 Au împodobit bradul de Crăciun și și-au decorat casele din octombrie! Cine sunt vedetele care au furat startul sărbătorilor?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Au împodobit bradul de Crăciun și și-au decorat casele din octombrie! Cine sunt vedetele care au furat startul sărbătorilor?

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mai multe vedete din România s-au grăbit să fure startul sărbătorilor de iarnă și să intre în spiritul Crăciunului de pe acum. Unele au împodobit deja bradul sau doar l-au instalat, și altele si-au decorat deja casele. Iată cine nu a mai avut răbdare să cadă prima zăpadă!

Cine sunt vedetele care au furat startul sărbătorilor
Cine sunt vedetele care au furat startul sărbătorilor Foto: Click!

Emily Burghelea a montat bradul încă din luna octombrie, motivată de o serie de momente dificile prin care a trecut soțul ei, care a contactat un virus adus acasă de mezina familiei. 

Emily a vrut să mai înveselească atmosfera din locuința lor, așa că a scos bradul din debara și l-a instalat în livingul casei pentru ca micuții să se bucure de pe acum de el. Nu a avut însă puterea să-l și împodobească. 

Emily Burghelea a instalat bradul
Emily Burghelea a instalat bradul Foto: Click!

„Avem bradul instalat de la final de octombrie și acum urmează să-l împodobim după ziua mea. Se apropie ziua mea acum pe 11.11.

Andrei a avut febră câteva zile și, ca să-i ridic moralul, m-am gândit să aduc bradul de la depozit și să schimb energia din casă. Deși, la început, a crezut că are halucinații de la temperatură, până la urmă a gustat și el momentul și chiar i-a plăcut. Acum avem bradul montat, deocamdată e ca o plantă decorativă mai mare. Este foarte plăcută senzația! În prima dimineață după ce l-am montat, afară mai avea puțin și începea să ningă”, a declarat Emily, în exclusivitate pentru Click!

Chef Florin Dumitrescu și soția, Cristina
Chef Florin Dumitrescu și soția, Cristina Foto: Facebook

Da Chef Florin Dumitrescu a decorat vila cu funde roșii și coronițe de brad 

Chef Florin Dumitrescu a furat și el startul și a decorat deja casa de sărbători. Juratul de la MasterChef s-a gândit să îi facă o bucurie soției sale, Cristina, de ziua ei, și a împodobit casa de Crăciun cu două luni mai devreme.

Juratul de la Pro TV a decorat vila în spiritul sărbătorilor de iarnă pentru a-i face o bucurie celei mai importante femei din viața lui. Pe fațada casei au fost amplasate funde mari, roșii, dar și coronițe din brad, iar decorațiunile festive au transformat locuința într-un adevărat loc de poveste, chiar înainte de ziua Cristinei, pe 31 octombrie.

image
Foto: Instagram

Chef Florin Dumitrescu și-a dus planul la bun sfârșit în tăcere și a împărtășit cu internauții rezultatul, după ce casa a fost complet decorată.

„Am avut parte de o super reacție, fetele s-au bucurat odată cu Cristina de asemenea cadou. Este superb. Te iubim Cristina și îți dorim tot binele din lume”, a fost mesajul cunoscutului chef de la Pro TV, transmis de ziua soției sale. 

image
Foto: Instagram

Andreea Popescu a împodobit bradul de Crăciun, în casa nouă 

La doar două luni de la mutarea într-un penthouse cu patru dormitoare, Andreea Popescu a intrat și ea în spiritul sărbătorilor. Influencerița a decorat bradul de Crăciun împreună cu copiii ei, creând o atmosferă festivă, încă din luna octombrie. 

Bradul artificial, cu un aspect natural, a fost decorat cu luminițe sclipitoare și ornamente atent alese, creând o atmosferă caldă și magică în livingul spațios. 

„Maica Domnului, îți mulțumesc! Gata! Mă mut într-o casă mult mai mare, unde fiecare copil va avea dormitorul lui, iar eu pe al meu. Acum începe partea care îmi place ceeel mai mult: amenajarea!”, a mărturisit Andreea Popescu, entuziasmată de noul său început în casa cea nouă. 

Ghid de cumpărături

aris eram si ramona olaru
Aris Eram, adevărul despre relația cu Ramona Olaru: „E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum” Vedete românești
zodii horoscop pixabay jpg
Topul celor mai fericite zodii ale lunii noiembrie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul! Cine sunt favoriții astrelor Horoscop
image
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine adevarul.ro
image
Ce sunt alegerile de la jumătatea mandatului în SUA? Ghid explicativ adevarul.ro

Parteneri

image
Veste uriașă pentru Universitatea Craiova! Ce se întâmplă cu Assad Al-Hamlawi din 2027 www.fanatik.ro
image
Planta uitată de fermierii români care poate aduce bani frumoşi. Se valorifică de la seminţe până la tulpină observatornews.ro
image
Românul care a făcut Therme la București construiește acum Therme și la Manchester. Va fi cel mai mare complex de wellbeing din lume www.antena3.ro
image
Povestea lui Karl Bushby, britanicul care a călătorit pe jos 50.000 km în jurul lumii timp de 28 de ani. Mama lui l-a întâmpinat în lacrimi la întoarcerea acasă: „Unde ai fost?” www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Cum arată acum „fata de mingi” care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani as.ro
image
Ce mai face Roberta Anastase în 2026. Totul despre venituri şi avere, a ajuns să ocupe o funcţie importantă la BNR playtech.ro
image
Victor Angelescu, reacție oficială: „Nu s-a discutat cu Dan Șucu despre trecutul, prezentul sau viitorul lui Daniel Pancu la Rapid!”. S-a hotărât soarta lui Andrei Șucu. Update Exclusiv www.fanatik.ro
image
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și.. www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kate a păcălit privirile cu o ținută care pare formată din două piese! Trucul fashion al Prințesei de Wales, perfect pentru eleganța regală okmagazine.ro
image
Nu degeaba e ... Scorpion! Regele Charles, scos din minți de o umbrelă. Ieșirile sale nervoase sunt bine cunoscute, o certa și pe Prințesa Diana okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
Tudor Ionescu alături de soția lui, Ana jpeg
FotoImagini rare cu Ana Ionescu și Tudor de la Fly Project, de la începutul relației. Mesajul emoționant transmis de soția artistului de ziua lui Vedete românești
cristina siscanu si madalin ionescu
Cristina Șișcanu împlinește 42 de ani. Mesajul emoționant transmis de Mădălin Ionescu: „Femeia vieții mele!” Vedete românești
banner nidia moculescu png
Mesajul sfâșietor al Nidiei Moculescu la un an de la decesul tatălui: „I-am păstrat parfumurile și perna, așa îl simt aproape” Vedete românești
image jpeg
#Exclusiv Click!
Fiica Andreei Bănică îi face ravagii prin garderobă! S-a abonat la gențile de firmă ale mamei sale: „Tu știi cât am muncit eu? Mă doare sufletul” Vedete românești
nicoleta luciu si zsolt
VideoNicoleta Luciu și Zsolt Csergo, în prag de divorț? Mesajele care au stârnit zvonuri: „N-aș suporta să te văd cu altul!” Vedete românești
Bruce Willis foto Profimedia jpg
Creierul lui Bruce Willis va fi donat cercetătorilor după moartea actorului. Care este motivul Vedete internaționale
angela martini si dragos savulescu
Divorț neașteptat în showbiz! Dragoș Săvulescu și Angela Martini s-au despărțit după 7 ani de căsnicie Vedete românești
Paula Seling și logodnicul jpg
Paula Seling și Alexandru Gorgos s-au logodit! Mesajul emoționant transmis de artistă: „Armonia poate exista și dincolo de portativ” Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net