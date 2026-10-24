 Emily Burghelea a împodobit bradul în octombrie! De ce a luat această decizie cu două luni înainte de Crăciun
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Emily Burghelea a împodobit bradul în octombrie! De ce a luat această decizie cu două luni înainte de Crăciun

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Au fost zile agitate în familia lui Emily Burghelea, după ce un virus de sezon adus de fetița lor de la grădiniță le-a dat toate planurile peste cap. Cel mai afectat a fost soțul ei, Andrei, care a zăcut câteva zile la pat cu febră mare și a avut nevoie de îngrijiri medicale și perfuzii direct acasă.

Emily Burghelea a împodobit bradul mult prea devreme
Emily Burghelea a împodobit bradul mult prea devreme Foto: Arhivă

Ca să mai destindă atmosfera și să-i ridice moralul partenerului ei, influencerița a găsit o soluție inedită: a scos bradul artificial de Crăciun din depozit și l-a instalat în sufragerie, chiar din luna octombrie.

Salvarea a venit de la depozit: bradul verde ca plantă decorativă împotriva febrei

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru cancan.ro, Emily a dezvăluit cum a ajuns să transforme livingul într-un peisaj de sărbătoare înainte de prima ninsoare.

Gestul a fost gândit exclusiv ca o terapie emoțională pentru soțul său, doborât de boală.

„Andrei a avut febră câteva zile și, ca să-i ridic moralul, m-am gândit să aduc bradul de la depozit și să schimb energia din casă! Zis și făcut! Deși, la început, credea că are halucinații de la temperatură, până la urmă a gustat momentul și chiar i-a plăcut! Acum avem bradul montat, dar nu îl și împodobim! Îl ținem așa, ca pe o plantă decorativă mai mare. Este foarte plăcută senzația! În prima dimineață după ce l-am montat, afară mai avea puțin și începea să ningă!”, a povestit amuzată vedeta.

Zile de foc cu perfuzii la domiciliu pentru soțul vedetei: „Stări mai rele decât la COVID!”

Calvarul a pornit de la un virus contactat de micuța Elisabeta la grădiniță. Dacă fetița a scăpat ușor, depășind episodul febril într-o singură noapte, virusul s-a dovedit extrem de virulent în cazul tatălui:

„Andrei, ca un tătic bun ce este, a preluat involuntar boala. Doar că, în cazul lui Andrei, a fost extrem, extrem de rău. A avut zile și nopți la rând febră, temperatură mare. Nici la spital nu a putut să meargă, așa că a venit doctorul la el, a făcut perfuzii la pat și a avut stări mai rele decât la COVID, dar nu era COVID! Nu știu ce a fost, dar a fost teribil de rău! Acum este mai bine, și-a mai revenit și pot să răsuflu ușurată”, a mărturisit Emily.

Singură cu copiii și prinsă cu filmările pentru un nou reality show

Perioada a fost una de uzură maximă pentru influenceriță, care a trebuit să preia integral îngrijirea copiilor și treburile casnice, având în paralel un program profesional extrem de încărcat. Pentru a rezista ritmului și a evita contaminarea, Emily s-a imunizat preventiv apelând la perfuzii cu glutation și vitamina C.

Responsabilitatea a fost cu atât mai mare cu cât vedeta se află în plină desfășurare a unui proiect de anvergură din cariera sa: un reality show propriu.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că și-a revenit și că nu m-am îmbolnăvit și eu. Cine ar fi avut grijă de copii? În plus, acum lucrez la un reality show și nu-mi permit să mă îmbolnăvesc! Am ajuns aproape la final cu filmările, dar acum a venit partea cea mai grea: editările! Și sunt pe repede-înainte, de dimineața până seara!”, a conchis Emily Burghelea.

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