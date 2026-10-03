Când este bine să te tunzi în octombrie. Zilele favorabile pentru a-ți tăia părul, potrivit unui astrolog

Luna octombrie vine cu mai multe zile considerate favorabile pentru tunderea părului, potrivit astrologiei. Momentul în care alegem să mergem la salon ar putea fi ales, în această perspectivă, în funcție de ceea ce ne dorim: fie ca părul să crească mai repede, fie ca tunsoarea să își păstreze forma pentru mai mult timp.

Când este bine să te tunzi în octombrie Foto: Shutterstock

Alina Bogaciov, specialist în astrologie și numerologie, a dezvăluit care sunt zilele recomandate pentru tuns în octombrie 2026 și care sunt datele pe care ar fi bine să le evităm.

„Acestea sunt zilele favorabile pentru tunderea părului în octombrie 2026: 5, 8, 12, 15, 17, 19 și 21. Dar evită următoarele zile, pentru că sunt total nefavorabile: zilele de 4, 9, 10, 18, 25 și 30 octombrie.

Și acum, dacă vrei ca părul să crească mai repede, fă-ți tunsoarea în perioada când Luna crește, de pe 11 până pe 25 octombrie. Deci, în această perioadă, alege una din zilele favorabile”, a explicat aceasta pe rețelele de socializare.

Zilele în care părul tuns crește mai greu

De asemenea, pentru femeile care își doresc ca părul să crească mai încet și coafura să se mențină mai mult timp, este recomandat, potrivit informațiilor oferite de specialist, să se tundă atunci când Luna se află în descreștere, până pe 9 octombrie sau în perioada 27–31 octombrie.

„Însă, dacă vrei ca părul să crească mai încet și coafura să se mențină mai mult timp, fă-ți tunsoarea în perioada când Luna descrește, până pe 9 octombrie sau de pe 27 până pe 31 octombrie. Deci, la fel, în această perioadă, alege una din zilele favorabile. Și celelalte zile sunt neutre”, a explicat Alina Bogaciov, specialist în astrologie și numerologie, după cum reiese din contul său de TikTok.

Remediul pentru stoparea căderii părului

Lidia Fecioru, unul dintre cei mai cunoscuți bioenergoterapeuți din România, a dezvăluit, la un moment dat, un remediu simplu pe bază de gelatină. Potrivit acesteia, preparatul ar putea fi folosit de persoanele care se confruntă cu căderea părului și ar fi benefic pentru oase, unghii, încheieturi și piele.

„Simpla gelatină pe catre noi o folosim la piftie, tarte, creme nu poate fi falsificată şi se face doar din oase. Se pune o linguriţă de praf de gelatină, un pahar de apă şi o linguriţă de suc de lămâie. Amestecăm, lăsăm gelatina să se topească şi punem apoi sucul de lămâie”, a spus Lidia Fecioru, la Antena 3.

„O putem bea o lună de zile sau în cure de câte 10 zile”

Bioenergoterapeutul susține că gelatina poate fi inclusă în cure de mai multe zile, în funcție de modul în care este consumată.

„Gelatina e foarte bună pentru păr, oase, încheieturi, unghii, pentru cei cărora le cade părul, dar şi pentru piele, deoarece ea conţine colagen. O putem bea o lună de zile sau în cure de câte 10 zile, cu pauze între ele”, a mai spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru.