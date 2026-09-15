Protestul fermierilor din Piața Victoriei, marcat de violențe. Jandarmi răniți și zeci de persoane ridicate de forțele de ordine

Protestul fermierilor și al crescătorilor de animale organizat marți în Piața Victoriei din București s-a transformat într-un adevărat conflict între o parte dintre manifestanți și forțele de ordine. Deși oamenii au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile legate de situația din agricultură și zootehnie, pe parcursul manifestației au avut loc mai multe incidente violente.

Ce s-a întâmplat la protestul fermierilor din Piața Victoriei Foto: George Călin

Câteva dintre cele mai grave momente au fost ruperea cordonului de jandarmi, atacurile cu pietre și bucăți de bordură, precum și rănirea mai multor persoane. La finalul intervențiilor, zeci de protestatari au fost scoși din mulțime și duși la secțiile de poliție.

Protestul a degenerat în Piața Victoriei

Manifestația nu a fost autorizată, potrivit Jandarmeriei Capitalei, iar în timpul protestului au apărut primele tensiuni între participanți și forțele de ordine.

La un moment dat, mai mulți manifestanți au forțat dispozitivul de jandarmi și au blocat traficul în zona Pieței Victoriei și pe Șoseaua Kiseleff. Situația s-a agravat în jurul orei 15.00, când un grup masiv de protestatari a rupt cordonul de jandarmi dinspre strada Paris.

În urma incidentelor, Brigada Rutieră a restricționat circulația pe mai multe artere din zona Pieței Victoriei. Pasajul Victoria a fost, de asemenea, blocat, iar circulația tramvaielor a fost afectată.

Pietre, borduri și obiecte aruncate în jandarmi

Cele mai grave scene s-au produs după ce un grup de manifestanți a început să arunce cu pietre și alte obiecte contondente în direcția forțelor de ordine.

Potrivit imaginilor surprinse în timpul protestului, unii dintre participanți au folosit răngi pentru a sparge bucăți de bordură, pavaj și șine de tramvai, transformând fragmentele în proiectile. Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a îndepărta persoanele violente și pentru a restabili ordinea publică.

Într-un alt moment, un grup de manifestanți a încercat să răstoarne o autospecială a Jandarmeriei. Două mașini ale forțelor de ordine au fost vandalizate în timpul protestului.

„Se aruncă cu obiecte asupra jandarmilor, cu borduri sparte, cu pietre, cu bâte, cu tot ce găsesc la îndemână. Din informaţiile pe care le deţin, au fost afectate şi persoane terţe, care nu au legătură cu adunarea publică, ale căror proprietăţi au fost vandalizate. Încercăm să izolăm grupurile de manifestanţi violenţi, dar nu putem face asta decât cu ajutorul protestatarilor paşnici, care trebuie să se dezică de aceste grupuri violente (...)

Au fost două autospeciale de Jandarmerie vandalizate. Avem 24 de persoane care au necesitat îngrijiri medicale”, a spus purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei într-o intervenţie la Antena 3 CNN.

24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Violențele s-au soldat și cu răniți. Potrivit Jandarmeriei Capitalei, 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre acestea aflându-se și opt jandarmi.

Patru dintre persoanele rănite au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, inclusiv un jandarm. Forțele de ordine au transmis că intervențiile au fost îndreptate către persoanele care au recurs la violență, au forțat dispozitivele de ordine sau au aruncat cu obiecte.

„Jandarmeria respectă dreptul oamenilor de a protesta paşnic, de a-şi exprima liber opiniile şi nemulţumirile. Protestul paşnic este un drept. Violenţa nu este protest. Intervenţia forţelor de ordine a fost şi este îndreptată exclusiv către persoanele ale căror acţiuni depăşesc limitele exercitării paşnice a acestui drept - persoane care au recurs la violenţă, au forţat dispozitivele de ordine, au aruncat cu obiecte sau au provocat distrugeri.

Nu intervenim pentru ceea ce oamenii gândesc sau spun. Intervenim atunci când faptele pun în pericol integritatea persoanelor, bunurile sau ordinea publică.

Majoritatea paşnică trebuie protejată de minoritatea violentă. Aceasta este misiunea noastră. Facem apel la toţi participanţii să manifeste în mod paşnic şi responsabil, să respecte indicaţiile forţelor de ordine şi să se delimiteze de orice formă de violenţă”, se menționează în comunicat.

Zeci de protestatari, duși la Poliție

În urma incidentelor, forțele de ordine au extras din mulțime mai multe persoane despre care au stabilit că au avut un comportament violent.

Inițial, Jandarmeria anunțase că 26 de persoane au fost conduse la secțiile de poliție pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale. Ulterior, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei a precizat că numărul celor scoși din mulțime a ajuns la 30.

Printre persoanele ridicate s-a aflat și Ciprian Pamfile, indicat de Jandarmerie drept unul dintre liderii instigatorilor.

Pamfile a devenit cunoscut în 2025, după ce a intrat pe teren în timpul unui meci dintre România și Austria, afirmând că voia să le transmită oamenilor un mesaj legat de credință. Ulterior, acesta a anunțat că intenționează să candideze la Primăria Capitalei, lucru care nu s-a mai concretizat. Pamfile este și un susținător al fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

Protestul, început pe fondul nemulțumirilor fermierilor și crescătorilor de animale, s-a mai calmat după ore de tensiuni, intervenții ale jandarmilor, persoane rănite și zeci de manifestanți conduși la secțiile de poliție.

Deși majoritatea fermierilor s-au retras până spre seară, alții au anunțat că vor rămâne peste noapte în fața Guvernului și că sunt pregătiți să stea chiar două-trei zile, până când vor primi un răspuns la revendicările depuse.