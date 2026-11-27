Valentina Pelinel este o femeie împlinită. Își adoră familia și este o mamă, dar și o soție devotată. Recent, ea și Cristi Borcea au împlinit opt ani de căsătorie, dar focul din relația lor este încă aprins. Cum reușesc să păstreze romantismul și cum fac față neînțelegerilor.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea. Foto: Instagram

Nu este ușor să menții flacăra relației aprinsă după atâția ani de relație și cu trei copii. Multe cupluri se pierd pe drum, însă Valentina Pelinel și Cristi Borcea par că știu cum să gestioneze lucrurile. Ce primează în căsnicia lor și cum depășesc certurile.

Valentina Pelinel, despre cum reușește să păstreze romantismul în căsnicia cu Cristi Borcea

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au trei copii împreună, Milan și gemenele Indira și Rania. Cu toate acestea, găsesc timp și pentru ei și au înțeles cum trebuie să gestioneze relația pentru a rămâne îndrăgostiți pe veci. Vedeta a dezvăluit și care este secretul.

„Comunicarea. În afară de faptul că ne iubim maxim, e foarte importantă comunicarea”, a spus Valentina Pelinel pentru cancan.ro.

Și romantismul este, practic, păstrat prin sinceritate. Ambii își spun lucrurile care îi deranjează și nu țin supărările în ei, deoarece asta le-ar putea afecta relația.

„Comunicând deschis, spunându-ne atunci când nu ne convine ceva, când ne-a apăsat ceva și încercăm întotdeauna să ajungem la un numitor comun”, a mai spus vedeta.

Cum trec peste neînțelegeri

Nu există relație fără certuri. Cu toate acestea, este important ca ambii parteneri să știe să gestioneze înțelegerile, în așa fel încât să nu distrugă ceea ce au construit împreună până la acel moment. Valentina Pelinel este de părere că „iubirea le rezolvă pe toate”.

„Dacă ești deschis cu partenerul de viață și comunici, ești deschis și nu ții în tine, iubirea le rezolvă pe toate”, a mai afirmat ea.

Mesajul publicat de vedetă la aniversarea a 8 ani de căsnicie

Valentina Pelinel își declară dragostea față de soțul ei, Cristi Borcea, ori de câte ori are ocazia. Recent, cei doi au împlinit 8 ani de căsnicie, astfel că vedeta și-a exprimat recunoștința față de viața pe care o are și dragostea pe care o primește de la partenerul ei.

„Astăzi se împlinesc 8 ani de când ne-am unit destinele. Opt ani de iubire, de familie, de amintiri și de lecții traite împreună. Am trecut, ca orice cuplu, prin zile senine și prin momente mai grele, dar am rămas uniți, ținându-ne de mână și alegându-ne, de fiecare dată, unul pe celălalt.

Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce am construit împreună și pentru familia noastră minunată. La mulți ani nouă, iubirea mea! Să ne găsească viața mereu împreună, la fel de uniți si de indragostiti! Te iubesc!”, se arată în mesajul publicat de Valentina Pelinel în septembrie.