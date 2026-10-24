Emily Burghelea a împodobit bradul în octombrie! De ce a luat această decizie cu două luni înainte de Crăciun
Au fost zile agitate în familia lui Emily Burghelea, după ce un virus de sezon adus de fetița lor de la grădiniță le-a dat toate planurile peste cap. Cel mai afectat a fost soțul ei, Andrei, care a zăcut câteva zile la pat cu febră mare și a avut nevoie de îngrijiri medicale și perfuzii direct acasă.
Ca să mai destindă atmosfera și să-i ridice moralul partenerului ei, influencerița a găsit o soluție inedită: a scos bradul artificial de Crăciun din depozit și l-a instalat în sufragerie, chiar din luna octombrie.
Salvarea a venit de la depozit: bradul verde ca plantă decorativă împotriva febrei
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru cancan.ro, Emily a dezvăluit cum a ajuns să transforme livingul într-un peisaj de sărbătoare înainte de prima ninsoare.
Gestul a fost gândit exclusiv ca o terapie emoțională pentru soțul său, doborât de boală.
„Andrei a avut febră câteva zile și, ca să-i ridic moralul, m-am gândit să aduc bradul de la depozit și să schimb energia din casă! Zis și făcut! Deși, la început, credea că are halucinații de la temperatură, până la urmă a gustat momentul și chiar i-a plăcut! Acum avem bradul montat, dar nu îl și împodobim! Îl ținem așa, ca pe o plantă decorativă mai mare. Este foarte plăcută senzația! În prima dimineață după ce l-am montat, afară mai avea puțin și începea să ningă!”, a povestit amuzată vedeta.
Zile de foc cu perfuzii la domiciliu pentru soțul vedetei: „Stări mai rele decât la COVID!”
Calvarul a pornit de la un virus contactat de micuța Elisabeta la grădiniță. Dacă fetița a scăpat ușor, depășind episodul febril într-o singură noapte, virusul s-a dovedit extrem de virulent în cazul tatălui:
„Andrei, ca un tătic bun ce este, a preluat involuntar boala. Doar că, în cazul lui Andrei, a fost extrem, extrem de rău. A avut zile și nopți la rând febră, temperatură mare. Nici la spital nu a putut să meargă, așa că a venit doctorul la el, a făcut perfuzii la pat și a avut stări mai rele decât la COVID, dar nu era COVID! Nu știu ce a fost, dar a fost teribil de rău! Acum este mai bine, și-a mai revenit și pot să răsuflu ușurată”, a mărturisit Emily.
Singură cu copiii și prinsă cu filmările pentru un nou reality show
Perioada a fost una de uzură maximă pentru influenceriță, care a trebuit să preia integral îngrijirea copiilor și treburile casnice, având în paralel un program profesional extrem de încărcat. Pentru a rezista ritmului și a evita contaminarea, Emily s-a imunizat preventiv apelând la perfuzii cu glutation și vitamina C.
Responsabilitatea a fost cu atât mai mare cu cât vedeta se află în plină desfășurare a unui proiect de anvergură din cariera sa: un reality show propriu.
„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că și-a revenit și că nu m-am îmbolnăvit și eu. Cine ar fi avut grijă de copii? În plus, acum lucrez la un reality show și nu-mi permit să mă îmbolnăvesc! Am ajuns aproape la final cu filmările, dar acum a venit partea cea mai grea: editările! Și sunt pe repede-înainte, de dimineața până seara!”, a conchis Emily Burghelea.