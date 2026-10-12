Emily Burghelea, în lacrimi la aniversarea fiicei sale! Ce a ales Elisabeta de pe tăviță: „Se vede că este fata mea!”

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, au sărbătorit primul an de viață al Elisabetei, mezina familiei, cu o petrecere de turtă ca în povești.

1/11 Lacrimi și emoții pentru Emily Burghelea! Elisabeta a făcut primii pași înainte de un an Foto: click.ro

Micuța a făcut deja primii pași și merge câteva ore la grădiniță, iar obiectele alese de pe tăviță au încântat-o pe mama ei. În spatele aniversării au stat pregătiri pe ultima sută de metri, emoții și ajutorul celor dragi. Emily ne-a povestit exclusiv pentru Click!, cu lacrimi în ochi, și despre nașterea spectaculoasă a fetiței, care era cât pe ce să vină pe lume în mașină.

Elisabeta, cel de-al treilea copil al lui Emily Burghelea și al soțului ei, Andrei, a împlinit un an. Pentru mama ei, aniversarea a adus bucuria primilor pași, emoția ruperii turtei și amintirea zilei în care și-a ținut pentru prima dată mezina în brațe. Alături de Amedea și Damian, micuța completează familia pe care Emily o descrie cu multă dragoste și recunoștință.

„Elisabeta, mezina familiei, a împlinit primul ei anișor de viață. Nu-mi vine să cred cât de repede trece timpul, dar atunci când ai copii simți că trece cu folos! Mă uit la ea și nu-mi vine să cred cât de mare s-a făcut deja, parcă ieri aflam că sunt din nou însărcinată, am clipit de două ori și am ajuns aici… Nu mai este un bebeluș… Înainte de turta ei a făcut primii pași, merge deja la grădiniță, stă acolo câteva ore alături de alți prichindei și primul ei an de viață a fost mai ușor decât mă așteptam!

Poate am deja experiență, poate că Dumnezeu îți oferă, la pachet cu cel mai frumos dar, copilul, și o serie nouă de superputeri, dar, cu toate acestea… Cred că pur și simplu avem și noroc de un copil bun și blând. Elisabeta este o prințesă, zâmbește non-stop, este prietenoasă, iubitoare, liniștită și foarte, foarte cuminte! Are un suflețel extraordinar și Dumnezeu ne-a trimis-o în viața noastră exact parcă să ne aducă liniște și armonie…

Are și ea momente în care nu doarme noaptea, i-au crescut și ei primii dințișori, a avut pusee de creștere care au tulburat-o, însă, cu toate acestea… Ea are ceva special! Are ceva regal! Elisabeta are o poveste cu totul și cu totul specială, la fel ca și Amedea și Damian. Fiecare copil este special în felul lui, suntem norocoși să avem parte de copii buni și liniștiți, iar Elisabeta chiar simt că are o energie specială… E ca o prințesă!”, ne-a povestit pentru Click! Emily Burghelea.

Ce a ales Elisabeta de pe tăviță: „Se vede că este fata mea!”

Unul dintre cele mai așteptate momente ale petrecerii a fost alegerea obiectelor de pe tăviță. Elisabeta a pus mâna pe ruj, oglindă și foarfecă, dar și pe bani și microfon, spre încântarea mamei sale. Emily spune că rujul ales are o semnificație aparte, pe care o va dezvălui în curând.

„Eu am fost extrem, dar extrem de emoționată. A ales de pe tăviță ce se putea mai bine, se vede că este fata mea! A ales rujul și nu orice ruj, veți vedea în curând de ce este atât de important fix rujul pe care l-a ales ea de pe tăviță la moț, apoi oglinda, foarfeca și, în plus… Banii și microfonul! Deci cu siguranță va fi o artistă…

Eu sper doar ca Dumnezeu să-i ghideze mereu pașii și s-o poarte într-o călătorie cât mai frumoasă prin această viață, să fie fericită, ocrotită, iubită, să aibă grijă de ea și de cei din jur, să-și păstreze mereu sufletul curat și zâmbetul pe buze!”, ne-a mai spus vedeta.

Petrecerea de turtă, pregătită în doar patru zile

Emily și Andrei și-au dorit să păstreze tradiția familiei și să organizeze petrecerea în același loc în care îi sărbătoriseră pe ceilalți doi copii. O încurcătură cu rezervarea restaurantului le-a dat însă planurile peste cap. Vestea că locația era disponibilă a venit cu numai patru zile înainte de eveniment.

„Încă de la botez am rezervat locația pentru turtă. Noi suntem foarte tradiționaliști. Și când vine vorba de familie, și când vine vorba despre evenimente… despre prieteni. Andrei are aceiași câțiva prieteni de când era mic. Iar noi am organizat majoritatea evenimentelor importante din viața noastră în același loc. Botezurile, turta Amedeei, moțul lui Damian, iar acum, pentru turta Elisabetei, am făcut rezervarea încă de la botez, dar nu am știut că mai e nevoie să reconfirmăm locația, iar cu vreo câteva săptămâni înainte de turtă ne-am dat seama că nu avem locație… Și am căutat alte variante, dar parcă nu rezonam cu niciuna…

Când am auzit că rezervarea de la restaurant a fost anulată, ne-am întristat… Dar nu ne-am pierdut nici măcar o clipă încrederea! Simțeam în sufletul meu că lucrurile se vor așeza, ca și cum un îngeraș îmi șoptea la ureche că totul o să fie bine și planetele se vor alinia pentru Elisabeta. Și exact așa a fost!!!

Se spune că atunci când este să fie și vrea Dumnezeu, se întâmplă indiferent cât de imposibil ar părea la început!

La începutul săptămânii, cu patru zile înainte de turtă, am primit un telefon. Ni s-a spus că pur și simplu restaurantul s-a eliberat și putem să-i facem turta Elisabetei în locul în care i-am sărbătorit și pe ceilalți doi îngerași ai noștri! Atunci a început nebunia…Pregătiri, ținute, invitați și absolut totul s-a aliniat ca și cum Dumnezeu ne-ar fi luminat la propriu calea!!!!

Simțeam că lucrurile se vor așeza pentru ea. Și exact așa a fost! Am organizat totul într-un timp record și Elisabeta a avut parte de o turtă ca în povești! Muzică simfonică, dar și de petrecere, o rochiță de prințesă, albă, pentru ea, roz cu negru pentru Amedea, un costum superb black tie pentru Damian, exact ca al lui tati, iar Amedea și Elisabeta ca mami”, ne-a mai spus încântată, tânăra influenceriță.

Ținutele copiilor au ajuns cu maxi-taxiul, iar Emily și-a găsit rochia la ora 22.00

Cei apropiați au contribuit la pregătiri, de la decor și flori până la candy bar. Petrecerea a avut un castel cu numele sărbătoritei și o cabină telefonică londoneză, în care invitații au putut lăsa mesaje pentru Elisabeta, de păstrat peste ani.

„Ținutele copiilor au venit cu maxi-taxiul de la Târgoviște în noaptea de dinainte de eveniment, de la un atelier românesc foarte drag sufletului nostru, și totul s-a întâmplat ca prin magie, pentru că oamenii dragi nouă au sărit în ajutor și nu ne-au lăsat la greu! Prietena mea, Cristina Smedescu, m-a ajutat să organizez tot, a lucrat cot la cot cu mine non-stop ca totul să iasă exact cum visam…

Un castel adevărat, pe care scria «Prințesa Elisabeta», a apărut ca din senin, adus și el de departe de oameni dragi sufletului nostru. Un fotocorner de trei metri, din drapaje albe, cu fluturași strălucitori, a fost amplasat pe terasă, alături de o cabină telefonică londoneză, unde invitații puteau să lase un mesaj audio-video pentru Elisabeta, pe care ea să îl aibă peste ani și ani, amintire…

Eu mi-am găsit rochia la 10 noaptea, la mall, în seara de dinaintea turtei. Cristina, prietena mea, a venit la locație și a montat florile și baloanele, finii ne-au făcut cel mai gustos candy bar și prietenii noștri au răspuns afirmativ unei invitații oferite de pe o zi pe alta. Pur și simplu s-au aliniat planetele pentru prințesa mea, Elisabeta, și a avut o petrecere absolut superbă de turtă!”, ne-a mai declarat vedeta.

Nașterea Elisabetei: „Era să nasc în mașină!”

Aniversarea de un an a readus în prim-plan și povestea venirii pe lume a mezinei. Emily Burghelea spune că totul s-a petrecut atât de repede, încât Andrei a ratat momentul nașterii cât timp își punea halatul. Deși nu pregătiseră un nume, mama a știut cum se va numi fetița imediat ce a văzut-o.

„În primul rând, și-a ales singură numele!!! Noi nu am vrut să aflăm până la naștere ce este. Până nu s-a născut, nu am știut dacă vom avea o fetiță sau un băiețel și nici nume nu aveam pregătite, dar când s-a născut și am văzut-o am știut că o cheamă Elisabeta. A fost ca și cum Dumnezeu mi-a șoptit numele ei la ureche.

S-a născut pe cale naturală, extrem de rapid, deși a stat în burtică până la 42 de săptămâni și părea că nu mai vrea să iasă. Când a venit momentul, totul s-a întâmplat cu viteza luminii. M-am trezit din somn, m-am ridicat din pat, aveam contracții foarte mari deja, mi s-au rupt membranele acasă și de acolo până la spital am mai făcut doar câteva minute. Soțul meu a condus ca un erou, sub cea mai mare presiune, pentru că, real, era să nasc în mașină!!!

Când am ajuns la spital, aveam deja dilatație de 8 cm. Nu puteam să mă abțin să nu împing. Elisabeta voia să se nască. Cei de la maternitate m-au întrebat dacă este primul copil. Din cauza adrenalinei, am spus «Da!»… Am făcut o pauză și am continuat… «Nasc!». Am spus da… deși… noi mai avem doi copii acasă! A fost un moment amuzant, însă… Probabil nu se așteptau ca eu, real, să nasc în acel moment, însă… Cam asta se întâmpla!

În loc să mă ducă direct în sala de nașteri, m-au dus în camera de gardă să verifice dilatația. O doamnă asistentă foarte drăguță s-a uitat la mine și s-a speriat! A strigat foarte tare: «NAȘTE!». Trebuia să ajung cât mai repede în sala de nașteri. M-au pus pe un scaun cu rotile și țin minte cum alergam, am întipărit acel moment în memorie ca și cum ar fi cu slow-motion…

Andrei era alb la față, doamna doctor Romanescu, cea cu care am născut de fiecare dată, nici măcar nu ajunsese la spital, iar eu, în lift, nu mai puteam să mă opresc din împins. Elisabeta voia să se nască și eu nu puteam să mă împotrivesc! Toată lumea era speriată, iar eu nu simțeam durere, deși nu am apelat la nici măcar un analgezic în afară de adrenalina momentului!

În expulzie, m-am ridicat de pe scaunul cu rotile și m-am așezat pe pat, în sala de nașteri. ȚIN MINTE DOAR ATÂT. «ÎMPINGE!». Andrei a rămas în pragul ușii, l-au întors pentru o secundă să-și pună halatul… A pierdut momentul! Am născut imediat, fără durere și fără anestezie! Elisabeta a venit pe lume ca o regină, iar doamna doctor Romanescu a ajuns imediat după expulzie, când o aveam deja pe cea mică pe piept.

Toată lumea a spus că a fost cea mai rapidă naștere pe care au văzut-o vreodată, iar eu am făcut eforturi supraomenești să nu nasc în ploaie, în fața spitalului! Drumul până în sala de nașteri mi s-a părut cel mai lung drum din viața mea. Andrei m-a luat în brațe la un moment dat să intrăm mai repede în spital…

A fost un roller-coaster emoțional, dar în momentul în care am ținut-o în brațe pentru prima dată… Am simțit că plutesc și îngerii cântă în cor pentru noi. Am născut îmbrăcată. Și când am privit-o în ochi pentru prima dată… Nu mi-a mai trebuit nimic. Era hărmălaie în jurul meu, dar nu auzeam nimic. Eram doar eu cu ea… Și știam că o să o cheme Elisabeta. Am știut, pur și simplu. Nu am ales eu acest nume. A venit cu numele predestinat pentru că este o prințesă.

Nașterile, alături de nuntă și botezuri, sunt cele mai frumoase momente din viața mea. Aș da viață la nesfârșit. Este un moment sacru pe care îl iubesc. Am născut natural de trei ori. La Amedea am stat în travaliu 24 de ore, la Damian mai puțin, dar la Elisabeta… Parcă doar am născut! Nu-mi vine să cred că a trecut deja un an de atunci! Parcă a fost ieri! Timpul zboară… Dar zboară cu folos atunci când ai copii!”, ne-a declarat Emily Burghelea emoționată.

„Ne creștem copiii cu credință în suflet”

Pentru Emily, bucuria aniversării este strâns legată de credință și de recunoștința că își poate vedea copiii crescând. Amintindu-și de accidentul care i-ar fi putut fi fatal, spune că fiecare astfel de moment în familie are o valoare aparte.

„Turta ei a fost, pentru mine, a mia dovadă că Dumnezeu există și este întotdeauna alături de noi! Ne creștem copiii cu credință în suflet și-I oferim slavă Domnului de câte ori putem. Tot Dumnezeu a îngăduit și să fiu astăzi aici, să-i fiu mamă. Dumnezeu m-a salvat dintr-un accident care putea să-mi fie fatal și m-a lăsat în viață tocmai ca să pot să-i fiu astăzi mamă și Elisabetei și să-mi pot crește copiii în continuare, alături de soțul meu…

Dumnezeu există și trebuie să fim cu băgare de seamă că este mereu acolo pentru noi. El face ca minunile să se întâmple, iar turta consider că a avut loc doar pentru că Doamne-Doamne ne-a luminat calea și a făcut în așa fel încât să se alinieze toate planetele și Elisabeta să aibă parte de un moment special, după sufletul ei bun!”, ne-a mai spus Emily Burghelea în încheiere, nostalgică, emoționată și binecuvântată că are are o familie frumoasă și numeroasă.