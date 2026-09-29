Susținătorii lui Călin Georgescu strâng bani pentru vila din Toscana. Pensionarii vor să doneze din pensii, iar pe TikTok au apărut deja conturi suspecte

Susținătorii lui Călin Georgescu au început să strângă bani pe TikTok și Facebook pentru a-i cumpăra acestuia o vilă în Toscana, evaluată la aproximativ 1,2 milioane de euro. Printre cei care s-au oferit să contribuie se numără pensionari cu venituri modeste, persoane cu pensii de boală și români din diaspora.

Susținătorii lui Călin Georgescu fac chetă pe TikTok să îi cumpere vila din Toscana Foto: arhiva Click!

Inițiativa a apărut după ce DIICOT a instituit sechestru asupra locuinței fostului candidat la prezidențiale din Mogoșoaia. În timp ce unii simpatizanți promit donații de sute sau chiar mii de euro, alții solicită un cont oficial în care să vireze banii. Între timp, Călin Georgescu a precizat cine ar urma să ofere detalii despre eventualele donații.

Susținătorii lui Călin Georgescu vor să-i cumpere vila din Toscana

Pe rețelele sociale au apărut numeroase mesaje ale susținătorilor lui Călin Georgescu, care s-au mobilizat pentru a strânge bani în vederea achiziționării unei proprietăți în Toscana. Inițiativa a pornit de la un simpatizant care a anunțat că este dispus să contribuie cu 1.000 de euro.

În comentarii au intervenit și persoane cu venituri reduse, care au declarat că vor să participe la colectă, chiar dacă dispun de resurse financiare limitate. Unii au cerut informații despre modalitatea de plată, în timp ce alții au propus organizarea unei campanii de donații.

„Sunt primul care donează 1.000 de euro?”, „Sunt pensionară, cu o pensie minimă, dar și eu donez 20 de euro pentru Călin Georgescu, cu toată inima”, „Eu am 1.280 de lei pensie de boală, dar din aceștia voi dona!”, „Și eu am 69 de ani și donez cu mare drag”.

Ce le-a transmis Călin Georgescu celor care vor să-l ajute financiar

În ziua în care a avut loc primul termen al procesului în care este judecat pentru tentativă de lovitură de stat, Călin Georgescu a reacționat la inițiativa susținătorilor săi. Acesta le-a mulțumit celor care și-au exprimat dorința de a-l sprijini financiar, dar a precizat că, momentan, nu este nevoie de donații.

Totodată, fostul candidat la prezidențiale a explicat că, dacă va fi necesar, informațiile privind sprijinul financiar vor fi comunicate prin intermediul său, al familiei și al casei de avocatură.

„Nu e cazul. Dacă va fi cazul, doar eu, casa de avocatură și familia mea dăm detalii pentru a fi sprijiniți financiar. Dar nu e cazul”, a declarat Călin Georgescu.

Acesta a vorbit și despre situația economică a românilor, făcând referire la veniturile reduse și la persoanele care trăiesc sub pragul sărăciei.

„Aș dori să spun că am văzut și sunt onorat că există doleanțe și dorințe din partea a milioane de români să ne sprijine pe noi ca familie”, a afirmat acesta.

În același context, Georgescu a declarat: „Pensiile și salariile sunt o insultă adusă demnității umane. Peste 20 la sută din populație trăiește sub pragul sărăciei”.

Vila de 1,2 milioane de euro din Toscana, menționată în stenogramele anchetei

Proprietatea pentru care simpatizanții au început să strângă bani a fost menționată în stenogramele unei anchete DIICOT, publicate de mai multe instituții de presă. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în primăvara anului 2025, Călin Georgescu ar fi discutat cu omul de afaceri Ionel Rusen despre achiziționarea unei proprietăți în Toscana, Italia.

Locuința căutată ar fi trebuit să fie izolată, să aibă teren și o anexă destinată personalului. Prețul proprietății identificate era de aproximativ 1,2 milioane de euro.

În stenogramele prezentate de presă, fostul candidat ar fi afirmat că dispune de resursele financiare necesare pentru achiziție.

„Că așa erau făcute pentru... pentru servitori”, ar fi explicat acesta în discuția despre anexă.

De asemenea, în cadrul conversației ar fi spus: „Financiar avem tot ce ne trebuie”, potrivit antena3.ro.

Între timp, la 24 septembrie 2026, procurorii DIICOT au instituit sechestru asigurător asupra unui imobil din Mogoșoaia care îi aparține lui Călin Georgescu. Măsura a fost dispusă în dosarul în care acesta este cercetat, alături de Ionel Rusen, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Susținătorii cer un cont pentru donații

Pe lângă mesajele celor care și-au exprimat intenția de a contribui financiar, în mediul online au apărut și solicitări pentru publicarea unui cont bancar oficial.

„Spune-mi, te rog, în ce cont trebuie să donăm pentru casa președintelui nostru? Suntem doisprezece prieteni care avem posibilitatea să contribuim. Mulțumim!”, „Să ne pună un număr de cont”, „Avem nevoie de un cont, vă rog!”, „Eu nu pot atât, dar sunt acolo pentru ajutor. Dar cum?”.

Unii simpatizanți au propus ca fiecare persoană să contribuie cu o sumă mai mică, considerând că mobilizarea unui număr mare de donatori ar putea acoperi costul proprietății.

„Dacă suntem câteva milioane, putem dona și câte 10 euro și este suficient!”.

Alții au sugerat să contribuie cu venituri mai consistente, inclusiv salariile, în speranța că vor primi ulterior sprijin.

„Eu donez salariul meu, pentru că știu că mâine voi primi de două ori mai mult”.

În comentarii a apărut și o propunere privind strângerea de bani pentru achitarea prejudiciului din dosar, astfel încât să fie ridicat sechestrul asupra locuinței.

„Eu zic să facem chetă și să plătim prejudiciul, ca să ridice sechestrul de pe căsuța domnului nostru iubit Călin Georgescu. Să facem asta și Dumnezeu ne va întoarce înzecit. Amin!”.

Între timp, pe rețelele sociale a fost publicat și un mesaj prin care o persoană necunoscută susține că a deschis un cont pentru donații în sprijinul fostului candidat și le cere celor interesați să o contacteze în privat.

„Pentru susținătorii lui Georgescu: am deschis un cont pentru donații în sprijinul lui Călin Georgescu, după ce casa i-a fost pusă sub sechestru. Donați pentru o cauză nobilă! Oamenii de bine sunt rugați să mă contacteze în privat!”.

Identitatea persoanei și destinația eventualelor sume nu sunt confirmate. În acest context, unii utilizatori au publicat avertismente prin care le recomandă celorlalți să nu trimită bani în conturi neverificate.

O parte dintre simpatizanți consideră că ajutorul trebuie să vină din stradă

Nu toți cei care îl susțin pe Călin Georgescu sunt de acord cu strângerea de fonduri. Unii consideră că prezența la proteste ar reprezenta o formă mai importantă de sprijin decât contribuțiile financiare.

„Oameni frumoși, cel mai mare ajutor este să fim un milion în stradă, să fim tot timpul lângă el, să fim mulți, foarte mulți, iar după aceea, dacă este nevoie, vom și dona”.

Un alt utilizator a susținut aceeași idee, întrebând dacă achiziționarea unei locuințe ar contribui la rezolvarea problemelor din România.

„Corect, în stradă! Nu de donații are nevoie. Dacă îi cumpărăm vila, se rezolvă situația actuală din România?”.

La rândul său, Călin Georgescu a făcut referire la importanța sprijinului popular, folosind o comparație istorică.

„Nici Moise, nici David și niciun căpitan de navă nu pot să salveze fără popor, marinari etc.”

În secțiunea de comentarii au apărut și mesaje ale unor susținători care și-au exprimat convingerea că fostul candidat va ajunge la Palatul Cotroceni, dar și replici ironice din partea altor utilizatori.

Călin Georgescu și Horațiu Potra, în fața instanței

Luni, Călin Georgescu și Horațiu Potra s-au aflat în atenția instanței, la primul termen al procesului privind acuzațiile de tentativă de lovitură de stat. În apropierea Curții de Apel București au fost luate măsuri de securitate, inclusiv montarea unor garduri de protecție, în contextul posibilității ca susținătorii fostului candidat să se adune în zonă.

Cu această ocazie, Georgescu și-a susținut nevinovăția și a afirmat că dosarele în care este cercetat ar avea caracter politic.

„Eu declar public că sunt nevinovat în toate cele trei dosare. Au fost fabricate dosare politice, pentru că dictatura modernă nu se mai teme de arme, ci de microfoane, adică de libertatea de exprimare”, a declarat acesta.

Fostul candidat i-a mulțumit public și lui George Simion, în contextul declarațiilor sale despre sistemul politic, și a făcut o afirmație privind evoluția monedei euro.

„Moneda euro se va prăbuși foarte curând”, a susținut Călin Georgescu, fără a prezenta în declarația respectivă un calendar sau argumente economice pentru această predicție.

În timp ce o parte dintre simpatizanți continuă să discute despre donații și modalități de sprijin financiar, rămâne de văzut dacă va fi organizată o colectă oficială și dacă aceasta va beneficia de un mecanism transparent de administrare a fondurilor.