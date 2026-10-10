 Cum îl ajută Valentina Pelinel pe Cristi Borcea. Ce spune Cătălin Botezatu despre cei doi
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Cum îl ajută Valentina Pelinel pe Cristi Borcea. Ce spune Cătălin Botezatu despre cei doi

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Cătălin Botezatu a avut numai cuvinte de laudă la adresa Valentinei Pelinel, pe care a revăzut-o recent la un eveniment monden. Creatorul de modă și-a amintit de perioada în care au colaborat, când fostul manechin făcea furori pe podiumurile internaționale, și a dezvăluit un detaliu mai puțin cunoscut despre viața de cuplu a acesteia. Se pare că soția lui Cristi Borcea nu își pune talentul vestimentar în valoare doar pentru propriile apariții, ci se ocupă și de imaginea partenerului său.

Cătălin Botezatu, dezvăluiri despre Valentina Pelinel
Cătălin Botezatu, dezvăluiri despre Valentina Pelinel Foto: colaj Click!

Renumitul designer a vorbit cu admirație despre Valentina Pelinel și a explicat de ce nu a considerat niciodată că aceasta ar avea nevoie de sfaturi vestimentare din partea lui. În opinia sa, eleganța și simțul estetic sunt calități pe care fostul manechin le-a avut dintotdeauna.

Creatorul de modă a mărturisit că Valentina Pelinel știe foarte bine cum să își aleagă ținutele și să își pună în evidență atuurile. Mai mult, acesta a dezvăluit că soția omului de afaceri Cristi Borcea contribuie inclusiv la alegerile vestimentare ale acestuia.

„Nu. Ce să consiliez? Uită-te cum se îmbracă. Sunt femei născute să arate bine, să știe să își facă singure un styling. Știu că Valentina se ocupă acum și de stylingul soțului ei. E firesc când o femeie stilată se ocupă de soțul ei. O admir și pentru că e o mamă deosebită și specială, are multe calități”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Libertatea.

Designerul a subliniat că o apreciază pe Valentina nu doar pentru eleganță, ci și pentru calitățile sale personale și pentru rolul pe care îl are în familie.

Amintiri din perioada în care Valentina Pelinel cucerea America

Relația profesională dintre Cătălin Botezatu și Valentina Pelinel datează de mulți ani, din perioada în care aceasta își construia o carieră în modelling. Creatorul de modă și-a amintit de aparițiile româncei în campanii importante din New York și de mândria pe care o simțea atunci când o vedea reprezentând România peste ocean.

„Da, suntem cunoștințe vechi, a lucrat cu mine, a lucrat pentru mine. Este una dintre cele mai frumoase femei și este una dintre femeile cu care mă mândresc pentru că, îmi aduc aminte, pe vremea când mergeam foarte des la New York, o vedeam în campanii foarte mari și spuneam: pe ea o cunosc, a fost manechina mea, e româncă, o cheamă Valentina Pelinel. Și uitați-vă că și acum arată impecabil”, a adăugat creatorul de modă.

Designerul a vorbit și despre experiența recentă de la Paris Fashion Week, unde a prezentat două colecții. Evenimentul a avut o semnificație specială pentru acesta, care a sărbătorit zece ani de prezentări organizate la celebrul hotel Ritz din capitala Franței.

Pentru Cătălin Botezatu, participarea la evenimente internaționale rămâne o confirmare a muncii depuse de-a lungul anilor și o ocazie de a-și prezenta creațiile în fața unui public familiarizat cu lumea modei.

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