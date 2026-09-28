 De ce a divorțat de două ori Teo Trandafir. Greșeala care i-a rupt cea de-a doua căsnicie: „Vă sfătuiesc să nu...”
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VideoDe ce a divorțat de două ori Teo Trandafir. Greșeala care i-a rupt cea de-a doua căsnicie: „Vă sfătuiesc să nu...”

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Teo Trandafir se numără printre cele mai iubite prezentatoare de televiziune din România, însă, când vine vorba despre viața personală, vedeta a preferat de-a lungul timpului să fie discretă. Recent, invitată în podcastul lui Jorge, Teo a vorbit deschis despre cele două căsnicii încheiate prin divorț și despre motivele care au dus la destrămarea lor.

Teo Trandafir a vorbit despre cele două divorțuri.
Teo Trandafir a vorbit despre cele două divorțuri. Foto: Facebook/Shutterstock

Teo Trandafir a trecut prin două căsnicii. Prima a avut loc între 1990 și 1996, când vedeta a fost căsătorită cu aviatorul Alexandru Trandafir. Ulterior, în 2012, aceasta s-a căsătorit cu fostul jucător de rugby Constantin Iosef, însă mariajul lor a durat aproximativ șase luni.

Teo Trandafir a vorbit despre viața sa personală 

Prezentatoarea a mărturisit că, deși a avut mai multe relații de-a lungul vieții, doar două dintre acestea s-au transformat în căsnicii. În cadrul podcastului, Teo a făcut și câteva dezvăluiri mai puțin cunoscute despre bărbații din viața sa și despre motivele pentru care a ajuns, de două ori, în fața altarului.

„De două ori. Și dacă stai să te gândești, am fost cu doi bărbați… am stat și m-am gândit acum o săptămână… Pe lângă altar am mai fost și în alte părți, dacă înțelegi ce vreau să spun, adică am fost de două ori la altar, dar nu de două ori am picat cloță. Am avut mai multe relații, dar cu ăștia m-am măritat pentru că unul era la vremea respectivă pilot de vânătoare supersonic pe MiG-21.”4

„Păi nu e de fiecare dată la fel. Prima oară eram prea tineri”

Teo Trandafir a explicat că cele două relații au fost diferite, iar motivele care au dus la divorț nu au fost aceleași. În cazul primei căsnicii, prezentatoarea consideră că vârsta și lipsa maturității au avut un rol important. În ceea ce privește al doilea mariaj, Teo a folosit expresia „am ars relația”, explicând că ea și partenerul său petreceau foarte mult timp împreună și erau permanent conectați, inclusiv prin intermediul telefonului.

„Păi nu e de fiecare dată la fel. Prima oară eram prea tineri, cred, și a doua oară am ars relația. Că a fost atât de mișto… A doua oară m-am măritat cu un campion la rugby, care a jucat în echipa națională, adică un bărbat adevărat, dar ne-am iubit atât de mult, sau cel puțin eu l-am iubit atât de mult, încât am ars relația. Pentru că noi eram tot timpul, tot timpul pe telefon. Bă, dar tot timpul. Nu e bine, să nu faceți asta. Nu, nu, nu, nu. Dă-i libertatea lui, să-ți dea libertatea ta, vă vedeți pe FaceTime, nu zice nimeni. Dar noi o țineam așa. Eu eram la filmări, trebuia să pun, trebuia, îmi plăcea să pun telefonul în așa fel încât să mă poată vedea, chiar dacă era în Franța. El la fel, mergea cu telefonul în mână să-mi arate muzee.

După care urma partea a doua, care a fost bombă! Bombă! Adică nu mai trăisem așa ceva. Și când mănânci ceva foarte bun, mai vrei și mai vrei. La un moment dat se termină oala, se termină ciorba, se termină pasiunea, se termină treaba. Deci cred că asta…”

Ce sfat le-a oferit prezentatoarea TV celor de acasă 

Din experiențele prin care a trecut, Teo Trandafir spune că a învățat o lecție importantă despre relații. Prezentatoarea le-a transmis celor care o urmăresc că, indiferent cât de puternică este o relație, fiecare partener are nevoie de propriul spațiu și de timp petrecut separat.

„Vă sfătuiesc să nu ardeți relațiile. Ele sunt făcute să fie protejate, avem nevoie fiecare de timpul lui, de momentele lui. Există trei elemente într-o relație: eu, tu și noi. Noi voiam amândoi să fim noi. Nu tu, nu… noi. Eu. Eu. Cu tine. Cu tine. Nu merge așa!”, a spus Teo.

Teo Trandafir, despre un moment dificil din viața sa 

În urmă cu aproximativ 15 ani, Teo Trandafir a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere medical. După ce a fost diagnosticată cu pancreatită acută, vedeta a ajuns la o clinică din Viena, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale și a petrecut aproximativ 100 de zile internată.

Prezentatoarea a povestit, în cadrul podcastului lui Jorge, despre perioada petrecută în spital și despre momentele în care starea sa de sănătate a fost atât de gravă, încât a ajuns să creadă că nu va mai putea vorbi niciodată. Teo și-a amintit inclusiv un episod petrecut în salon, când o asistentă a reușit să-i demonstreze că își poate folosi din nou vocea.

„Eu am stat în același pat 100 de zile. Eu nu m-am dat jos din pat deloc. Acolo îmi făceau și baie, puneau un dispozitiv special, din plastic, și mă spălau acolo. Una dintre asistente îmi zice într-o dimineață: «Eu vin, te spăl, te fac boboc, bă o dată să îmi spui și mie Mulțumesc». Eu eram convinsă că nu mai pot vorbi deloc. Credeam că mi-a luat Dumnezeu darul.

Deci, eram convinsă că nu voi mai vorbi niciodată. Am așteptat să iasă din sala unde eram 9 persoane, dintre care 8 în comă și cu mine, ea a ieșit, a dat să închidă ușa și eu am zis totuși să încerc (a scos două sunete n.r.).

A băgat capul pe ușă și mi-a zis «Cu plăcere». Mi-am dat seama că s-ar putea să am voce din nou, deși eu eram convinsă că nu. Aveam impresia că am dinții ca niște scobitori puțin alungite și gura în formă de ușiță de casetofon. În capul meu gura era decupată. Ca să vezi ce se întâmplă în mintea unui om sedat.

Știi care e cel mai rău moment? Faptul că tu stai pe spate, nu te doare neapărat operația, care la mine e uriașă, te doare spatele, cervicala și capul. Nu poți să te miști. M-au întrebat la un moment dat ce mă doare, m-am enervat și am spus că organismul”, a spus Teo Trandafir, în podcastul lui Jorge.

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