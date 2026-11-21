Mașinile sunt dotate cu numeroase elemente și accesorii cărora nu le acordăm prea multă atenție, deși fiecare dintre ele are un rol bine stabilit. Un exemplu este micul buton de plastic montat pe centura de siguranță. Pare un detaliu decorativ, însă prezența lui este importantă pentru confortul și utilizarea corectă a centurii. Te-ai întrebat vreodată de ce există și ce se întâmplă dacă se desprinde?

La ce folosește, de fapt, butonul mic de plastic de pe centura de siguranță a mașinii Foto: Pexels

Pentru a explica utilitatea acestui element, specialiștii atrag atenția asupra funcției sale practice. Thomas Barth, expert în siguranță, inginer consultant și fost investigator în domeniul factorilor de supraviețuire la Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din Statele Unite (NTSB), are o experiență de aproximativ 20 de ani în domeniul siguranței pasagerilor din industria auto și aeronautică.

De ce există acel mic buton de pe centura de siguranță

Potrivit lui, micul element din plastic are rolul de a împiedica piesa metalică a centurii, cea care se introduce în cataramă, să alunece prea mult de-a lungul materialului. În acest fel, aceasta rămâne într-o poziție accesibilă, astfel încât șoferul sau pasagerul să o poată prinde ușor atunci când dorește să își pună centura.

Fără acest opritor, piesa metalică ar putea coborî până în partea inferioară a centurii, uneori chiar lângă podeaua mașinii. Astfel, de fiecare dată când te-ai urca la volan, ar trebui să cauți catarama și să tragi de centură pentru a o aduce în poziția potrivită.

Butonul este cunoscut sub mai multe denumiri, printre care opritor pentru centura de siguranță, buton de reținere sau limitator de cursă. De regulă, acesta este montat imediat sub piesa metalică în care se fixează catarama, potrivit Reader's Digest.

Rolul său este, așadar, unul practic: menține componenta metalică într-un loc ușor de găsit și contribuie la păstrarea poziției corecte a centurii. Pe anumite modele există și un al doilea opritor, montat deasupra piesei metalice, care împiedică deplasarea acesteia în direcția opusă.

Toate mașinile au acest buton pe centurile de siguranță?

Deși este întâlnit pe foarte multe modele de automobile, opritorul din plastic nu este prezent în mod obligatoriu pe toate centurile de siguranță.

Atunci când există, poate fi montat atât pe centura șoferului, cât și pe cele destinate pasagerilor. Totuși, anumite autoturisme nu sunt echipate cu acest element.

Potrivit specialistului Thomas Barth, existența butonului nu depinde neapărat de marca sau categoria mașinii, ci mai degrabă de modul în care a fost proiectat sistemul de scaune și de fixare a pasagerilor.

„Ar depinde de designul scaunului/sistemului de reținere”, explică expertul, care precizează că același producător poate utiliza sisteme de fixare diferite pentru diverse modele din gama sa.

Ce trebuie să faci dacă butonul de plastic se desprinde

Dacă ai observat că micul opritor de pe centura de siguranță s-a rupt sau a căzut, acesta poate fi înlocuit. Piesa se găsește în magazinele de accesorii auto sau poate fi comandată online, iar montarea unui înlocuitor este, în general, o operațiune simplă.

Absența butonului poate face utilizarea centurii mai incomodă, deoarece piesa metalică nu mai rămâne fixată în poziția obișnuită. Astfel, va trebui să o cauți și să o ridici de fiecare dată când te urci în mașină.

Thomas Barth precizează că nu cunoaște probleme critice de funcționare a centurii care să fie provocate exclusiv de lipsa acestui opritor. Cu toate acestea, situația trebuie diferențiată de deteriorarea propriu-zisă a materialului centurii.

Dacă banda textilă prezintă rupturi, uzură accentuată sau alte defecte care îi pot afecta capacitatea de protecție, problema devine mult mai serioasă. Într-un asemenea caz, este recomandat să contactezi producătorul autoturismului sau un service auto pentru a verifica dacă este necesară înlocuirea întregului ansamblu al centurii de siguranță.

Prin urmare, deși pare un accesoriu fără prea mare importanță, micul buton din plastic are un rol util în utilizarea de zi cu zi a mașinii. Iar înainte de orice drum, cel mai important lucru rămâne să verifici dacă centura este în stare bună și să o fixezi corespunzător.