Anamaria Prodan și Ronald Gavril trăiesc o poveste de dragoste frumoasă, iar cererea în căsătorie a devenit deja un moment special în relația lor. Deși a confirmat că a fost cerută oficial de iubitul ei, impresara nu se grăbește să ajungă în fața altarului. Ba mai mult, aceasta a dezvăluit cum ar arăta nunta ideală în cazul în care ar decide să facă acest pas: un eveniment restrâns, pe plajă, fără invitați numeroși și fără atenția publicului.

Anamaria Prodan, dezvăluiri despre nunta cu Ronald Gavril! Foto: arhiva

Anamaria Prodan nu se grăbește să facă nunta cu Ronald Gavril. Ce planuri are impresara

Anamaria Prodan și Ronald Gavril formează unul dintre cuplurile cunoscute din showbizul românesc. Cei doi au o relație solidă, iar logodna a reprezentat un nou capitol important în povestea lor de iubire. Chiar dacă a primit inelul de logodnă, impresara mărturisește că nu consideră că o nuntă este un pas obligatoriu în acest moment.

Vedeta spune că a bifat deja numeroase momente importante de-a lungul vieții și că o petrecere fastuoasă nu mai reprezintă o prioritate pentru ea. Dacă ar hotărî totuși să se căsătorească, și-ar dori ca ceremonia să fie una intimă, în compania copiilor și a celor dragi, într-un decor de vis, pe malul mării.

„Mai trebuie nuntă? Am făcut atât de multe, încât a devenit banală o nuntă pentru mine (...) Nu mai înseamnă nimic. Dacă ar fi să fac nuntă, cred că o fac așa, într-o secundă, doar eu și copiii, pe plajă, fără să știe nimeni, fără să fie nimeni, doar pentru noi”, a declarat Anamaria Prodan, la Spynews TV Live.

Ce a spus Anamaria Prodan despre cererea în căsătorie făcută de Ronald Gavril

Dincolo de planurile legate de o eventuală nuntă, Anamaria Prodan a vorbit și despre cererea în căsătorie. Impresara a confirmat că Ronald Gavril i-a adresat marea întrebare și a recunoscut că a fost copleșită de emoții în acel moment.

Chiar dacă nu a oferit un răspuns care să grăbească organizarea evenimentului, vedeta nu a respins ideea unei căsătorii. Din contră, spune că preferă să lase lucrurile să evolueze firesc și să se bucure de relația pe care o are în prezent cu partenerul său.

„Da (n.r. a confirmat că a fost cerută oficial), dar am zis să o luăm încet, nu am zis niciodată «Nu», Doamne ferește, am fost super emoționată și l-am strâns în brațe cu toată puterea mea, dar mi-e atât de frică de nunți încât mi se pare că, pentru mine, au fost bad luck (n.r. cu ghinion) (...) Ceea ce trăim noi astăzi, eu și Ronald, este absolut superb”, a mai spus impresara.

Așadar, chiar dacă nu are în plan să organizeze prea curând o petrecere de nuntă, Anamaria Prodan nu exclude căsătoria cu Ronald Gavril. Pentru moment, cei doi par să pună mai mult preț pe relația lor și pe momentele trăite împreună decât pe o ceremonie fastuoasă.