Anamaria Prodan se pregătește să devină bunică. Impresara recunoaște că își dorește din tot sufletul o nepoțică și a început deja să le cumpere hăinuțe. Deși fetele ei, Sarah și Rebeca, nu par tocmai convinse că vor să rămână însărcinate, vedeta speră că la anul va merge mândră pe stradă în statutul de bunică.

Anamaria Prodan. Foto: Instagram

Vedeta a recunoscut că se grăbește să devină bunică, dar fiicele sale nu par prea convinse momentan. Anamaria Prodan își dorește din tot sufletul o nepoțică. Visul ei este ca al doilea nepot să fie băiețel, dar rămâne de văzut. Ea s-a apucat deja de shopping. Are toate cele necesare pentru momentul cel mare.

Anamaria Prodan a cumpărat deja hăinuțele pentru nepoțică

Chiar dacă nu sunt semne că una dintre fiicele sale o va face curând bunică, Anamaria Prodan este mereu cu un pas înainte. Vedeta a mărturisit că abia așteaptă să cutreiere lumea alături de nepoțică și să-i facă toate poftele, răsfățând-o în lux.

„Nu am avut niciodată regrete. Am avut în viața mea diferite stări, niciodată starea de regret. Îmi doresc nepoți, să-i cresc, să colind lumea cu ei, să-i duc în cele mai frumoase locuri, să stau eu cu ei. Mă gândesc la asta de cât timp. Fetele nu mai sunt micuțe, la 28 de ani nu mai sunt micuțe. Sper că la anul să am unul mic de mână cu care să merg și să zic: «Hai cu mamaie!»”, ne-a spus Anamaria Prodan pentru spynews.ro.

Bebeto abia a împlinit 18 ani, astfel că toată presiunea pică pe cele două fiice ale sale, Sarah și Rebecca. Tinerele par că nu se gândesc, momentan, la rolul de mămică, însă Anamaria Prodan vrea să fie o bunică tânără. Aceasta a cumpărat deja garderoba bebelușului, care speră că va fi adus pe lume anul viitor. Vedeta a mărturisit că ar vrea o fetiță și a cumpărat deja gentuțe și pantofi.

„Îmi doresc. Cumpăr și hăinuțe, țin acolo. Deja manifest. Cea mai frumoasă rochiță de firmă am cumpărat-o, pantofei, gentuță, am tot. Primul copil vreau să fie nepoțică, iar al doilea, băiat. Fetele îmi zic că: «Mamă, termină! Mami, lasă-ne că avem timp!». Eu zic că nu mai am eu mult timp. Eu vreau să fiu așa, pe tocuri. Vreau să-i cresc eu, să pot eu”, a mai declarat vedeta pentru sursa citată.

Fiicele impresarei sunt în relații de lungă durată

Rebecca Dumitrescu, fiica cea mare a Anamariei Prodan, are 27 de ani și este într-o relație de mai bine de trei ani cu Shane Sears, un tânăr originar din California. Acesta lucrează tot în industria modei și se înțelege bine cu viitoarea soacră, dar și cu Bebeto.

„Iubitul Rebeccăi mi se pare un băiat extraordinar, mă înțeleg foarte bine cu el, e foarte caterincă. Vă dați seama, suntem între băieți, ne înțelegem foarte bine. Mergem la golf acum în weekend. Zilele acestea e prima oară când îl văd, acum l-am cunoscut. Mai vorbeam la telefon cu el. Mă înțeleg foarte bine cu el, îmi place foarte mult de el. O să îi arăt cât pot din România în două zile. Sper că mai vine, o să-l forțez să mai vină”, a spus Laurențiu Jr., zis Bebeto, pentru wowbiz.ro.

Sarah Dumitrescu are 26 de ani și este într-o relație de peste doi ani cu Alexandru,un tânăr care lucrează în cadrul Federației de Baschet. Și acesta este extrem de apreciat de familia ei. Anamaria Prodan chiar a organizat vacanțe împreună cu fetele sale și viitorii gineri.

„Sarah are o relație serioasă deja de doi ani. De doi ani este cu Alex, un băiat destoinic. Până în momentul acesta, Dumnezeu mi-a dăruit doi gineri… Alex lucrează în Federația de Baschet. Este un om minunat. Amândoi sunt frumoși de pică, buni și preocupați sincer de fericirea fetelor.

Întotdeauna ele sunt pe primul loc: orice se întâmplă, orice se discută, important este ca ele să fie bine.

Sincer, Dumnezeu mi-a oferit ceva ce nici nu îndrăzneam să visez!”, a spus impresara pentru Click!.