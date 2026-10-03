 Cum scapi de condensul de pe geamuri în sezonul rece în doar 5 minute. Trucul simplu pe care îl poți încerca acasă
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Cum scapi de condensul de pe geamuri în sezonul rece în doar 5 minute. Trucul simplu pe care îl poți încerca acasă

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Odată cu răcirea vremii apariția condensului pe suprafața interioară a ferestrelor redevine o bătaie de cap cotidiană în locuințe. Pe lângă aspectul inestetic, picăturile de apă persistente favorizează apariția igrasiei și a mucegaiului, punând în pericol sănătatea respiratorie. 

Adio condensului de pe geamuri
Adio condensului de pe geamuri Foto: pexels

Pentru a rezolva rapid problema fără costuri suplimentare pentru aparate speciale, o metodă la îndemână presupune folosirea a două obiecte prezente în orice bucătărie: detergentul de vase și o lavetă moale.

De ce apare condensul: explicația fizică a meteorologilor

Formarea apei pe sticlă este rezultatul direct al diferențelor mari de temperatură dintre mediul exterior și cel interior. Prezentatorul BBC Weather, Simon King, a detaliat mecanismul prin care vaporii calzi se transformă în lichid pe parcursul nopții:

„V-ați trezit cu condens pe ferestre? Se întâmplă deoarece aerul cald și umed din cameră, aproape de ferestre, se răcește pe timpul nopții. Aerul mai rece nu poate reține la fel de multă umiditate, așa că vaporii de apă se condensează în picături pe geamul rece al ferestrei”, a precizat expertul meteo pentru BBC Weather. 

Acesta a subliniat că menținerea unei case sănătoase și fără mucegai nu impune neapărat achiziționarea unui dezumidificator costisitor, ci poate fi gestionată prin reglarea micilor obiceiuri zilnice de aerisire și control al umidității.

Cum acționează detergentul de vase și de ce rămâne o soluție provizorie

Pentru situațiile în care ferestrele sunt deja aburite, pasionații de trucuri casnice recomandă o intervenție rapidă de doar 5 minute.

Procedeul constă în aplicarea unei cantități foarte mici de detergent lichid de vase direct pe o lavetă curată din microfibră sau flanel, cu care se șterge uniform întreaga suprafață a geamului curat și uscat.

Detergentul lasă în urmă o peliculă invizibilă extrem de fină, care reduce tensiunea superficială a sticlei și împiedică vaporii de apă să adere sub formă de picături mari.

Totuși, specialiștii atrag atenția că această barieră chimică reprezintă exclusiv o soluție de moment, ce reduce vizual aburirea, dar nu elimină cauza de fond: excesul de vapori din încăpere, care trebuie evacuat prin ventilație corespunzătoare.

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