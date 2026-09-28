 Cum cureți perdelele fără să le dai jos. Trucul simplu pe care puțini îl știu
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Cum cureți perdelele fără să le dai jos. Trucul simplu pe care puțini îl știu

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Perdelele trebuie curățate în mod regulat, dar, poate spre surprinderea multora dintre noi, acest lucru nu înseamnă că trebuie puse în mașina de spălat. În realitate, există o metodă mult mai simplă care ne va ajuta să le curățăm rapid și ușor.

Perdelele pot fi curățate foarte ușor
Perdelele pot fi curățate foarte ușor Foto: Shutterstock

Mulți oameni ignoră perdelele atunci când fac curat în casă. Însă, pe acestea se acumulează praf, păr de la animalele de companie și chiar și polen. În scurt timp, aspectul estetic al perdelelor va avea de suferit, dacă nu sunt curățate în mod regulat. Iar, de cele mai multe ori, este foarte dificil să dăm perdelele jos și apoi să le potrivim în mașina de spălat.

Din fericire, potrivit express.co.uk, există metode mult mai simple care ne vor ajuta să ne curățăm perdelele din casă. Experții de la Hillarys, o companie britanică care comercializează, printre altele, perdele, spun cum pot fi acestea curățate ușor.

Perdelele trebuie curățate constant

„Cu îngrijirea și întreținerea corespunzătoare, vă puteți păstra perdelele și draperiile la fel de frumoase ca în ziua în care au fost montate. Toate perdelele și draperiile noastre se curăță exclusiv chimic, însă există și alte metode prin care le puteți menține într-o stare excelentă pentru mai mult timp”, spun experții.

Iar, potrivit specialiștilor, cea mai simplă metodă de a curăța perdelele este să dăm pe ele cu aspiratorul. Acest lucru va elimina praful și polenul care se acumulează în material.

„Vei obține cele mai bune rezultate dacă te deplasezi de sus în jos, acordând o atenție deosebită marginilor. Repetă procedura și pe căptușeala sau pe partea din spate a perdelelor”, spun specialiștii.

Curățenia va fi mai ușoară ca oricând

O altă metodă simplă este să folosim un aparat de făcut aburi pentru a curăța perdelele rapid și ușor.

„Așteaptă până când aparatul de curățat cu aburi ajunge la temperatura potrivită și trece-l peste perdele. Începe de sus și deplasează-l în mișcări ample, până la baza perdelelor. În timp ce perdeaua este încă ușor umedă, poți finisa aspectul netezind eventualele cute și formând pliuri ordonate, în funcție de modul în care atârnă perdelele”, ne sfătuiesc experții.

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