 Cum a fost transformată o căsuță de 65 de metri pătrați într-o locuință rustică de poveste: „Plătești cu timpul tău”
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Cum a fost transformată o căsuță de 65 de metri pătrați într-o locuință rustică de poveste: „Plătești cu timpul tău”

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O căsuță tradițională din lemn de brad, de 65 de metri pătrați, a fost transformată într-o locuință rustică de poveste. Amenajarea a durat un an, iar proprietarii spun că nu pot calcula exact investiția.

Au readus la viață o casă veche din lemn
Au readus la viață o casă veche din lemn Foto: Pexels

Casa, prezentată într-un nou episod al seriei „Case mutate, povești salvate”, a fost construită pe o amprentă de 6x8 metri și îmbină elementele rustice cu soluții ingenioase. 

Cuptorul pe vatră, piesa spectaculoasă a casei

Una dintre cele mai impresionante încăperi este bucătăria, unde se află un cuptor pe vatră folosit pentru pizza și pâine. Proprietara spune că acesta a devenit una dintre senzațiile casei și este unul dintre elementele care dau locuinței farmecul unei gospodării de altădată.

Aceasta vine și cu avantaje destul de multe, acest cuptor fiind construit la două sobe care stau spate în spate, una încălzește bucătăria, iar cealaltă dormitorul de sus și scările: „Scările sunt încălzite, este o senzație minunată iarna când vii de afară de la sanie, dar și faptul că se menține căldura mult mai bine, azi pui pe foc, mâine nu mai e nevoie pentru că se menține”.

Nici chiuveta nu este una obișnuită. Aceasta a fost realizată prin transformarea unui vas vechi, căruia i s-a făcut o gaură pentru montarea instalației. Soluțiile de acest tip apar în mai multe zone ale casei și contribuie la aspectul autentic al locuinței..

Livingul este amenajat simplu, cu mult lemn și materiale naturale, inclusiv detalii din iută. Întregul spațiu păstrează imaginea unei locuințe rustice, asemănătoare cu cele în care au crescut generațiile trecute, dar adaptată nevoilor actuale.

Cât a costat transformarea casei: „Plătești cu timpul tău”

Restaurarea unei astfel de case nu a fost o misiune simplă Procesul a durat aproximativ un an, însă scopul nu a fost transformarea casei într-o proprietate destinată închirierii.

Locuința a fost amenajată pentru ei, motiv pentru care lucrările s-au desfășurat fără presiunea unui termen limită.

Casa de lemn de brad a fost primită cadou, însă amenajarea a presupus multă muncă. Proprietara spune că nu poate indica o sumă exactă, deoarece multe dintre obiectele din interior au fost adunate în timp.

„Multe lucruri din casă sunt obiecte pe care le-am colecționat de pe la târguri, de-a lungul anilor sau din vacanță și le-am expus aici”, a explicat aceasta.

O parte dintre elementele folosite la amenajare au fost chiar realizate de proprietari, ceea ce face și mai dificilă calcularea investiției în bani. În acest caz, valoarea proiectului se măsoară și în timpul petrecut pentru restaurare, căutarea obiectelor și amenajarea fiecărui spațiu.

„Costă cu timpul tău, plătești cu timpul tău și cam despre asta este căsuța tradițională reinterpretată”, au spus proprieta”, a spus proprietara.

Sursa Youtube

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