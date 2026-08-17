 Mihai Găinușă, val de ironii la adresa lui Cătălin Măruță și Denise Rifai: „Mă furnică să zic mai multe”
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Mihai Găinușă, val de ironii la adresa lui Cătălin Măruță și Denise Rifai: „Mă furnică să zic mai multe”

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Cătălin Măruță și Denise Rifai au ajuns în centrul unei ironii lansate de Mihai Găinușă, fostul „cârcotaș” de la Prima TV. Realizatorul de radio și televiziune a reacționat, în stilul său caracteristic, după ce s-a aflat că emisiunea „Furnicuțele”, de la Antena 1, nu va mai fi prezentată de Denise Rifai, ci de Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță și Denise Rifai au ajuns în centrul unei ironii / Surse foto: Instagram și YouTube
Cătălin Măruță și Denise Rifai au ajuns în centrul unei ironii / Surse foto: Instagram și YouTube

Schimbarea a venit după o perioadă în care Măruță a lipsit de pe micile ecrane, iar revenirea sa în televiziune a fost primită cu entuziasm de o parte dintre telespectatori. Nu au lipsit însă nici reacțiile ironice, iar Mihai Găinușă s-a numărat printre cei care au comentat în termeni savuroși noua mutare din televiziune.

Mihai Găinușă: „Marea noutate, jongleria TV”

În cadrul rubricii sale de pe YouTube, „La Mintea Cocoșului”, Găinușă a făcut haz de situație folosindu-se de numele emisiunii și de schimbarea de la Antena 1 pentru a-și construi glumele. Prin comentariile sale, fostul prezentator de la „Cronica Cârcotașilor” a păstrat registrul satiric care l-a consacrat și a transformat schimbarea de la Antena 1 într-un nou prilej de ironii la adresa celor doi oameni de televiziune.

„Marea noutate, jongleria TV prin care Mămăruță face schimb de tricouri cu Denise Rifai. Ei da, Denise părăsește furnicarul și lângă Blană și Scamă nu mai ei o damă, ci acest Kylie Legender din familia Kardashian de România, Cătălin Mămăruță.

După ce ai mâncat mierea din stupul Pro TV-ului acum i-ai luat și Furnicuțele fetei… Acum are mai mult timp pentru audieri… ăăă, vreau să spun audiții pentru o nouă emisiune. Mă furnică să zic mai multe, dar n-o fac că poate ajung să fac și eu o emisiune la TV și o să-i zic Termitele cu sloganul «Mai termitați, măi!»”, a spus Mihai Găinușă, pe YouTube.

Cătălin Măruță, luat în vizor și de Mircea Badea

Mihai Găinușă nu a fost singura vedetă care a reacționat la schimbarea anunțată la Antena 1. Și Mircea Badea, una dintre figurile cunoscute ale televiziunii românești, a comentat în stilul său decizia postului de a-l aduce pe Cătălin Măruță în locul lui Denise Rifai.

După ce informația a devenit publică, prezentatorul a publicat pe Instagram un mesaj scurt, dar cu o evidentă notă ironică, făcând referire la faptul că Măruță îi va deveni coleg de trust. Badea a făcut, totodată, o comparație cu o apariție televizată din trecut.

„Acum se pune că sunt «coleg de trust» cu domnul? Poate o să-i iasă mai bine decât matinalul cu Băsescu…”, a scris Mircea Badea pe Instagram.

Cătălin Măruță și Mircea Badea. Foto: social media
Cătălin Măruță și Mircea Badea. Foto: social media

Ce se întâmplă cu Denise Rifai după schimbarea de la Antena?

Cătălin Măruță se întoarce pe micile ecrane după doar câteva luni de pauză, demonstrând că nu a putut sta prea mult departe de televiziune. După încheierea colaborării cu Pro TV, postul la care a prezentat timp de 18 ani emisiunea „La Măruță”, prezentatorul se pregătește să înceapă un nou capitol profesional la Antena 1.

Din toamnă, Cătălin Măruță va prelua rolul de prezentator al emisiunii „Furnicuțele”, unde va avea ocazia să lucreze din nou alături de Radu Vâlcan, fostul său coleg și bun prieten.

În ceea ce o privește pe Denise Rifai, aceasta nu pleacă din trustul Antena. Jurnalista își va continua activitatea în cadrul grupului, urmând să se implice în alte proiecte pregătite de postul de televiziune.

La scurt timp după anunțul schimbării, Denise Rifai a transmis și un mesaj în care a vorbit despre experiența sa la „Furnicuțele” și i-a urat succes lui Cătălin Măruță în noua etapă.

„Pentru mine, aventura <<Furnicuțele>> ajunge astăzi la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională. 

Am pornit la drum cu emoție și curiozitate, iar faptul că am reușit împreună cu echipa să transformăm după amiezele românilor ȋn niște ȋntâlniri cu totul și cu totul speciale este cea mai frumoasă confirmare pe care o puteam primi. 

Mulţumesc Antena 1 pentru ȋncrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa <<Furnicuţele>>, un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân ȋn familia Antena, alături de care pornesc cu entuziasm spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună!”

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