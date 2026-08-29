De ce nu este Andreea Popescu pe deplin fericită: „Aștept să ajung acolo să fiu în siguranță”

Andreea Popescu vorbește deschis despre viața sa sentimentală și despre perioada prin care trece după divorțul de Rareș Cojoc. Fosta dansatoare a Deliei este următoarea invitată a podcastului „Sosurile lui Măruță”, unde face mărturisiri despre fericire, iubire și dorința de a-și găsi din nou echilibrul alături de un partener.

Ce îi lipsește Andreei Popescu pentru a fi fericită Foto: Instagram

Andreea Popescu este următoarea invitată a podcastului „Sosurile lui Măruță”, iar fosta dansatoare a Deliei vorbește deschis despre viața sa personală. Întrebată de Cătălin Măruță dacă este o femeie fericită, Andreea a recunoscut că simte că mai are un drum de parcurs până să ajungă în punctul în care își dorește.

„Nu sunt adepta singurătății”

Fosta soție a lui Rareș Cojoc spune că, pentru ea, fericirea este strâns legată de existența unui partener alături de care să se simtă în siguranță. Andreea mărturisește că nu se vede îmbătrânind singură și că își dorește să ajungă din nou într-o relație în care să simtă stabilitate.

„Cred că mai am un pic până să ajung să fiu fericită. Eu cred că fericirea este în doi. Niciodată singur. Nu sunt adepta singurătății, să mă văd femeie bătrână la 70 de ani singură. Nu! Fericirea este în doi și aștept să ajung acolo să fiu în siguranță. Cred că toți avem nevoie de siguranță, nu?”, a spus Andreea Popescu, în podcastul „Sosurile lui Măruță”.

Ce întrebări primește despre Dan Alexa și Rareș Cojoc

Episodul cu Andreea Popescu va avea premiera luni, 31 august. Cătălin Măruță îi pregătește o serie de întrebări directe despre relațiile sale și despre cele mai importante momente din viața sentimentală.

Printre subiectele abordate se numără și Dan Alexa, astfel că Andreea va trebui să răspundă unor întrebări precum: „Ce a avut Dan Alexa și nu a avut Rareș?”, „Care a fost cea mai mare greșeală în căsnicia cu Rareș Cojoc”, „Cine a fost cel mai greu de uitat? Rareș sau Dan?” și „De ce nu și-a asumat relația cu Dan?”

Declarațiile fostei dansatoare vin în contextul despărțirii de Rareș Cojoc, alături de care are trei copii, dar și al speculațiilor apărute în trecut în legătură cu relația sa cu Dan Alexa.