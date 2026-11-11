 Nu l-a uitat pe Rareș Cojoc? Ce a ales Andreea Popescu să treacă pe numărul de înmatriculare al mașinii
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FotoNu l-a uitat pe Rareș Cojoc? Ce a ales Andreea Popescu să treacă pe numărul de înmatriculare al mașinii

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Andreea Popescu pare să traverseze o perioadă în care își reorganizează viața după divorțul de Rareș Cojoc și se ocupă singură de tot mai multe lucruri. Recent, influencerița a făcut un nou pas în ceea ce privește autoturismul său, după ce a renunțat la numerele provizorii și a primit plăcuțele definitive de înmatriculare. Alegerea făcută nu a trecut însă neobservată, iar un detaliu le-a atras imediat atenția urmăritorilor.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc
Andreea Popescu și Rareș Cojoc Foto: Instagram

În timp ce Rareș Cojoc se află în Mauritius, unde petrece o vacanță alături de iubita sa, Claudia Dumitru, Andreea Popescu își continuă rutina obișnuită. Bruneta este activă pe rețelele de socializare, unde împărtășește cu fanii diferite momente din viața sa, iar de această dată le-a arătat că a rezolvat și formalitățile legate de înmatricularea mașinii.

Andreea Popescu, nevoită să se ocupe singură de toate după divorț

Influencerița a povestit, într-o notă amuzantă, că acum trebuie să gestioneze singură inclusiv lucrurile care țin de mașină. Schimbarea numerelor provizorii cu cele definitive a fost prilejul unei remarci prin care a făcut referire la statutul său actual.

„Când nu ai bărbat trebuie să le faci pe toate singură. Acum trebuie să schimb numărul la mașină”, a transmis Andreea Popescu, pe Instagram.

Ce au observat fanii la numărul de înmatriculare al mașinii

Din imaginile publicate de Andreea Popescu pe Instagram, urmăritorii au remarcat un amănunt interesant: plăcuța de înmatriculare conține inițialele ACJ. Detaliul a stârnit curiozitatea fanilor, mai ales în contextul divorțului de Rareș Cojoc, inițialele fiind asociate de unii cu numele fostului soț.

Alegerea a dat naștere unor întrebări în rândul internauților, însă influencerița nu a explicat ce semnificație au literele respective. Astfel, numărul mașinii a devenit un subiect de discuție printre cei care îi urmăresc activitatea online.

Andreea Popescu a ales numărul auto de înmatriculare al mașinii.
Andreea Popescu a ales numărul auto de înmatriculare al mașinii. Foto: Instagram

„M-am mutat într-o casă nouă. M-am acomodat foarte bine”

Andreea Popescu a făcut o nouă schimbare importantă în viața sa, după ce s-a mutat împreună cu cei trei copii într-un penthouse spațios. Micuții locuiesc atât alături de mamă, cât și de tatăl lor, iar influencerița este încântată de noua locuință. Chiar dacă mutarea a venit cu emoții și câteva momente de nesiguranță, vedeta spune că s-a acomodat rapid în noul cămin.

„M-am mutat într-o casă nouă. M-am acomodat foarte bine. Când m-am mutat din apartamentul vechi (adică din chiria veche, cum ar veni), am avut două-trei zile de: Ce mă fac? Nu știu, cu schimbările astea bruște și rapide... Două-trei luni acolo, te muți și așa mai departe... Îți dă o stare de agitație, anxietate. Da, nu este ușor”, a declarat Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

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