 Primele întâlniri nu mai sunt ca înainte. Greșelile pe care trebuie să le eviți când ieși cu cineva pentru prima dată
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Primele întâlniri nu mai sunt ca înainte. Greșelile pe care trebuie să le eviți când ieși cu cineva pentru prima dată

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Aplicațiile de dating, conversațiile prin mesaje și chiar inteligența artificială au schimbat modul în care oamenii se cunosc și încep o relație. Odată cu ele s-au modificat și regulile nescrise ale primei întâlniri. 

Specialiștii spun că primele întâlniri nu mai sunt ca înainte.
Specialiștii spun că primele întâlniri nu mai sunt ca înainte. Foto: Pixabay.com

Specialiștii în relații spun că presiunea de a impresiona la prima întâlnire ar trebui înlocuită cu dorința de a descoperi dacă există, într-adevăr, o conexiune. 

„O primă întâlnire nu trebuie să însemne pentru totdeauna. Treaba ta este să fii prezent, să te simți mai bine și să cunoști o persoană nouă”, explică Taylor Carr, coach specializat în dating și relații, pentru Cosmopolitan

Prima întâlnire nu este un interviu

Specialiștii spun că prima întâlnire nu trebuie să fie transformată într-un „interviu”. Una dintre cele mai frecvente greșeli este avalanșa de întrebări. Terapeutul și dating coach-ul Kimmy Seltzer recomandă întrebările care încurajează poveștile și experiențele personale, nu un chestionar despre viața celuilalt. 

„Implică-te și tu în conversație. Povestește o experiență asemănătoare, oferă o reacție sau o observație jucăușă”, recomandă specialista.

Complimentele sincere pot ajuta, de asemenea. Matchmaker-ul Alessandra Conti susține că un compliment bine plasat poate schimba energia întâlnirii. Ea recomandă o apreciere legată de aspect la început și, dacă este sinceră, una despre caracter spre final. 

Lasă fostele relații în trecut

Experții recomandă și evitarea comparațiilor cu foștii parteneri

„O întâlnire nouă, un nou început”, spune matchmaker-ul Cassindy Chao.

La fel de important este să nu petreci întreaga seară întrebându-te dacă persoana din fața ta te place. Accentul se pune pe modul în care te simți în compania partenerului. 

„Nu ești acolo pentru o audiție, pentru a juca un rol sau pentru a demonstra ceva. Pur și simplu întâlnești o altă persoană și vezi cum te simți în compania ei”, explică relationship coach-ul Lara Lee Caine. 

Specialiștii mai recomandă puțin flirt, contact vizual și naturalețe, dar și multă răbdare: chimia de la prima întâlnire nu trebuie confundată cu compatibilitatea pe termen lung. 

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