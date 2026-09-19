 Valer Andronesi, de la corul bisericii la „Vocea României”. I-a cucerit pe antrenori: „Ai niște inflexiuni de Stevie Wonder”
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VideoValer Andronesi, de la corul bisericii la „Vocea României”. I-a cucerit pe antrenori: „Ai niște inflexiuni de Stevie Wonder”

#Vocea Romaniei
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Valer Andronesi a făcut pasul de la cântatul la biserică direct pe scena „Vocea României”. Profesor de religie, concurentul își petrece o parte din timpul liber cântând la o Biserică din oraș, iar în ediția de vineri, 18 septembrie 2026, a avut parte de o experiență complet nouă.

Valer Andronesi i-a lăsat pe antrenori cu gura căscată
Valer Andronesi i-a lăsat pe antrenori cu gura căscată Foto: captură video

Valer a interpretat melodia „Cea mai frumoasă zi” și a reușit să-i impresioneze pe antrenori cu vocea sa. Smiley a remarcat imediat anumite particularități ale interpretării și a încercat să-l convingă să aleagă echipa sa.

Prestația concurentului i-a atras atenția lui Smiley, care a făcut o comparație neașteptată și i-a transmis că și-ar dori să lucreze cu el în competiție.

„Ai cântat una dintre piesele mele preferate din muzica românească. Ai niște inflexiuni de Stevie Wonder acolo. Mi-ar plăcea foarte mult să te am în echipă. Ai cântat într-un mare fel și cred că ne-am potrivi foarte bine”, a spus Smiley.

În urma momentului de pe scenă, Valer Andronesi a decis să continue competiția alături de Smiley.

Cine este Valer Andronesi

Pasiunea lui Valer pentru muzică a apărut încă din perioada gimnaziului. În clasa a VI-a, acesta a început să meargă la cursuri de muzică împreună cu sora sa, care interpreta muzică populară.

În copilărie, însă, Valer avea un alt mare vis: fotbalul. Părinții nu au fost de acord să urmeze acest drum, astfel că tânărul a fost nevoit să renunțe la această pasiune.

Mama sa își dorea ca Valer să devină preot. Dorința ei a apărut după ce fusese impresionată de o predică ascultată cu ani în urmă. Tatăl nu s-a opus planului, iar Valer a ajuns să urmeze un liceu de teologie. Deși a regretat mult că nu a putut continua cu fotbalul, în timp a încercat să accepte alegerea făcută și să se concentreze asupra viitorului.

Valer a continuat studiile teologice și a absolvit Facultatea de Teologie. În prezent, este profesor de religie, însă recunoaște că nu simte că aceasta este neapărat direcția care îl reprezintă în totalitate.

De-a lungul timpului, a testat și alte domenii. A lucrat într-un magazin de costume bărbătești și a încercat inclusiv modellingul. Tânărul spune că se află într-un moment în care își caută drumul și încearcă să-și dea seama care este domeniul în care se poate regăsi cu adevărat.

Valer își dă o șansă în muzică

În urmă cu aproximativ doi ani, Valer a început să ia lecții de canto. În aceeași perioadă, a început să descopere mai multe stiluri muzicale și să își dezvolte vocea.

Participarea la „Vocea României” reprezintă, astfel, o oportunitate importantă pentru el. Concurentul este hotărât să vadă până unde îl poate duce pasiunea pentru muzică și să îi ofere o șansă acestui vis. În familie, Valer are parte de o poveste simplă. Mama lui este croitoreasă, tatăl lucrează la o firmă de cariere de piatră, iar tânărul mai are trei frați: două surori mai mari și un frate mai mic.

Valer își dorește ca mama sa să înțeleagă ce îl face cu adevărat fericit și să nu mai simtă presiunea de a urma un drum ales de alții.

Până la apariția pe scena „Vocea României”, Valer nu mai cântase niciodată în fața unui public. Pentru el, muzica a rămas până acum un spațiu personal, în care poate să se exprime și să trăiască emoții puternice și autentice.

Și Theo Rose a remarcat energia și potențialul concurentului, transmițându-i un mesaj direct după momentul său artistic.

„Ești dus pe la sală, te ții bine. Eu îți doresc să reziști ispitelor! Ești o mare voce, mai ales că e prima ta apariție. Ești piperat, ești foarte mișto. Ești o voce foarte puternică. S-ar putea să ai un drum și în industria muzicală, sper să ai!”, a spus Theo Rose.

Valer Andronesi a făcut astfel primul pas într-o competiție care îi poate oferi șansa de a transforma pasiunea pentru muzică într-un nou drum profesional.

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