lui și mi-am cerut iertare.”

În cadrul podcastului, Cătălin Măruță a întrebat-o direct pe Andreea Popescu dacă îi pare rău că a divorțat de Rareș Cojoc.

Andreea Popescu a vorbit despre familia pe care au construit-o împreună și despre cei trei copii, explicând că, deși drumurile lor s-au separat, consideră că nimic nu este întâmplător și că fiecare dintre ei trebuie să meargă mai departe.

„Îmi pare rău pentru familie, pentru ce aveam noi, pentru copii. Dar cred că nimic în viață nu este întâmplător. El și-a refăcut deja viața, iar eu îmi doresc la rândul meu să merg mai departe și să îmi refac viața.”

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