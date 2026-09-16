 Alina Laufer, la capătul puterilor. Ce se întâmplă în familia ei: „Este foarte complicat”
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Alina Laufer, la capătul puterilor. Ce se întâmplă în familia ei: „Este foarte complicat”

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Alina Laufer traversează una dintre cele mai aglomerate perioade din viața ei. Soția lui Ilan Laufer încearcă să împace proiectele profesionale cu viața de familie, însă acasă are parte de o adevărată provocare. 

Alina Laufer, perioadă de foc cu cei trei copii
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Alina Laufer, perioadă de foc cu cei trei copii Foto: click.ro

Unul dintre gemeni, Nathaniel (5 ani și jumătate), se recuperează după o fractură de tibie și are încă piciorul în ghips, iar micuța Eden (un an) trece și ea printr-o etapă solicitantă.

În tot acest timp, Alina găsește puterea să le fie alături copiilor și să le pregătească toate bunătățile pe care le poftesc.

Nathaniel, accidentul care a dat totul peste cap

Perioada dificilă a început după ce Nathaniel a suferit un accident în casă. Băiețelul s-a urcat pe un pervaz și a sărit, iar piciorul i-a rămas prins între pervaz și tăblia patului. A urmat diagnosticul de fractură de tibie și o perioadă în care Alina Laufer, mămica lui, a trebuit să fie permanent lângă el.

În ultima vreme am avut o perioadă foarte dificilă pentru că Nathaniel a avut piciorul rupt, a avut fractură de tibie. S-a urcat pe un pervaz și a sărit de acolo și a prins piciorul între pervaz și tăblia patului”ne-a povestit Alina Laufer pentru Click!

Pentru că băiețelul a trebuit să stea la pat, mama lui s-a ocupat de tot: de la mersul la toaletă până la deplasările prin casă și ieșirile afară, cu ajutorul unui cărucior.

A trebuit să stea la pat, a trebuit să îl îngrijesc, să-l duc la toaletă, să-l mut de colo-colo, să-l ducem afară cu căruciorul”, ne-a mai spus vedeta, ușor epuizată.

„Mănâncă de șapte, opt ori pe zi”

Recuperarea lui Nathaniel vine și cu un apetit pe măsură. Alina glumește că băiețelul mănâncă atât de des, încât abia face față cererilor lui.

Nathaniel urlă că lui i-e foame și să vin să-i dau de mâncare, pentru că mai nou mănâncă de foarte multe ori pe zi. Mă mir că nu este gras, pentru că mănâncă cred că pe puțin de șapte, opt ori pe zi”, am mai aflat de la Alina Laufer.

Iar mama lui îi face toate poftele. Preferata copilului este supa cu tăiței de casă, din care Alina spune că a pregătit „cantități industriale” de când Nathaniel stă acasă.

Eden, o altă provocare pentru Alina

Nici micuța Eden nu îi face perioada și, implicit, viața, mai ușoare. Alina povestește că fetiței îi ies dințișorii, plânge mult, țipă atât de bucurie, cât și de supărare și nu mai vrea să doarmă singură.

A început să nu mai fie deloc cuminte, de unde era cel mai cuminte copil al meu, a început să nu mai fie cuminte. I-au dat și dințișorii, a plâns foarte mult, a început să fie, cred că, și destul de răsfățată. Țipă cu orice ocazie, țipă de bucurie, țipă de supărare, nu mai vrea să doarmă nici singură. Este foarte complicat”am mai aflat de la Alina Laufer.

Ilan Laufer, prins în noul proiect

În această perioadă, Alina nu mai poate conta la fel de mult pe ajutorul soțului ei, Ilan Laufer, care este foarte prins cu cel mai nou proiect al său, Laufer Driving Mall.

Și Ilan a fost foarte, foarte ocupat. Nu a mai putut să mă ajute cât m-a ajutat înainte, pentru că e ocupat cu deschiderea Laufer Driving Mall-ului, care este cel mai nou proiect al lui și este foarte entuziasmat, dar îi ia foarte mult timp”, mai spune soția omului de afaceri.

În paralel, Alina Laufer încearcă să-și respecte și propriile proiecte. O zi pe lună filmează rubrica de gătit pe care o are în cadrul știrilor Kanal D, însă chiar și o singură zi de filmare poate însemna un adevărat test pentru întreaga familie.

În ultima zi de filmări pe care am avut-o, am ajuns acasă la ora șapte, în loc de ora șase, cum am promis că o să ajung, și era un haos general. Toată lumea plângea după mami”, ne-a mai povestit vedeta.

Karina, sprijinul mamei, se pregătește pentru Medicină

În momentele complicate, Alina Laufer primește ajutor și de la Karina, însă adolescenta are, la rândul ei, o perioadă extrem de importantă. Este în clasa a XII-a și se pregătește pentru Bacalaureat și admiterea la Facultatea de Medicină.

„Kari, draga de ea, mă ajută cu copiii cât poate, dar nu vreau să pun multă presiune pe ea. Totuși, este în clasa a XII-a și are și un examen de admitere și un bacalaureat, care bat la ușă. O să dea la Medicină. Pentru Facultatea de Medicină se pregătește”, mai spune Alina Laufer pentru Click!

Așa se face că, între îngrijirea lui Nathaniel, nopțile complicate cu Eden, pregătirea Karinei pentru examene, filmările sale și noul proiect al lui Ilan, Alina Laufer încearcă să le țină pe toate în echilibru.

De asta spun că perioada aceasta este una dintre cele mai aglomerate perioade pe care le-am trăit în viața mea”, punctează, la final, Alina Laufer.

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