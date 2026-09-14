Duplex în Pipera, Audi SQ8 și apartament în Dubai pentru Bebeto! Despre ce cadou a spus că a însemnat „enorm”

Laurențiu Reghecampf junior, cunoscut publicului drept Bebeto, a ajuns la vârsta majoratului. Tânărul a împlinit recent 18 ani, iar momentul a fost marcat printr-o petrecere fastuoasă, organizată cu doar două zile înainte de ziua sa de naștere.

Cadouri spectaculoase pentru Bebeto la 18 ani Foto: Instagram

Evenimentul a reunit familia și prietenii lui Bebeto, iar printre invitați s-au aflat mama sa, Anamaria Prodan, surorile sale, Sarah și Rebecca, dar și Roland Gavril, partenerul impresarei, și Nuți, bona cunoscută a familiei.

Petrecere de 100.000 de euro

Atmosfera de la majorat a fost întreținută de artiști cunoscuți, printre care Tzancă Uraganul și Costel Biju. La petrecere ar fi participat peste 100 de persoane, iar evenimentul ar fi costat aproximativ 100.000 de euro.

Majoratul a venit și cu daruri importante pentru Bebeto. Printre cadourile primite s-au numărat un duplex în Pipera, un Audi SQ8 și un apartament în Dubai. Cu toate acestea, pentru tânăr, cel mai valoros „cadou” nu a fost unul material.

Prezența mamei sale, cel mai important cadou

După încheierea petrecerii, Laurențiu Reghecampf junior a vorbit despre momentul care a avut cea mai mare însemnătate pentru el. Bebeto a explicat că faptul că mama sa i-a fost alături de ziua lui a contat mai mult decât orice obiect primit.

„A fost o petrecere foarte frumoasă și, sincer, cel mai important «cadou» pentru mine a fost prezența mamei mele. Faptul că a fost acolo, alături de mine, într-un moment atât de important, a însemnat enorm.

Până la urmă, lucrurile materiale sunt frumoase, dar pentru mine contează mult mai mult să am aproape oamenii pe care îi iubesc. Să îmi petrec această zi alături de familie și de prieteni a fost cel mai frumos lucru.

Nu aș putea spune că a fost o anumită urare care să iasă neapărat în evidență. Bineînțeles că toate mesajele și urările primite au fost foarte frumoase și am apreciat enorm faptul că prietenii mei s-au gândit la mine și au fost acolo. Dar cred că ceea ce m-a bucurat cel mai mult a fost pur și simplu să îi văd pe toți împreună, atât familia, cât și prietenii mei, și să ne simțim foarte bine împreună. Pentru mine, acela a fost momentul cu adevărat special”, a spus Laurențiu Reghecampf junior pentru clasament.ro.

Ce își dorește Bebeto după ce a devenit major

Ajuns la 18 ani, fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf are și câteva obiective personale pe care vrea să le urmeze. Tânărul spune că își dorește să rămână un om respectuos și să ducă mai departe principiile cu care a fost crescut.

„Pe plan personal cred că cel mai important obiectiv pe care mi l-am pus este să încerc să fiu cât mai bun cu oamenii din jurul meu, cât mai respectuos și cât mai educat.

Vreau să păstrez modul în care am fost crescut de părinții mei și de familia mea și să nu uit niciodată valorile pe care mi le-au transmis. Pentru mine contează foarte mult caracterul unui om, felul în care se poartă cu ceilalți și respectul pe care îl oferă”, a afirmat Bebeto pentru sursa citată.