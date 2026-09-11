Cum a reușit un preot român să construiască o biserică în SUA, pornind de la zero: „Am pus și Gică Hagi, Gică Popescu”

Stabilit în SUA din 2002, preotul Mirel Tudose a construit de la zero o biserică ortodoxă în Houston. Locașul funcționează fără sprijinul statului român și are cheltuieli anuale de 240.000 de dolari.

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Departe de țară, construirea unei comunități unite presupune adesea sacrificii enorme, dar și soluții la limita regulilor. Un vlogger de călătorii a ajuns în Houston, Texas, unde a documentat povestea părintelui Mirel Tudose, preotul care a fondat Biserica Ortodoxă Română „Sfânta Maria Magdalena”.

Trucul salvator la banca din America

Plecat în Statele Unite încă din anul 2002, preotul a transformat un proiect început cu 20 de scaune într-o casă mobilă într-un adevărat lăcaș sfânt, depășind birocrația americană și refuzurile inițiale ale băncilor prin strategii greu de imaginat.

Ridicarea bisericii nu a beneficiat de fonduri trimise din România, întregul edificiu fiind ridicat prin credite bancare și efortul exclusiv al comunității locale:

„Nu aveam niciun cent și a fost luptă cu consiliul parohial, au fost voci contra”.

Pentru a convinge ofițerii de credit americani că parohia este suficient de mare încât să poată garanta returnarea banilor împrumutați, preotul a recurs la o soluție extremă:

„Am declarat fel și fel de minciuni la bancă ca să aprobe creditul. Am fost nevoit să întocmesc o listă cu membrii bisericii, am pus sute de nume și am pus și Gică Hagi, Gică Popescu”.

Astăzi, complexul parohial funcționează la standarde impecabile, deși costurile anuale de întreținere ating suma de aproximativ 240.000 de dolari.

Spațiul cuprinde o sală modernă de evenimente, clopote montate conform normelor americane și un interior decorat cu picturi și obiecte autentice aduse direct din România, inclusiv veșminte bisericești luxoase care ajung la circa 1.000 de euro.

Slujbe traduse în căști

Duminică de duminică, biserica adună peste 100 de credincioși, majoritatea conaționali, dar și familii mixte sau americani. Bariera lingvistică a fost rezolvată tehnologic:

„Predica mea de obicei o traduce cineva, avem căști și traduce cineva pentru a putea înțelege”. Pentru străinii curioși, parohia pune la dispoziție materiale introductive în limba engleză despre fundamentele ortodoxiei, iar coeziunea este întreținută prin festivaluri caritabile unde sfârâie mii de mici și sarmale.

Prezența românească din oraș se remarcă însă și pe plan științific. Houston a găzduit ediția Campionatului Mondial de Robotică, competiție de elită unde echipele de elevi din România, printre care copii veniți din localitățile vrâncene Nereju și Focșani, au obținut rezultate excepționale, demonstrând forța noii generații dincolo de ocean.