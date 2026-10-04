Emily Burghelea, adevărul despre întoarcerea din Tenerife: „Sunt foarte obosită!” Cum arată viața cu trei copii, fără bonă

După aventura mutării în Tenerife, Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, au ales să revină în România, acolo unde familia, bunicii și proiectele profesionale îi așteptau.

1/12 Emily Burghelea, adevărul despre întoarcerea din Tenerife Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Mamă a trei copii mici, vedeta recunoaște, într-un interviu exclusiv pentru Click!, că viața de familie este mai frumoasă ca niciodată, dar și că oboseala acumulată începe să își spună cuvântul.

Mezina familiei, Elisabeta, a început deja grădinița, iar Emily și Andrei încearcă să găsească echilibrul între creșterea copiilor fără bonă, business și timpul petrecut în doi. Deși nu regretă experiența din Spania, unde a învățat inclusiv să se bucure de micile pauze ale zilei, Emily are acum alte priorități.

Pregătește proiecte noi, inclusiv un reality-show, dar mărturisește că, dincolo de rolul de mamă și antreprenoare, își dorește să se regăsească și să învețe să se bucure mai mult de ceea ce a construit deja.

Emily Burghelea: „Am ales să ne creștem copiii fără bonă”

Click!: Emily, acum că ai revenit în România, cum arată viața voastră? V-ați reluat vechile obiceiuri sau experiența din Tenerife v-a schimbat prioritățile?

Emily Burghelea: Pot spune că viața noastră acum, înapoi acasă, este mai frumoasă ca niciodată, deși sunt extrem de obosită!!! Prioritățile ne sunt aceleași, avem amândoi grijă de familie, de proiectele noastre și suntem în căutarea echilibrului, care, de cele mai multe ori, este greu de găsit cu 3 copii mici și multe pe cap, dar lucrurile încep ușor-ușor să prindă contur pentru noi de când ne-am întors în România!

Ne-am reluat obiceiurile și am mai adăugat și unele noi în rutina noastră: apelăm la siesta învățată în Spania și, jumătate de oră, la prânz, ne dăm voie să nu facem nimic.

Elisabeta, mezina familiei, a început grădinița și trăim alături de ea cele mai frumoase momente ale noului început!!! Am ales să ne creștem copiii fără bonă, însă pe toți i-am dat la grădiniță în jurul vârstei de un anișor, iar asta i-a ajutat foarte mult să se dezvolte armonios, să fie sociabili și independenți! Elisabeta stă câteva ore acum alături de alți câțiva prichindei de vârsta ei, iar acomodarea a fost incredibilă! Nu a plâns absolut deloc și a vrut să doarmă acolo din cea de-a doua zi!!!

Doamna educatoare a spus că a fost cea mai ușoară adaptare pe care a văzut-o vreodată în cariera ei! Elisabeta mai are o surioară de 5 anișori și un frățior de 3 anișori și, în fiecare dimineață, îi vedea pe cei mari cum pleacă la grădiniță. Cred că, în sinea ei, și-a dorit mult să ajungă și ea în acest punct… Drept urmare, s-a acomodat instant, iar acum merge și ea la aceeași grădiniță cu frații mai mari, în fiecare zi!!!

Click!: Ați plecat în căutarea unui stil de viață mai bun pentru copii. Ce ai vrea să schimbi acum în rutina lor, aici, în România?

Emily Burghelea: Îmi doresc mult să îi cresc cât mai aproape de natură. Asta poate fi destul de dificil într-un oraș ca al nostru, dar îmi propun ca măcar o dată pe săptămână să mergem într-un loc liniștit, în natură, să ne încărcăm bateriile. În Tenerife, acesta era marele plus: vremea bună și natura, oceanul aproape, însă familia extinsă mult prea departe. Ne era foarte dor de bunici, copiii au o relație foarte apropiată cu ei, iar mama-soacră este un real sprijin pentru noi! Ca schimbări, îmi doresc să încetinim puțin ritmul. În viața noastră se întâmplă totul cu viteza luminii și uneori mă resimt, însă sper din suflet să reușim să găsim totuși un echilibru! Am trecut și de perioada dinților la Elisabeta, nu mai plânge așa mult noaptea și e mai ușor acum, însă venim după o perioadă plină de aventuri, cu multe schimbări și, în realitate, sunt foarte obosită.

Click!: Ai revenit și cu mai mult chef de muncă? Ce proiecte profesionale pregătești și ce surprize le rezervi celor care te urmăresc?

Emily Burghelea: Da, mi-a fost dor să creez, să pun ideile în mișcare! Dar vreau să fiu sinceră: am și eu perioade în care obosesc, în care mă îndoiesc și în care lucrurile nu merg atât de repede pe cât mi-aș dori. Învăț să vorbesc și despre partea aceasta, pentru că face parte din viața mea.

Acum lucrez mult la EmilyFit. Pregătesc mai multe videoclipuri prin care să le ghidez pe fete în aplicație și să le fiu aproape pe parcurs. Știu cât de ușor este să începi cu entuziasm și cât de greu poate fi să continui într-o zi în care ai o mie de alte responsabilități. Avem un super update pregătit și sunt sigură că fetele vor fi extrem de încântate!

Un proiect foarte drag mie este și FACBINE: contravaloarea abonamentelor activate cu acest cod va fi donată integral pentru construirea noului spital de psihiatrie pediatrică de la Obregia. Sunt mamă și mă emoționează profund ideea că putem contribui, împreună, la un loc în care copiii și familiile lor să primească ajutor.

Mai am și un proiect de beauty la care țin mult. O să povestesc despre el când voi avea toate detaliile pregătite. Mi se citește entuziasmul pe față, deci probabil îmi va fi greu să păstrez surpriza. Și, bineînțeles, reality show-ul EmilyFit, la care lucrăm de mai bine de 4 luni! Avem poveștile a 6 concurente care, în 4 luni, și-au schimbat cu adevărat viața! Urmează să lansăm curând!

Click!: Cum reușiți tu și Andrei să vă împărțiți între trei copii, business și viața de cuplu? Mai aveți timp doar pentru voi doi?

Emily Burghelea: Ne împărțim, ne reorganizăm și uneori improvizăm! Nu avem o formulă care funcționează impecabil în fiecare zi. Sunt seri în care, după ce adorm copiii, unul dintre noi mai are de lucru, iar celălalt abia mai ține ochii deschiși.

Timp doar pentru noi doi mai găsim, dar trebuie să avem grijă de el. Uneori înseamnă o ieșire, alteori o conversație liniștită după o zi plină. Mi-e dor câteodată de spontaneitatea de la început, când puteam pleca oriunde fără atâta organizare. Dar îmi place și viața pe care am construit-o. Încercăm să ne amintim că, pe lângă mama și tata, suntem în continuare Emily și Andrei.

Emily Burghelea: „Aș vrea ca și copiii mei să aibă curajul să exploreze”

Click!: După experiența mutării, ai devenit mai precaută în luarea deciziilor sau ai rămas aceeași Emily spontană, gata oricând de o nouă aventură?

Emily Burghelea: Cred că sunt aceeași Emily care se entuziasmează repede și vede o posibilitate în aproape orice! Doar că acum, înainte să spun „hai!”, mă gândesc de două ori și la bagaje, programul copiilor și toate lucrurile care vin după acel „hai”, pentru că am experimentat mutarea în Tenerife și nu a fost deloc ușor.

Experiența aceasta mi-a dat mai multă încredere să încerc. Am aflat că putem pleca, putem descoperi o altă viață și putem decide că ne este mai bine acasă. Viața ne este dată să o trăim, iar momentele de acest gen mi se pare că sunt sarea și piperul.

Aș vrea ca și copiii mei să aibă curajul să exploreze, să facă ce simt, cum simt, cât simt!

Click!: Ce ți-ai propus să realizezi până la sfârșitul anului? Există un vis personal sau profesional despre care nu ai vorbit încă public?

Emily Burghelea: Profesional, îmi doresc să duc mai departe proiectele începute, cu mai multă consecvență și atenție. Am multe idei și mă entuziasmez ușor, dar în perioada aceasta vreau să mă bucur și de lucrurile pe care le termin, nu doar de cele pe care le încep.

Personal, îmi doresc să mă regăsesc puțin. Iubesc enorm să fiu mamă, îmi iubesc familia și munca, dar sunt momente în care, între toate responsabilitățile, nu mai știu ce să fac mai întâi. Cred că multe femei înțeleg sentimentul acesta.

Visul meu este să am mai multă liniște în mine și să mă bucur de ceea ce construiesc, fără să mă gândesc imediat la următorul lucru de făcut. Am lucrat în secret la atât de multe proiecte frumoase, încât acum este momentul în care trebuie doar să le vedem cum înfloresc.