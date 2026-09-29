 Scandal între generații pe TikTok. Gen Z le cere milenialilor să se pensioneze: „Ocupă toate locurile de muncă”
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Scandal între generații pe TikTok. Gen Z le cere milenialilor să se pensioneze: „Ocupă toate locurile de muncă”

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Un conflict între generații a erupt pe TikTok, după ce tinerii din Generația Z acuză milenialii că acaparează locurile de muncă pentru începători. Acest lucru îi face pe tineri să nu poată să facă primii pași în carieră, deși au petrecut ani de zile studiind și pregătindu-se pentru a lucra în anumite industrii și domenii.

Conflictele dintre generații continuă să existe pe internet, chiar dacă protagoniștii se schimbă. Acum, pe platforma de socializare TikTok, o utilizatoare a stârnit un val de reacții intense după ce a acuzat milenialii că blochează carierele tinerilor.

„Ar trebui să vă pensionați, ca să rămână și pentru noi câteva locuri de muncă disponibile. Cum vă așteptați să trăim? Ne criticați pentru că suntem nevoiți să acceptăm locuri de muncă mai prost plătite la restaurantele fast-food... Este din cauză că milenialii ocupă toate locurile de muncă pentru care am mers la școală”, a spus utilizatoarea @yokoagainagain, conform New York Post.

Postarea a stârnit reacții intense

Iar tânăra nu a fost singura care și-a exprimat o opinie de acest fel. Și alți membri ai Generației Z s-au plâns de faptul că nu pot avansa către posturi superioare deoarece milenialii refuză să se retragă.

Cu toate acestea, cei din generația milenialilor au, în general, vârste cuprinse între 35 și 40 de ani și mai au, astfel, zeci de ani până când vor ajunge la vârsta de pensionare. Lucru care a atras reacții dure în mediul online privind postările tinerilor Gen Z.

Cei mai bătrâni mileniali au doar 40 de ani

„Dacă aș putea să mă pensionez chiar acum, îți jur pe Dumnezeu, poți să-mi iei locul de muncă. Dacă ai merge la școală, așa cum am făcut eu, și ai obține o diplomă în asistență medicală, ai putea să-l ocupi”, a răspuns un internaut milenial, deranjat de postarea făcută de tânără.

„Crezi că noi nu vrem să ieșim la pensie? Ai văzut vreodată un milenial? Ne-am vinde chiar azi toate bunurile lumești doar ca să ne petrecem restul zilelor la un bar cu piscină și margarita”, a spus Brian Moller, un creator de conținut popular în mediul online.

Alți internauți au spus că tinerii probabil confundă generația milenialilor cu Gen X (cu vârste cuprinse între 46 și 61 de ani) sau chiar cu generații anterioare.

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