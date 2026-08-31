 Ce greșeală a făcut Andreea Popescu în căsnicia cu Rareș Cojoc: „Regret și mi-am cerut iertare”
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Ce greșeală a făcut Andreea Popescu în căsnicia cu Rareș Cojoc: „Regret și mi-am cerut iertare”

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Andreea Popescu a făcut mărturisiri copleșitoare în cadrul rubricii „Sosurile Picante”, moderată de Cătălin Măruță. Întrebată despre cea mai mare greșeală comisă în timpul căsniciei, fosta dansatoare a recunoscut cu cu sinceritate și regret că i-a provocat suferință fostului soț.

Andreea Popescu regretă momente din căsnicie
Andreea Popescu regretă momente din căsnicie Foto: Instagram

La scurt timp după destrămarea mariajului cu Rareș Cojoc, Andreea Popescu a vorbit fără ocolișuri despre greșelile trecutului, suferința provocată în cuplu și regretul că nu a putut păstra familia unită pentru copii.

 Asumare fără perdea: „L-am făcut să sufere foarte tare și regret mult”

Invitată în podcastul  lui Cătălin Măruță, la celebra rubrică „Sosurile picante”, Andreea Popescu a acceptat să citească biletul care viza cel mai sensibil punct din viața ei privată.

Cu o încărcătură emoțională vizibilă, vedeta a fost pusă să spună care a fost cea mai mare greșeală comisă în timpul anilor petrecuți alături de fostul partener.  

Fără să se ascundă în spatele scuzelor, fosta dansatoare a oferit un răspuns direct și plin de remușcări:

 „Cea mai mare greșeală a fost că l-am făcut să sufere foarte tare. Regret și i-am spus și lui și mi-am cerut iertare”. 

Regrete pentru familie și copii: „Nimic în viață nu este întâmplător”

Discuția a mers și mai departe pe firul rupturii definitive, moderatorul i-a adresat o întrebare puternică Andreei.

Cătălin Măruță: Îți pare rău că ai divorțat?  Andreea Popescu a explicat că suferința cea mai mare vine din perspectiva copiilor și a destrămării căminului, dar a subliniat că a învățat să accepte destinul așa cum este.

„Îmi pare rău pentru familie, pentru ce aveam noi, pentru copii. Dar cred că nimic în viață nu este întâmplător. El și-a refăcut deja viața, iar eu îmi doresc la rândul meu să merg mai departe și să îmi refac viața.”

„Fericirea este în doi!” Andreea Popescu vrea să iubească din nou și refuză ideea singurătății

Privind cu speranță spre viitor, fosta soție a lui Rareș Cojoc recunoaște deschis că nu concepe viața trăită în singurătate și că starea ei de bine depinde de prezența unui partener stabil.

Andreea Popescu mărturisește că își dorește din tot sufletul să găsească din nou echilibrul emoțional și siguranța alături de un bărbat cu care să împartă anii maturității, fiind convinsă că adevărata împlinire se trăiește doar în cadrul unui cuplu. 

„Cred că mai am un pic până să ajung să fiu fericită. Eu cred că fericirea este în doi. Niciodată singur. Nu sunt adepta singurătății”.

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