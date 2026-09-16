 Final tragic pentru un cunoscut medic stomatolog din Timișoara. A fost găsit fără viață în propria casă
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Final tragic pentru un cunoscut medic stomatolog din Timișoara. A fost găsit fără viață în propria casă

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Gorban Hamid, un medic stomatolog cunoscut din Timișoara, a fost găsit fără viață în propria locuință, miercuri, 16 septembrie. Bărbatul, în vârstă de 61 de ani, locuia chiar în apropierea cabinetului stomatologic în care își desfășura activitatea.

Gorban Hamid, un cunoscut medic stomatolog din Timișoara, găsit împușcat în propria locuință
Gorban Hamid, un cunoscut medic stomatolog din Timișoara, găsit împușcat în propria locuință Foto: colaj Facebook

Unul dintre pacienții săi a fost cel care a alertat autoritățile, după ce medicul nu a mai răspuns la apelurile telefonice. Îngrijorat, acesta s-a deplasat mai întâi la cabinet, însă ușa era închisă. Ulterior, pacientul a mers la locuința stomatologului și a solicitat ajutor prin 112.

Autoritățile au intervenit la locuința medicului

La adresa indicată au ajuns polițiști, pompieri, jandarmi și un echipaj medical. Pentru a putea intra în imobil, salvatorii au fost nevoiți să spargă ușa.

În interior a fost găsit medicul, care prezenta leziuni la nivelul capului. Primele informații indică faptul că acestea ar fi fost provocate prin împușcare.

„La data de 16.09.2026, în jurul orei 13:30, polițiștii Secției 4 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 61 de ani, nu mai putea fi contactat, iar telefonul acestuia se auzea sunând din interiorul locuinței, situată pe strada Ioan Plavoșin din municipiul Timișoara.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului împreună cu jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Timiș.

În interiorul imobilului a fost identificat bărbatul de 61 de ani, care prezenta leziuni la nivelul capului, aparent produse prin împușcare. În urma verificărilor efectuate de către polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase în bazele de date, a rezultat faptul că acesta figura ca deținător legal de armă. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, transmit reprezentanții IPJ Timiș.

Ce s-ar fi întâmplat înainte de tragedie

Potrivit informațiilor prezentate în anchetă, medicul era pasionat de vânătoare și deținea permis de port-armă. Lângă trupul său ar fi fost găsite o armă de vânătoare și un bilet de adio.

Presa locală din Timișoara a relatat că bărbatul ar fi trecut recent printr-un divorț și s-ar fi confruntat cu probleme financiare. Aceste informații fac parte din primele date apărute în legătură cu tragedia, iar ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte.

În dimineața zilei de miercuri, unul dintre pacienții lui Gorban Hamid a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu medicul, însă acesta nu i-a răspuns.

Bărbatul a mers mai întâi la cabinetul stomatologic și a constatat că ușa era închisă. Pentru că locuința medicului se afla chiar lângă cabinet, pacientul s-a deplasat ulterior acolo. În momentul în care a ajuns în fața ușii, acesta a apelat din nou numărul stomatologului. Telefonul se auzea din interiorul locuinței, însă nimeni nu răspundea. Îngrijorat de situație, pacientul a sunat la 112.

Echipajele de intervenție ajunse la adresă au pătruns în locuință, unde l-au găsit pe medic cu o leziune la nivelul capului. Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul.

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