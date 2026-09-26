Cine este Simina Colopelnic, adolescenta care a impresionat la Vocea României cu vocea sa. A întors toate cele patru scaune

Simina Colopelnic a avut parte de un debut spectaculos la „Vocea României”. Adolescenta în vârstă de 16 ani a urcat pe scenă în ediția de vineri, 25 septembrie, și a ales să interpreteze „Part of Your World”, piesa cunoscută din „Mica Sirenă”. Momentul său a reușit să îi determine pe toți cei patru antrenori să își întoarcă scaunele.

Simina Colopelnic Foto: ProTV

Interpretarea tinerei a atras imediat atenția juraților, care au văzut în vocea ei atât sensibilitate, cât și un potențial artistic important. Horia Brenciu a descris apariția Siminei drept una dintre acele întâlniri cu o voce care schimbă atmosfera din platou.

Ce au spus antrenorii după momentul Siminei

Horia Brenciu a comparat momentul adolescentei cu o poveste și a mărturisit că interpretarea a reușit să îi facă pe antrenori să uite, pentru câteva clipe, de rolul lor din concurs.

„În fiecare sezon, vine o voce de poveste. Ne bucură și ne face și pe noi să nu mai fim antrenori. Să fim niște copii care se uită la o sirenă ca tine. Începând de aici, se naște povestea”, i-a spus Horia Brenciu la ProTV.

Și Irina Rimes a avut o reacție entuziastă după prestația concurentei. Antrenoarea a pus accent pe delicatețea vocii sale și a recunoscut că și-ar dori ca Simina să aleagă echipa ei.

„Ești o voce atât de frumoasă și atât de gingașă, că mi-ar părea rău să ajungi la băieții ăștia”, a afirmat Irina Rimes.

La rândul său, Smiley i-a vorbit adolescentei despre posibilitățile pe care le are în față, având în vedere vârsta și varietatea stilurilor muzicale pe care le-ar putea aborda.

„La 16 ani, toate drumurile tale sunt deschise, sunt o grămadă de posibilități, tu te poți duce pe musical sau, poate, la un moment dat, te gândești să faci populară. Sau rock, pop, rnb, trap, de ce nu? E un pas important pe cine vei alege ca antrenor”, i-a transmis Smiley.

Momentul a transformat alegerea antrenorului într-unul dintre cele mai importante momente pentru Simina de până acum. După ce toate cele patru scaune s-au întors, adolescenta a trebuit să decidă alături de cine va continua competiția.

Cine este Simina Colopelnic

Simina Colopelnic este originară din Remeți și are deja o experiență de mai mulți ani în muzică. A început să cânte încă din grădiniță, iar la vârsta de șase ani a început să urmeze cursuri de canto. De atunci, muzica a devenit una dintre principalele sale preocupări.

Tânăra face parte din comunitatea de ucraineni din Sighetu Marmației și provine dintr-o familie care îi susține pasiunea pentru muzică. Tatăl său are o firmă de construcții, mama este casnică, iar Simina mai are un frate în vârstă de 11 ani.

Participarea la concursuri muzicale a început încă din copilărie. La prima competiție de canto la care a luat parte, adolescenta a interpretat o piesă în limba ucraineană, iar repertoriul în această limbă a devenit ulterior unul dintre elementele care au diferențiat-o.

De-a lungul timpului, Simina a obținut mai multe premii și trofee la concursurile la care a participat. „Vocea României” reprezenta însă o etapă pe care și-o dorea de mai mult timp. A așteptat să împlinească vârsta de 16 ani, limita de vârstă care i-a permis să intre în competiție.

În prezent, Simina este elevă la Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației, unde studiază la profilul filologie.