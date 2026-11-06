Valentina Pelinel și Cristi Borcea, apariție de senzație la nunta lui Nicușor Stan! Cei doi au strălucit în rolul de nași

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au fost nașii de cununie ai omului de afaceri Nicușor Stan, care și-a unit destinele cu aleasa inimii sale în cadrul unui eveniment spectaculos. Recepția de gală a avut loc într-un decor impresionant, iar invitații au fost întâmpinați într-o atmosferă desprinsă parcă din filmele italiene.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea. Foto: Instagram

Evenimentul a avut ca tematică „La Dolce Vita – Stile Napoletano”, iar mirii și nașii au atras toate privirile prin aparițiile lor elegante. Valentina Pelinel a publicat pe rețelele de socializare imagini de la eveniment, în care a dezvăluit și ținutele alese pentru această ocazie specială.

Cum s-au îmbrăcat Valentina Pelinel și Cristi Borcea

Valentina Pelinel a optat pentru o rochie neagră, lungă, cu mâneci lungi și detalii strălucitoare în zona taliei, care i-au pus în evidență silueta. A ales o coafură prinsă lejer și un machiaj discret, completându-și apariția cu multă eleganță.

La rândul său, Cristi Borcea a purtat un costum negru, cu cămașă albă și papion strălucitor, o alegere clasică și rafinată pentru un asemenea eveniment.

Mirii au mizat, de asemenea, pe eleganță. Mireasa a purtat o rochie albă, lungă, cu umerii goi, accesorizată cu bijuterii strălucitoare și un buchet de trandafiri albi. Mirele a ales un costum negru, completat de o cămașă neagră și papion.

Mesajul transmis de Valentina Pelinel după ce a fost nașă de cununie

Soția lui Cristi Borcea a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini de la eveniment, alături de un mesaj emoționant. Valentina Pelinel s-a declarat bucuroasă că ea și soțul său au avut ocazia să le fie nași celor doi miri și le-a transmis urări cu ocazia începutului de drum împreună.

„Ce frumos e când doi oameni se întâlnesc la momentul potrivit și aleg să scrie aceeași poveste! Iar pentru noi, bucuria a fost și mai mare, pentru că am avut onoarea să le fim nași. Casă de piatră, dragii noștri Alina și Nicușor!”, e mesajul Valentinei Pelinel, postat pe Instagram

Nicușor Stan: „Ne-am bucurat să îi avem alături pe nașii noștri, Cristi Borcea și Valentina Pelinel”

Omul de afaceri a vorbit și despre semnificația evenimentului, mărturisind că nunta a reprezentat mult mai mult decât o petrecere extravagantă. Pentru Nicușor Stan, a fost o ocazie de a celebra familia, prietenia și oamenii apropiați, alături de care a trăit momente speciale.

„Pentru mine, această nuntă a fost mai mult decât un eveniment de lux. A fost o celebrare a familiei, a prieteniei, a respectului, a oamenilor care ne sunt cu adevărat apropiați.

Ne-am bucurat să îi avem alături pe nașii noștri, Cristi Borcea și Valentina Pelinel, oameni deosebiți, pe care îi prețuim și alături de care am trăit momente de neuitat.

Toți invitații au fost oameni dragi sufletului nostru, iar această petrecere a fost, înainte de toate, un eveniment de familie”, a declarat Nicușor Stan pentru Cancan.