Primul „Monument al Prostiei”, inaugurat în România. În ce oraș se găsește sculptura

De marți seară, la Brăila poate fi admirat un monument mai puțin obișnuit. Caricaturistul Costel Pătrășcan a inaugurat ceea ce numește „Monumentul Prostiei”, o lucrare satirică realizată sub simbolului infinitului, ales special pentru a sugera că „prostia nu are limite”.

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Cum a apărut ideea monumentului

Potrivit lui Pătrășcan, inspirația a venit după înființarea Muzeului Umorului. Ulterior, autoritățile locale au creat un alt muzeu cu aceeași tematică, iar orașul s-a trezit cu două instituții dedicate umorului. Artistul mărturisește că s-a gândit inițial să deschidă un Muzeu al Prostiei, însă a renunțat la idee, potrivit Agerpres.

„M-am gândit atunci că ar fi corect să fac un Muzeu al Prostiei, dar mi-a fost, să recunosc, teamă că și autoritățile vor face unul și mai mare”, a declarat acesta în stilul său caracteristic.

În schimb, a ales să transforme ideea într-un monument, folosind satira și autoironia drept instrumente principale.

Monumentul a fost dezvelit în fața spațiului „Caricatura pusă la zid”, situat în apropierea Muzeului Umorului din Brăila. Forma lucrării a fost păstrată secretă până în ultimul moment, iar explicația artistului a venit imediat după inaugurare.

Un monument care nu acuză pe nimeni, dar îi vizează pe toți

Autorul spune că lucrarea nu este dedicată vreunei persoane, formațiuni politice sau instituții anume. În opinia sa, prostia este un fenomen universal la care, într-o măsură mai mare sau mai mică, contribuie fiecare dintre noi.

„Nu vreau să personific, fiindcă la acest lucru, la prostie, contribuim cu toții și ar fi nedrept să atribuim cuiva”, a explicat el.

Caricaturistul consideră că monumentul este și un exercițiu de reflecție personală, invitând publicul să privească mai întâi în propria „curte” înainte de a-i judeca pe ceilalți.

În viziunea lui Pătrășcan, adevărata problemă nu este lipsa cunoștințelor, ci convingerea că le deții pe toate.

„Cea mai gravă formă a prostiei, după părerea mea, este că cineva care este prost are convingerea că el știe foarte multe”, a afirmat artistul.

Este un monument unic

Înainte de realizarea proiectului, Costel Pătrășcan a căutat exemple similare în lume, însă susține că nu a găsit un alt monument dedicat explicit prostiei.

„Să ridicăm prostia la rang de monument zic că e ceva. Este adevărat că monumentele sunt lucruri solemne. La mine este o satiră, fără discuție”, a precizat el.

După inaugurare, evenimentul a continuat la Palatul Lyra, unde artistul a susținut un spectacol de caricatură. Deocamdată, „Monumentul Prostiei” rămâne la Brăila, însă creatorul său speră ca, în viitor, lucrarea să ajungă și în alte orașe din țară.

O particularitate a lucrării este faptul că a fost montată pe roți. Motivul este unul cât se poate de practic: monumentul a fost conceput pentru a putea fi transportat și expus și în alte localități.

„L-am pus pe roți fiindcă vreau să-l itinerez, vreau să-l duc și în altă parte. Acum rămâne de văzut dacă, într-adevăr, există și o cerere în sensul ăsta”, a spus caricaturistul.