 Cătălin Măruță nu va fi singur la „Furnicuțele”: „O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă”
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Cătălin Măruță nu va fi singur la „Furnicuțele”: „O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă”

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Antena 1 pregătește noi schimbări la emisiunea „Furnicuțele”, după anunțul potrivit căruia Denise Rifai va fi înlocuită de Cătălin Măruță. 

Cătălin Măruță și Denise Rifai, la „Furnicuțele”
Cătălin Măruță și Denise Rifai, la „Furnicuțele” Foto: Instagram/ colaj Click

După ce Cătălin Măruță a semnat contractul cu Antena 1, renunțând la ProTV, emisiunea va avea nu un prezentator nou, ci doi. Începând cu 7 septembrie, românii vor vedea două persoane la pupitru. 

Cine va prezenta „Furnicuțele” alături de Cătălin Măruță

În această toamnă, Antena 1 este pe primul loc atunci când vine vorba de surprize. Postul de televiziune a publicat un nou mesaj pentru fanii emisiunii „Furnicuțele”. Astfel, înțelegem că prezentatorul Cătălin Măruță nu va fi singur la pupitru, ci apare o nouă colegă.

„Scamă, Blană, Cătălin, Oase și Ciucă sunt pregătiți de noul sezon, din 7 septembrie 2026, de la ora 17.00. Dar Furnicuțele au nevoie de o promisiune clară: că le vine și o colegă! Oare le va fi îndeplinită?”, este mesajul postat de Antena 1 pe Instagram.

În videoclipul publicat cele două Furnicuțe discută cu Măruță și, printre altele, îl roagă pe prezentator să le aducă o colegă, având în vedere că sunt doar bărbați în platou. 

„Problema e că suntem doar cârnați aici, suntem doar bărbați, ai înțeles?”, spune una dintre Furnicuțe. „Cătălin, te rog eu frumos, adu-ne și nouă o colegă, mă. Ne aduci?”, mai spune o Furnicuță.

În acest context, Cătălin Măruță susține că le va face pe plac și va aduce o colegă. „O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă”, a răspuns noul prezentator.

Cum a fost primit Cătălin Măruță la emisiune

Recent, au apărut și primele imagini cu Cătălin Măruță de la pupitrul emisiunii „Furnicuțele”. Așa cum ne-am fi așteptat, acesta a fost luat la rost de personajele Scamă și Blană, care i-au spus, pe scurt, în stilul caracteristic, modul în care funcționează lucrurile la emisiune. 

 „Fii antenă, barosane, că Pro ai mai fost! Caterinca o facem noi: nu te bagi peste noi, nu ne băgăm peste tine!”

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