Teo Trandafir, despre artiștii care au plecat dintre noi: „Eu am numerele de telefon...”

Teo Trandafir a vorbit deschis, în cadrul unei discuții cu Jorge, despre schimbările prin care a trecut de-a lungul timpului și despre întrebările pe care a început să și le pună pe măsură ce oamenii apropiați au început să dispară din viața sa.

Teo Trandafir Foto: Arhivă

Vedeta a explicat că, odată cu trecerea anilor, a început să privească altfel anumite lucruri. Printre gândurile care au ajuns să o preocupe se numără și momentul în care va trebui să se confrunte cu pierderea celor dragi.

Teo a povestit că are în continuare în telefon numerele unor persoane care au murit. Nu le-a șters și păstrează contactele unor artiști pe care i-a cunoscut sau care au făcut parte din viața sa.

„Oamenii se schimbă însă și eu m-am schimbat și am început să-mi pun niște întrebări”, a spus Teo Trandafir.

„Să suni și să-ți dai seama că omul pe care l-ai sunat a murit”

Unul dintre lucrurile despre care Teo a vorbit este senzația pe care o ai atunci când realizezi că o persoană pe care ai cunoscut-o și cu care ai fi putut lua legătura nu mai este în viață.

Vedeta a explicat că are numerele de telefon ale mai multor artiști care au murit și că nu a șters aceste contacte. Printre numele amintite se află Mădălina, Laura Stoica, Teo Peter și Stela Popescu.

„Eu am numerele de telefon ale tuturor artiștilor care au murit. N-am șters niciodată. De la Mădălina la Laura Stoica, la Teo Peter, la you name them”, a mărturisit Teo.

Ea a povestit și ce se întâmplă atunci când apare impulsul de a pune mâna pe telefon și de a suna pe cineva drag, pentru ca apoi să-ți amintești că persoana respectivă a murit.

„Să suni și să-ți dai seama că omul pe care l-ai sunat a murit”, a spus Teo Trandafir.

Vedeta a vorbit despre oameni apropiați, dar și despre persoane care au ajutat-o și au contribuit la formarea ei. În acest context, dispariția lor este cu atât mai greu de conștientizat.

„Nu ne învață nimeni lucrurile astea”

Discuția a ajuns și la felul în care oamenii se raportează la moarte și la pierderea celor apropiați. Teo Trandafir a remarcat că nu există, de multe ori, instrucțiuni clare despre cum ar trebui gestionate asemenea momente.

„Dar tu uneori te tâmpești așa, stai singur cu tine și te gândești și acum cum procedăm? Nu ne învață nimeni lucrurile astea. Din păcate, le simțim toți pe pielea noastră”, a spus vedeta.

Teo a vorbit și despre diferențele dintre felul în care oamenii reacționează în fața unei pierderi. Unii îi îndeamnă pe cei îndurerați să nu plângă, în timp ce alții consideră că exprimarea durerii este firească.

„Fiecare cum a apucat. Unii zic «nu plânge», că așa, alții zic «plângi». Adică sunt multe contradicții, multe”, a explicat ea.

În aceeași discuție, Teo Trandafir a menționat și faptul că societatea are numeroase tradiții și superstiții legate de moarte, însă nu există neapărat o modalitate unanim acceptată prin care oamenii să învețe să treacă prin astfel de momente.

Teo Trandafir, despre artiști și amintiri

În timpul conversației, Jorge i-a vorbit lui Teo Trandafir și despre longevitatea sa în televiziune și despre felul în care a fost percepută de public de-a lungul anilor.

El a amintit perioada anilor '90 și faptul că vedeta a devenit, în timp, o prezență constantă la televizor. Jorge a descris-o drept o inspirație pentru femeile care o urmăreau și a vorbit despre cariera sa îndelungată.

„Vorbesc acum cumva din anii '90 încoace pentru că perioada în care oamenii te-au descoperit la televizor și ușor-ușor tu ești omniprezentă, atât de longevivă și sunt foarte fericit pentru tine, ești un exemplu că se poate avea o carieră longevivă”, i-a spus Jorge.

În aceeași parte a discuției au fost amintite și nume de artiști care au rămas în memoria publicului prin muzica și aparițiile lor. Teo Trandafir a făcut referire la ideea că oamenii continuă să existe prin amintirile pe care le lasă în urmă.