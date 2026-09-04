Baker, un orăşel din California aflat în deşertul Mojave, atrage turiştii cu una dintre cele mai neobişnuite atracţii din Statele Unite: cel mai înalt termometru din lume.

Termometrul din deşertul Mojave are 41 m înălţime Foto: Profimedia

Monumentul are aproximativ 41 de metri înălţime şi poate fi văzut de la mare distanţă de şoferii care circulă pe autostrada Interstate 15, între Los Angeles şi Las Vegas. Construcţia a fost ridicată în 1991 de omul de afaceri Willis Herron, care voia să atragă atenţia celor aflaţi în trecere şi să-i determine să oprească în Baker. Înălţimea de 41 de metri face trimitere la temperatura record de 56,7 grade Celsius, înregistrată în 1913 în Valea Morţii, aflată în apropiere. Termometrul a fost construit pentru a afişa temperaturi de până la 56,7 grade Celsius. Monumentul a avut însă parte de un început cu peripeţii. La scurt timp după ce a fost construit, vânturile puternice din deşert au doborât structura, care a fost ulterior reconstruită şi consolidată cu beton. În 2012, instalaţia a fost oprită din cauza costurilor ridicate de funcţionare şi a ajuns chiar în pericol de demolare. Familia lui Herron a recuperat ulterior proprietatea şi a restaurat termometrul, care a fost repornit în 2014.

Locul din Europa unde decorațiunile sunt făcute din oase și cranii umane

O altă atracție turistică este extrem de ciudatp. Pare desprins dintr-un film de groază, însă locul există și poate fi vizitat. În Cehia, o capelă veche a devenit una dintre cele mai neobișnuite atracții turistice din Europa, după ce interiorul său a fost decorat cu oase și cranii umane.

Este vorba despre Osuarul Sedlec, aflat în apropierea orașului Kutná Hora, în Cehia. Capela se află sub Biserica Tuturor Sfinților, iar în interior se găsesc rămășițele a aproximativ 40.000 de persoane.

Ceea ce face locul cu adevărat neobișnuit este modul în care oasele au fost folosite pentru decorarea interiorului. Vizitatorii pot vedea, printre altele, candelabre, cruci, piramide și blazoane realizate din oase umane.

Decorul actual a fost realizat în secolul al XIX-lea de František Rint, un meșter care a lucrat pentru familia Schwarzenberg. Oasele au fost dezinfectate și albite înainte de a fi aranjate în diferite forme.

Cimitirul din Sedlec a devenit un loc important de înmormântare în Evul Mediu. Potrivit surselor turistice oficiale cehe, aici au fost îngropate numeroase victime ale epidemiilor de ciumă și ale războaielor. În timp, spațiul cimitirului a devenit insuficient, iar oasele rămase după reînhumări au fost păstrate în osuar.

Există și o legendă potrivit căreia un abate care călătorise la Ierusalim ar fi adus pământ din Țara Sfântă și l-ar fi împrăștiat în cimitir. Din acest motiv, locul ar fi devenit foarte căutat pentru înmormântări. Este important de precizat că aceasta este o legendă, nu un fapt istoric demonstrat.

Deși este vizitat de turiști din întreaga lume, osuarul nu este doar o atracție spectaculoasă. Autoritățile turistice cehe îl descriu și ca pe un loc care amintește de caracterul trecător al vieții și de mortalitate.

Osuarul Sedlec face parte din complexul istoric de la Kutná Hora, oraș inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Pentru cei care caută obiective turistice neobișnuite, acesta este cu siguranță unul dintre cele mai impresionante locuri din Europa.