Au împodobit bradul de Crăciun și și-au decorat casele din octombrie! Cine sunt vedetele care au furat startul sărbătorilor?

Mai multe vedete din România s-au grăbit să fure startul sărbătorilor de iarnă și să intre în spiritul Crăciunului de pe acum. Unele au împodobit deja bradul sau doar l-au instalat, și altele si-au decorat deja casele. Iată cine nu a mai avut răbdare să cadă prima zăpadă!

Cine sunt vedetele care au furat startul sărbătorilor Foto: Click!

Emily Burghelea a montat bradul încă din luna octombrie, motivată de o serie de momente dificile prin care a trecut soțul ei, care a contactat un virus adus acasă de mezina familiei.

Emily a vrut să mai înveselească atmosfera din locuința lor, așa că a scos bradul din debara și l-a instalat în livingul casei pentru ca micuții să se bucure de pe acum de el. Nu a avut însă puterea să-l și împodobească.

Emily Burghelea a instalat bradul Foto: Click!

„Avem bradul instalat de la final de octombrie și acum urmează să-l împodobim după ziua mea. Se apropie ziua mea acum pe 11.11.

Andrei a avut febră câteva zile și, ca să-i ridic moralul, m-am gândit să aduc bradul de la depozit și să schimb energia din casă. Deși, la început, a crezut că are halucinații de la temperatură, până la urmă a gustat și el momentul și chiar i-a plăcut. Acum avem bradul montat, deocamdată e ca o plantă decorativă mai mare. Este foarte plăcută senzația! În prima dimineață după ce l-am montat, afară mai avea puțin și începea să ningă”, a declarat Emily, în exclusivitate pentru Click!

Chef Florin Dumitrescu și soția, Cristina Foto: Facebook

Da Chef Florin Dumitrescu a decorat vila cu funde roșii și coronițe de brad

Chef Florin Dumitrescu a furat și el startul și a decorat deja casa de sărbători. Juratul de la MasterChef s-a gândit să îi facă o bucurie soției sale, Cristina, de ziua ei, și a împodobit casa de Crăciun cu două luni mai devreme.

Juratul de la Pro TV a decorat vila în spiritul sărbătorilor de iarnă pentru a-i face o bucurie celei mai importante femei din viața lui. Pe fațada casei au fost amplasate funde mari, roșii, dar și coronițe din brad, iar decorațiunile festive au transformat locuința într-un adevărat loc de poveste, chiar înainte de ziua Cristinei, pe 31 octombrie.

Foto: Instagram

Chef Florin Dumitrescu și-a dus planul la bun sfârșit în tăcere și a împărtășit cu internauții rezultatul, după ce casa a fost complet decorată.

„Am avut parte de o super reacție, fetele s-au bucurat odată cu Cristina de asemenea cadou. Este superb. Te iubim Cristina și îți dorim tot binele din lume”, a fost mesajul cunoscutului chef de la Pro TV, transmis de ziua soției sale.

Foto: Instagram

Andreea Popescu a împodobit bradul de Crăciun, în casa nouă

La doar două luni de la mutarea într-un penthouse cu patru dormitoare, Andreea Popescu a intrat și ea în spiritul sărbătorilor. Influencerița a decorat bradul de Crăciun împreună cu copiii ei, creând o atmosferă festivă, încă din luna octombrie.

Bradul artificial, cu un aspect natural, a fost decorat cu luminițe sclipitoare și ornamente atent alese, creând o atmosferă caldă și magică în livingul spațios.

„Maica Domnului, îți mulțumesc! Gata! Mă mut într-o casă mult mai mare, unde fiecare copil va avea dormitorul lui, iar eu pe al meu. Acum începe partea care îmi place ceeel mai mult: amenajarea!”, a mărturisit Andreea Popescu, entuziasmată de noul său început în casa cea nouă.