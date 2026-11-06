 Valentina Pelinel și Cristi Borcea, apariție de senzație la nunta lui Nicușor Stan! Cei doi au strălucit în rolul de nași
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Valentina Pelinel și Cristi Borcea, apariție de senzație la nunta lui Nicușor Stan! Cei doi au strălucit în rolul de nași

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au fost nașii de cununie ai omului de afaceri Nicușor Stan, care și-a unit destinele cu aleasa inimii sale în cadrul unui eveniment spectaculos. Recepția de gală a avut loc într-un decor impresionant, iar invitații au fost întâmpinați într-o atmosferă desprinsă parcă din filmele italiene.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea.
Valentina Pelinel și Cristi Borcea. Foto: Instagram

Evenimentul a avut ca tematică „La Dolce Vita – Stile Napoletano”, iar mirii și nașii au atras toate privirile prin aparițiile lor elegante. Valentina Pelinel a publicat pe rețelele de socializare imagini de la eveniment, în care a dezvăluit și ținutele alese pentru această ocazie specială.

Cum s-au îmbrăcat Valentina Pelinel și Cristi Borcea

Valentina Pelinel a optat pentru o rochie neagră, lungă, cu mâneci lungi și detalii strălucitoare în zona taliei, care i-au pus în evidență silueta. A ales o coafură prinsă lejer și un machiaj discret, completându-și apariția cu multă eleganță.

La rândul său, Cristi Borcea a purtat un costum negru, cu cămașă albă și papion strălucitor, o alegere clasică și rafinată pentru un asemenea eveniment.

Mirii au mizat, de asemenea, pe eleganță. Mireasa a purtat o rochie albă, lungă, cu umerii goi, accesorizată cu bijuterii strălucitoare și un buchet de trandafiri albi. Mirele a ales un costum negru, completat de o cămașă neagră și papion.

Mesajul transmis de Valentina Pelinel după ce a fost nașă de cununie

Soția lui Cristi Borcea a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini de la eveniment, alături de un mesaj emoționant. Valentina Pelinel s-a declarat bucuroasă că ea și soțul său au avut ocazia să le fie nași celor doi miri și le-a transmis urări cu ocazia începutului de drum împreună.

„Ce frumos e când doi oameni se întâlnesc la momentul potrivit și aleg să scrie aceeași poveste! Iar pentru noi, bucuria a fost și mai mare, pentru că am avut onoarea să le fim nași. Casă de piatră, dragii noștri Alina și Nicușor!”, e mesajul Valentinei Pelinel, postat pe Instagram

Nicușor Stan: „Ne-am bucurat să îi avem alături pe nașii noștri, Cristi Borcea și Valentina Pelinel”

Omul de afaceri a vorbit și despre semnificația evenimentului, mărturisind că nunta a reprezentat mult mai mult decât o petrecere extravagantă. Pentru Nicușor Stan, a fost o ocazie de a celebra familia, prietenia și oamenii apropiați, alături de care a trăit momente speciale.

„Pentru mine, această nuntă a fost mai mult decât un eveniment de lux. A fost o celebrare a familiei, a prieteniei, a respectului, a oamenilor care ne sunt cu adevărat apropiați.

Ne-am bucurat să îi avem alături pe nașii noștri, Cristi Borcea și Valentina Pelinel, oameni deosebiți, pe care îi prețuim și alături de care am trăit momente de neuitat.

Toți invitații au fost oameni dragi sufletului nostru, iar această petrecere a fost, înainte de toate, un eveniment de familie”, a declarat Nicușor Stan pentru Cancan.

Ghid de cumpărături

Gina Pistol si Smiley jpg
Gina Pistol a spus ce o deranjează cel mai mult la Smiley, după aproape 10 ani de relație: „Este o luptă pe care nu o câștigă nimeni” Vedete românești
image png
Răsturnare de situație în cazul cuplului filmat pe ascuns într-o cabană din Avrig. Percheziții la locuința suspecților Național
image
De la „El Dorado” al cărbunelui la paradisul montan. Cum se transformă Valea Jiului după aproape două secole de minerit adevarul.ro
image
„Drapelul a ajuns făraș”. Tricolorul, folosit la strângerea gunoiului într-o primărie condusă de un edil AUR. Explicația primarului adevarul.ro

Parteneri

image
Filipe Coelho, la final de contract cu Universitatea Craiova! „Nu e momentul potrivit să discutăm prelungirea!” www.fanatik.ro
image
Dimineață de iarnă în România. Temperaturile au coborât până la -7 grade. Unde a fost cel mai frig observatornews.ro
image
Britanicii au rămas surprinși de prețurile de la târgurile de Crăciun din România. Țara noastră ocupă întregul podium european www.antena3.ro
image
Prognoză meteo decembrie 2026 și ianuarie 2027. Câte zile ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather www.gandul.ro
image
Guvernul pregătește eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie. Ce măsuri sunt anunțate www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Campioana cu o avere de 14 milioane de dolari se iubește cu un bărbat mult mai tânăr: „Oamenii știu acum…” as.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Ce pensie avea declarată și ce avere a strâns fostul premier playtech.ro
image
Universitatea Craiova – Egnatia a bătut audiența Pro TV! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Nu cred în fidelitate!” Diva care a făcut bărbații să suspine avea o regulă scandaloasă în căsnicie. Monica Bellucci, încă superbă la 62 de ani! okmagazine.ro
image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
image
#Preistorie
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris historia.ro
andreea tonciu
Andreea Tonciu, criticată dur după ce s-a fotografiat cu animale sălbatice în Dubai! Cum le-a răspuns celor care au acuzat-o că sunt sedate Vedete românești
Paula Chirilă și Dan Giuveliuc
#Exclusiv Click!
Paula Chirilă se căsătorește astăzi cu Dan Giuveliuc! Cununie civilă la Primăria Otopeni, după aproape trei ani de iubire Vedete românești
Sperietură groaznică pentru Roxana Ciuhulescu! Cum și-a găsit vedeta mama!
Roxana Ciuhulescu, mărturisiri dureroase după moartea mamei sale: „Am ezitat mult înainte să public aceste rânduri” Vedete românești
nea marin varciu jpg
Ce spune Nea Mărin despre relația lui Liviu Vârciu. Pe cei doi îi leagă o prietenie de 16 ani: „E singurul care dă în mine” Vedete românești
Kristina Shannon, Karissa Shanno profimedia 0718111185 jpg
Celebrele gemene, obligate să aibă relații intime împreună. Cum au reacționat la cererea scandaloasă Vedete internaționale
fiul Mădălinei Apostol jpg
Cum își câștigă banii Tony, fiul Mădălinei Apostol. Tânărul are mai multe surse de venit Vedete românești
Cum se simte Rică Răducanu după externare
Ce pensie încasează Rică Răducanu la 80 de ani. Fostul portar de la Rapid a făcut dezvăluiri despre bani, păcănele și câștigurile din fotbal: „Cred că am pierdut o casă și ceva” Vedete românești
larisa udila jpg
Larisa Udilă și-a anulat vacanța în Maroc! De ce a renunțat influencerița la plecarea planificată de la începutul anului Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Suferințele Oanei Sârbu, actrița care a interpretat-o pe Dana în „Liceenii”. Accidentul grav, pierderea părinților și despărțirea de Robert Turcescu actualitate.net