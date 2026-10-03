 Alertă în Republica Moldova: trei rachete și două drone au intrat în spațiul aerian. Ce spune Maia Sandu
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Alertă în Republica Moldova: trei rachete și două drone au intrat în spațiul aerian. Ce spune Maia Sandu

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Securitatea Republicii Moldova a fost grav afectată sâmbătă dimineață, după ce cinci ținte aeriene rusești au traversat neautorizat teritoriul țării în contextul loviturilor masive lansate împotriva Ucrainei. 

Drone și rachete pe teritoriul Moldovei
Drone și rachete pe teritoriul Moldovei Foto: arhivă

Autoritățile de la Chișinău au confirmat oficial că printre aparatele detectate s-au numărat rachete de luptă și drone, exploziile la sol provocând pagube materiale în localitățile din proximitatea frontierei.

Rachete de tip Banderol și drone de atac în Republica Moldova

Deși datele preliminare comunicate de Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Externe indicau inițial doar survolul a cinci drone fără pilot, verificările tehnice ulterioare au reconfigurat gravitatea incidentului.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a confirmat oficial că spațiul aerian a fost străpuns de trei rachete și două drone rusești pentru TVR Moldova.

„Dronele lansate de Federaţia Rusă aduc frică şi pericol pentru cetăţenii noştri”, a dezvăluit Anatolie Nosatîi. 

Aparatele de zbor au explodat pe teritoriul țării, resturi ale acestora fiind identificate în cel puțin două zone.

În localitatea Crocmaz, deflagrația produsă a declanșat un incendiu de vegetație și a spart ferestrele unei brigăzi agricole. Din fericire, autoritățile nu au înregistrat victime omenești în urma prăbușirii fragmentelor.

Reacția fermă a Maiei Sandu: „Rusia pune în pericol direct viața cetățenilor noștri”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat dur pe rețelele de socializare, denunțând folosirea rachetelor rusești de tip Banderol și violarea suveranității naționale de către armata Moscovei.

Cinci mijloace de atac aerian ruseşti, inclusiv rachete Banderol şi drone, au încălcat spaţiul nostru aerian şi au explodat pe teritoriul nostru. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol direct viaţa cetăţenilor noştri. Condamn atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei din această noapte şi violarea spaţiului aerian al ţării noastre. Rusia poate opri acest război chiar astăzi, iar cât timp continuă să atace, Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-şi apăra oamenii şi a proteja şi pacea noastră”, a transmis șefa statului pe rețeaua X.

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