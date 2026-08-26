Cătălin Măruță nu va fi singur la „Furnicuțele”: „O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă”

Antena 1 pregătește noi schimbări la emisiunea „Furnicuțele”, după anunțul potrivit căruia Denise Rifai va fi înlocuită de Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță și Denise Rifai, la „Furnicuțele” Foto: Instagram/ colaj Click

După ce Cătălin Măruță a semnat contractul cu Antena 1, renunțând la ProTV, emisiunea va avea nu un prezentator nou, ci doi. Începând cu 7 septembrie, românii vor vedea două persoane la pupitru.

Cine va prezenta „Furnicuțele” alături de Cătălin Măruță

În această toamnă, Antena 1 este pe primul loc atunci când vine vorba de surprize. Postul de televiziune a publicat un nou mesaj pentru fanii emisiunii „Furnicuțele”. Astfel, înțelegem că prezentatorul Cătălin Măruță nu va fi singur la pupitru, ci apare o nouă colegă.

„Scamă, Blană, Cătălin, Oase și Ciucă sunt pregătiți de noul sezon, din 7 septembrie 2026, de la ora 17.00. Dar Furnicuțele au nevoie de o promisiune clară: că le vine și o colegă! Oare le va fi îndeplinită?”, este mesajul postat de Antena 1 pe Instagram.

În videoclipul publicat cele două Furnicuțe discută cu Măruță și, printre altele, îl roagă pe prezentator să le aducă o colegă, având în vedere că sunt doar bărbați în platou.

„Problema e că suntem doar cârnați aici, suntem doar bărbați, ai înțeles?”, spune una dintre Furnicuțe. „Cătălin, te rog eu frumos, adu-ne și nouă o colegă, mă. Ne aduci?”, mai spune o Furnicuță.

În acest context, Cătălin Măruță susține că le va face pe plac și va aduce o colegă. „O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă”, a răspuns noul prezentator.

Cum a fost primit Cătălin Măruță la emisiune

Recent, au apărut și primele imagini cu Cătălin Măruță de la pupitrul emisiunii „Furnicuțele”. Așa cum ne-am fi așteptat, acesta a fost luat la rost de personajele Scamă și Blană, care i-au spus, pe scurt, în stilul caracteristic, modul în care funcționează lucrurile la emisiune.

„Fii antenă, barosane, că Pro ai mai fost! Caterinca o facem noi: nu te bagi peste noi, nu ne băgăm peste tine!”